Véget érhet a bitcoin mélyrepülése? A válasz a Fed-elnöktől függhet

Felfokozott hangulatban kezdte az évet a kriptopiac, rekordot döntött a bitcoin, 126 ezer dolláron, az év végére azonban elfogyott az erő, és végül 5 százalékos mínuszban fejezte be 2025-öt, alulteljesítve az S&P 500 indexet, amely több mint 16 százalékkal emelkedett – írja a Yahoo Finance.

Kriptopiac: nem zárt igazán jó évet a bitcoin 2025-ben / Fotó: Gabriele Paoletti / Shutterstock

Nyilván egy bő hét alapján nem lehet mit mondani, de 2026 eddig jól alakult a kriptopiacon, ugyanis a BTC átlépte a 90 ezer dollárt. De mit hozhat a folytatás?

Érdemes felidézni, hogy

2022 óta először zárt mínuszos évet a bitcoin.

Ugyanakkor a 2022-es évvel nem érdemes összevetni 2025-öt, ugyanis négy éve 65 százalékos lejtmenetbe került a kriptodeviza. A tavalyi év mozgása mindössze arra világít rá, hogy a befektetők aggódnak a bitcoin magas értékeltsége miatt. A jó hír az, hogy akár egyetlen katalizátor is elég lehet a bitcoinrali elindításához.

Például egy új Fed-elnök kinevezése az év későbbi szakaszában, aki hajlik a kamatcsökkentésre lehet az, amire szükség van ahhoz, hogy a befektetők a közeljövőben optimistábban tekintsenek a bitcoinra . Végtére is Donald Trump elnök bitcoinpárti álláspontja és a kedvező kormányzati politikák voltak azok, amelyek hozzájárultak a kriptovaluta tavalyi rekordmagasságainak eléréséhez. A Fehér Ház tavaly bejelentette egy bitcointartalék létrehozását, ami nagybevásárlást jelent, így tehát az árfolyam emelkedését hozhatja el.

Vannak kockázatok is

Még ha idén a kriptoeszközök számára kedvező politikai fordulatok jöhetnek is, az általános gazdasági hangulattal kapcsolatban komoly aggodalmak vannak – ez nyomás alatt tarthatja a kockázatos eszközöket.

A bitcoin értékének tavaly év végi esése ismét világosan megmutatja, hogy egy kevéssé biztonságos eszközről beszélünk. Az arany árfolyama tovább emelkedett, tehát a befektetők továbbra is inkább az aranyban bíznak, mintsem a bitcoint tekintenék értékőrzőnek.

Így tehát, ha a gazdasági körülmények nem javulnak idén jelentősen, akkor a bitcoinrali is elmaradhat, még akkor is, ha a kormányok jóval elfogadóbbak a kriptoeszközökkel kapcsolatban, mint korábban.