Orbán Viktor
Nawrocki
lengyel
V4
magyar
visegrádi csoport

Óriási fordulat, meggondolta magát a lengyel elnök: Nawrocki mégis eljön Orbán Viktorhoz – nem akárki jelentette be

Létrejöhet a magyar–lengyel csúcs. Karol Nawrocki elnök néhány hét után 180 fokos fordulatot vett és a hírek szerint eljön Magyarországra Orbán Viktorhoz.
VG
2026.01.09, 06:55
Frissítve: 2026.01.09, 07:58

A lengyel államfő december 3-án Magyarországra utazott a visegrádi csoport csúcstalálkozójára, most pedig nagyon úgy tűnik, újabb látogatás áll a küszöbön Karol Nawrocki részéről– erről a Do Rzeczy írt.

Karol Nawrocki mégis eljön Orbán Viktorhoz / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Karol Nawrocki találkozott akkor tárgyalt a V4-es országok vezetőivel, így 

  • a Cseh Köztársaság,
  • a Szlovák Köztársaság
  • és a Magyarország

elnökéve. A megbeszélések fő témái az energia- és gazdasági együttműködés, a regionális biztonság, valamint az Európai Unió politikájával szembeni ellenállás voltak.

Természetesen támogatjuk az Európai Unióban való részvételt, de a demokrácia azt jelenti, hogy konstruktív kritikából, párbeszédből kivesszük a részünket. Erre való a Visegrádi Csoport, hogy legyen bátorságunk és erőnk megmondani nyugat-európai partnereinknek, hogy a migrációs és klímakérdésekben nem értünk egyet – mondta Nawrocki. 

Szerinte ez nem egy Európa-ellenes narratíva, hanem egy olyan, amely a közös ügy, az Európai Unió iránti aggodalomból fakad.

Korábban a lengyel elnök úgy döntött, hogy magyarországi látogatásának programját kizárólag a visegrádi csoport elnökeinek esztergomi csúcstalálkozójára korlátozza és nem találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel. Pedig ezt előzetesen a lengyel fél hivatalosan bejelentette.

Most azonban Józef Orzeł, a Ronin Klub társalapítója egy YouTube-csatornának adott interjújában arról is beszélt, hogy 

Nawrocki elnök találkozni fog Orbán Viktor miniszterelnökkel a magyarországi választási kampány során.

Orzeł úgy fogalmazott, hogy ez jó hír, mivel néhány héttel ezelőtt még erre nem kerített sort a magyar miniszterelnök moszkvai látogatására hivatkozva „Nawrocki továbbra is egy jobboldali kormányt támogat Magyarországon, ezért megy oda” – fogalmazott a Ronin Klub elnöke. 

A Ronin Klub egy jobboldali politikai vitaklub, amely 2007 januárja óta működik Varsóban. A szervezet alapítói Józef Orzeł, a klub neve a japán hagyományra, „igaz ügyért harcoló lovagra”utal. A Ronin Klub egy zárt csoport, amelynek tagságát elsősorban a PC és a PiS holdudvara adja.. Az aktív politikusok azonban nem jogosultak a részvételre.

Nawrockit számos kritika érte a lengyel belpolitikában, amikor törölte eredeti találkozóját Orbán Viktorral. A kialakult helyzetnek finoman szólva sem örült mindenki.

Orbán mellett Trump, Hszi Csin-ping és Modi, a világ leghatalmasabb országainak vezetői a közelmúltban találkoztak Putyinnal. Most akkor mindet bojkottálni fogjuk?

– tűnődött Slawomir Mentzen, az Új Remény vezetője, aki egyben a Konföderáció egyik legfontosabb arca is. De azt a kérdést is feltette, hogy "vajon az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokat is bojkottálnánk, ha valaki csodával határos módon meghívna minket az asztalhoz?".

