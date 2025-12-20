Búsulnak a románok, a magyaroké lett a hatalmas erdélyi bánya: Kína mostantól házhoz viszi az elektromos autókat – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb cikkei augusztusban
Olaszország, a világ ötödik leglátogatottabb országa, 2025 nyarán szokatlan jelenséggel szembesült: a tengerparti strandok jelentős része üresen maradt, miközben a hegyvidéki üdülőhelyeken és az autópályákon rekordforgalom alakult ki.
A tavalyi 57,8 millió külföldi látogató után az idei év első felében mindössze 1,4 százalékos növekedést regisztráltak, miközben a versenytársak – Spanyolország, Görögország és Törökország – 10 százalék feletti bővülést könyvelhettek el. A szakemberek szerint a visszaesés mögött elsősorban a magas árak állnak, nem pedig kizárólag a rendkívüli hőség.
A költségek emelkedése minden szegmensben érzékelhető: egy négyfős család kéthetes tengerparti nyaralása átlagosan 6500 euró fölé kúszott, míg egy napra szóló strandbelépő (napernyővel és két napozóággyal) 212 euróba kerül – ez 2021 óta 17, tavaly óta pedig további 5 százalékos drágulást jelent. A külföldi turisták körében is érezhető a visszaesés, különösen az amerikai vendégek száma csökkent jelentősen.
Kína mostantól mindenkinek házhoz viszi az elektromos autóit
Eddig aki kínai elektromos autót szeretett volna Európában, annak a vámolási folyamatokon és a kikötői átvételen kellett átrágnia magát. Augusztustól azonban ajtótól ajtóig szállítással lehet rendelni: a vásárló egyszerűen online kiválasztja a modellt, és a cég intéz minden papírmunkát.
A szolgáltatást a China EV Marketplace jelentette be, ami egy globális e-kereskedelmi platform: a vállalat a kínai elektromos járművek exportjára specializálódott. Alapvetően online piactérként működik, ahol vásárlók – legyenek azok magánszemélyek vagy kereskedők – közvetlenül rendelhetnek új kínai elektromos autókat, plug-in hibrideket (PHEV), buszokat és alkatrészeket a kínai piacról.
A platform nem közvetlenül értékesít autókat, hanem összeköti a vevőket a kínai gyártókkal, szállítókkal, miközben kezeli a tranzakciókat és a nemzetközi szállítási akadályokat. A következő hónapok kulcskérdése, hogy a közvetlen házhoz szállítás mennyire turbózza fel az európai vásárlási kedvet.
Csak most jött rá Putyin, Ukrajna hátba támadta
Oroszországban ellátási nehézségek jelentkeztek az üzemanyagpiacon az olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások miatt. A nyári időszak magasabb kereslete, a mezőgazdasági munkák és a turizmus, valamint a kormány által júliusban bevezetett exportkorlátozás együttesen hozzájárult a regionális készlethiányok kialakulásához.
Egyes városokban hosszabb sorok alakultak ki a kutaknál, és ideiglenesen korlátozták a tankolható mennyiséget. Ugyanakkor az üzemanyaghiányról szóló hírek erősen túlzóak: az orosz finomítói kapacitás az év első tíz hónapjában mindössze 3 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
A finomítók már a támadások előtt is jóval a teljes kapacitásuk alatt működtek, így enyhíteni tudták a negatív hatást azáltal, hogy a megrongálódott és az érintetlen üzemekben újraindították a tartalékegységeket. Iparági források szerint a javításoknak köszönhetően a kárt szenvedett egységek a legtöbb esetben néhány héten belül újra üzembe helyezhetők, az alkatrészeket, gépeket az az országon belül gyártják gépeket vagy Kínából importálják.
Keseregnek a románok, a magyarok elvitték az orruk elől a hatalmas üzletet
Komoly üzletet vitték el a magyarok a románok elől. Európa legmodernebb sóbányáját nyitja meg a magyar Salt-Veres Zrt. a Kolozs megyei Valea Florilorban, ahol évi 800 ezer tonna só kitermelésére készülnek. Ez Magyarország csaknem egész éves sóigényét fedezheti.
A só magas tisztasága miatt a vállalat célpiaca lehet a vegyipar, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar is, de a sót akár állati takarmányokban és téli utakon csúszásgátló anyagként is felhasználhatják. A modellt a német bányászati üzemeltetés biztosítja: a magyar vállalat elektromos kombájnokkal, zárt, automatizált rendszerben, önhordó szerkezetekkel, minimális emberi jelenléttel fog dolgozni.
A projektet 30-35 ember üzemeltetheti két műszakban. A termelés és a feldolgozás teljes egészében a föld alatt történik, így a lakosoknak még a zajszennyezéssel sem kell megküzdeniük. Az energiaellátást is jelentős mértékben megújuló energiával biztosítják, így a bánya ökológiai lábnyoma minimális lesz, és így az energiaáraknak való kitettségük is csökken.
Fordulat a Barátság vezeték leállásában
Augusztus 28-án újraindult az orosz kőolaj szállítása a Barátság-vezetéken Szlovákia irányába. A vezeték leállását ukrán drón- és rakétatámadások okozták, amire válaszul a támadások egyik ukrán parancsnokát, Robert „Magyar” Brovdi ezredest Magyarország kitiltotta a schengeni övezetből.
A Barátság kőolajvezetéket az orosz–ukrán háború kitörése óta már több alkalommal is támadta az ukrán hadsereg. A legutóbbi hasonló incidensre december elején került sor, de csupán minimális károkat okoztak, és nem befolyásolták a magyarországi szállításokat sem.