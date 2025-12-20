Búsulnak a románok, a magyaroké lett a hatalmas erdélyi bánya: Kína mostantól házhoz viszi az elektromos autókat – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb cikkei augusztusban

Olaszország, a világ ötödik leglátogatottabb országa, 2025 nyarán szokatlan jelenséggel szembesült: a tengerparti strandok jelentős része üresen maradt, miközben a hegyvidéki üdülőhelyeken és az autópályákon rekordforgalom alakult ki.

Románia, Olaszország, Kína: földrajzilag is vegyesen alakultak a legolvasottabb nemzetközi cikkek augusztusban / Fotó: NurPhoto via AFP

A tavalyi 57,8 millió külföldi látogató után az idei év első felében mindössze 1,4 százalékos növekedést regisztráltak, miközben a versenytársak – Spanyolország, Görögország és Törökország – 10 százalék feletti bővülést könyvelhettek el. A szakemberek szerint a visszaesés mögött elsősorban a magas árak állnak, nem pedig kizárólag a rendkívüli hőség.

A költségek emelkedése minden szegmensben érzékelhető: egy négyfős család kéthetes tengerparti nyaralása átlagosan 6500 euró fölé kúszott, míg egy napra szóló strandbelépő (napernyővel és két napozóággyal) 212 euróba kerül – ez 2021 óta 17, tavaly óta pedig további 5 százalékos drágulást jelent. A külföldi turisták körében is érezhető a visszaesés, különösen az amerikai vendégek száma csökkent jelentősen.

Kína mostantól mindenkinek házhoz viszi az elektromos autóit

Eddig aki kínai elektromos autót szeretett volna Európában, annak a vámolási folyamatokon és a kikötői átvételen kellett átrágnia magát. Augusztustól azonban ajtótól ajtóig szállítással lehet rendelni: a vásárló egyszerűen online kiválasztja a modellt, és a cég intéz minden papírmunkát.

A szolgáltatást a China EV Marketplace jelentette be, ami egy globális e-kereskedelmi platform: a vállalat a kínai elektromos járművek exportjára specializálódott. Alapvetően online piactérként működik, ahol vásárlók – legyenek azok magánszemélyek vagy kereskedők – közvetlenül rendelhetnek új kínai elektromos autókat, plug-in hibrideket (PHEV), buszokat és alkatrészeket a kínai piacról.

A platform nem közvetlenül értékesít autókat, hanem összeköti a vevőket a kínai gyártókkal, szállítókkal, miközben kezeli a tranzakciókat és a nemzetközi szállítási akadályokat. A következő hónapok kulcskérdése, hogy a közvetlen házhoz szállítás mennyire turbózza fel az európai vásárlási kedvet.