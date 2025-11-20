Deviza
Sarkvidégi hideg érkezhet, máris a plafonig szökött az áramár Németországban

A kedvezőtlen időjárás miatt be kell kapcsolni a hagyományos erőműveket. Ezek a fosszilis tüzelőanyagokat égető létesítmények azonban jóval drágábban tudnak csak működnek.
K. B. G.
2025.11.20, 15:15
Frissítve: 2025.11.20, 15:47

Ahogy a fosszilis tüzelőanyagok szerepe az áramtermelésben 9 hónapos csúcsra érkezik Németországban, úgy emelkednek meg az áramárak is, miután a hideg időjárás növeli a keresletet, miközben a gyenge szelek visszafogják a kínálatot.

szénerőmű, Németország
Hiába zöldülne Németország, a fosszilis tüzelőanyagokkal működő erőműveket néha be kell kapcsolni / Fotó: Shutterstock

Tovább drágulhat az áram, ahogy Európát benyeli a sarki örvény 

A péntek esti áramárak az Epex Spot SE aukcióján 313,27 euró/MWh szintet is elérték, és már csütörtökön is 198,35 euróra rúgtak. Franciaországba a péntek esti árszint 223,39 euró volt – írja a Bloomberg

Az európai árampiacot tovább szoríthatja, hogy egyre nagyobb az esélye annak, hogy a sarki légörvény megtörik és hidegbetörés érkezik a kontinensre, ami szokatlan már novemberben, ám ami a fűtési igények megugrásával jár. Ez az áramárakat is felfelé hajthatja. A kockázat a hirtelen sztratoszférikus melegedés jelensége, amely a sarki légörvényt megtörve durva hideghullámot okozhat.

 

Ha nincs atomenergia, akkor marad a fosszilis tüzelőanyag

A fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának megugrása rámutat, hogy az időjárás hirtelen változásai milyen kihívások elé állítják a megújuló energián alapuló elektromos hálózatokat. Az áramszolgáltatók ilyenkor kénytelenek hagyományos energiaforrásokra váltani, hogy fedezzék az igényeket. Az eset arra is rávilágít, hogy az atomenergia 2023-as kivezetése után Németország továbbra is a fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodik.

A szén, gáz, olaj és lignit tüzelésű erőművek 35,5 GW áramot termeltek együttesen, 

ami február 27 óta a legmagasabb az ENTSO-E adatai szerint. A szélenergia-termelés novemberben a szezonális átlag alatt mozgott Németországban. Bár a következő napokban ez változhat, az előrejelzések szerint a fellendülés nem lesz tartós. A következő héten 12,2 GW áramot termelhet a szél, szemben a 2020–2024 közötti átlag 18 GW-os értékkel.

