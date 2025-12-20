Az oroszokkal alkudozik fegyverekről a NATO egyik legerősebb hadserege: Amerika odaadná világ legjobb vadászgépét, ha faképnél hagyják Putyint

Értesülések szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök a múlt héten Türkmenisztánban folytatott megbeszélésén felvetette az orosz S–400-as légvédelmi rakétarendszerek ügyét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Ezek az értesülések nem légből kapottak: a két ország illetékesei korábban már több alkalommal egyeztettek a témáról, miközben Washington részéről egyre erősebb a nyomás Ankarára a vitatott fegyverrendszer feladására.

Rakétarendszerért vadászgépeket? Erdogan nagy alkura készül Moszkvával, de ezt az oroszok cáfolják / Fotó: Anadolu via AFP

A török elnöki hivatal és a védelmi minisztérium nem kommentálta az értesüléseket, a Kreml ugyanakkor hivatalosan tagadta, hogy Erdogan ilyen kérést fogalmazott volna meg a találkozón. A Bloomberg szerint a háttérben zajló egyeztetések azonban jól illeszkednek abba a folyamatba, melynek során Ankara újra közeledne az Egyesült Államokhoz és a NATO-hoz.

Az S–400-as rendszer sorsa már korábban is napirendre került Erdogan és Donald Trump szeptemberi fehér házi találkozóján. Akkor szóba került Törökország esetleges visszatérése az F–35-ös vadászgép-programba is – írja a Bloomberg. Az Egyesült Államok törökországi nagykövete, Tom Barrack a hónap elején úgy nyilatkozott:

Ankara közelebb került ahhoz, hogy megváljon az orosz technológiától, és szerinte a kérdés négy-hat hónapon belül rendeződhet.

A rakétarendszer feladása jelentősen javíthatná a török-amerikai kapcsolatokat. Ez megnyithatná az utat az amerikai szankciók feloldása előtt, amelyek jelenleg korlátozzák a török védelmi ipar hozzáférését bizonyos technológiákhoz, és lehetővé tenné Ankara számára az F–35-ös vadászgépek újbóli beszerzését. Egy vezető török diplomata nemrég úgy nyilatkozott, hogy a szankciók feloldására akár már jövőre sor kerülhet.

A NATO attól tart, hogy Oroszország túl sokat információhoz jut hozzá

Törökország még Barack Obama elnöksége idején, a NATO-szövetségesekkel való viszony romlása közepette döntött az S–400-as rakétarendszer megvásárlása mellett, ami a 2016-os puccskísérlet után tovább mélyítette a feszültséget. Ankara akkoriban amerikai Patriot rakéták iránt is érdeklődött, ám állítása szerint Washington nem mutatott kellő elkötelezettséget az üzlet lezárása iránt. Ez a csalódottság is hozzájárult ahhoz, hogy Törökország végül Oroszországhoz fordult.

Az értesülések szerint Ankara most arra számít, hogy közvetítői szerepe az orosz-ukrán háborúban kedvezőbb tárgyalási pozíciót biztosíthat Moszkvával szemben.

Bár Törökország nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz, korlátozta az orosz hadihajók áthaladását a Boszporuszon, és fegyvereket is szállított Ukrajnának. Erdogan mindeközben következetesen azt hangsúlyozza, hogy országa kiegyensúlyozott külpolitikát folytat.