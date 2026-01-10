Lakásra gyűjteni ma Magyarországon: mi működik, és mi csak illúzió

A saját lakás a legtöbb ember számára nem csupán pénzügyi cél, sokkal inkább biztonságot és stabilitást jelentő mérföldkő. Az elmúlt években azonban az ingatlanárak emelkedése és a gazdasági bizonytalanság miatt egyre többen érzik úgy, hogy az otthonteremtés elérhetetlen távolságba került. A valóság azonban az, hogy megfelelő tervezéssel és következetes megtakarítással a lakásvásárlás nem marad feltétlenül álom.

A lakás álom marad, vagy cél lesz – a különbség a részletekben van / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Reális célkitűzés nélkül nincs előrelépés

A lakáscélú megtakarítás első lépése a pontos cél meghatározása. Ehhez több kérdést is érdemes tisztázni:

milyen típusú ingatlan jöhet szóba,

milyen árszinten mozog a kiválasztott környék,

mikorra lenne ideális a vásárlás,

mekkora önerő összegyűjtése a cél.

A legtöbb esetben nem a teljes vételár előteremtése a cél, hanem az önerőé, amely jellemzően a vételár 10-20–30 százalékát teszi ki. A rendelkezésre álló időtáv döntően befolyásolja, mekkora havi megtakarításra van szükség: hosszabb idő alatt kisebb havi összeggel is elérhető ugyanaz a cél.

A költségvetés a megtakarítás alapja

A rendszeres félretétel csak akkor működik hosszú távon, ha átlátható havi költségvetés áll mögötte. Ennek elkészítése során érdemes felírni a fix kiadásokat – lakhatás, rezsi, közlekedés –, majd a változó költségeket is.

A megtakarítást célszerű fix tételként kezelni, mintha egy kötelező számla lenne. A legcélszerűbb megoldás az, hogy ha a fizetés beérkezése után azonnal átutalják a félretett összeget egy külön megtakarítási vagy befektetési számlára, így elkerülhető a későbbi elköltés kísértése.

Hitellel és önerővel együtt érdemes gondolkodni

Kevesen tudnak teljes egészében megtakarításból lakást vásárolni, ezért a jelzáloghitel szinte elkerülhetetlen része az otthonteremtésnek, a tudatos tervezés azonban itt is kulcsfontosságú. Minél nagyobb az önerő, annál kisebb hitelösszegre van szükség, ami hosszú távon alacsonyabb havi törlesztőt és kevesebb kamatköltséget jelenthet. Fontos mérlegelni, hogy a megtakarítási időszak során milyen kompromisszumok vállalhatók annak érdekében, hogy később fenntartható legyen a hitel visszafizetése.