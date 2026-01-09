Deviza
makroadat
Black Friday
kiskereskedelem

Megbolondította a magyarokat a Black Friday hava az iparcikk- és az élelmiszerboltokban, de ruhából volt már nekik elég

Közzétette a legfrissebb adatokat a KSH, ebben már a Black Friday is benne van. A kiskereskedelem éves szinten 2,5 százalékkal nőtt novemberben.
K. B. G.
2026.01.09, 08:30
Frissítve: 2026.01.09, 11:26

Mind a nyers, mind a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,5 százalékkal nőtt novembereben a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel ezelőtti adathoz viszonyítva – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett friss adatai szerint.

Budapest,,Hungary,-,August,1,,2022,-,Loaves,Of,Bread
A kiskereskedelem növekedését az élelmiszerüzletek is segítették / Fotó: Raketir / Shutterstock

A kiskereskedelem és a fogyasztás húzta a gazdaságot idén

A tavalyi évhez viszonyítva az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene, míg az előző hónaphoz képest a szezonális és naptárhatástól megtisztított növekedési ütem 0,1 százalékot tett ki. 

Az év első 11 hónapjában így a naptárhatástól megtisztított kiskereskedelmi forgalombővülés 2,8 százalék volt éves alapon.

A forgalom az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kereskedelemben lebontva az tapasztalható, hogy a szektor 77 százalékát kitevő élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,4 százalékkal növekedett, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,4 százalékkal csökkent.

A Black Friday megdobta az iparcikkek forgalmát és az online eladásokat

Összességében 4,6 százalékkal bővült a nem élelmiszer-kiskereskedelem is, amit a a gyógyszer-, gyógyászati termékek 5,4, illatszerek 14,1, az iparcikk jellegű vegyes üzletek 4,5, a bútor-, műszakicikk-üzletek 2,1, a használtcikk-üzletek 1,4 százalékos bővülése hajtott és a textil-, ruházati és lábbeliüzletek 0,8, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletek 2,5 százalékos csökkenése fékezett a karácsony előtti Black Fridayt is magában foglaló hónapban.

A kiskereskedelem széles körét lefedő, a forgalom 11 százalékát képviselő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékot nőtt, 

míg az üzemanyagtöltő állomások forgalma 0,7 százalékkal haladta meg a tavalyit. Ugyanakkor a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 4,0 százalékkal csökkent.

A KSH adataiból az is kiderül, hogy az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1747 milliárd forintot ért el, annak 47 százalékát az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek adták, míg 39 százalékot tett ki a nem élelmiszer-kiskereskedelem. Az üzemanyagtöltő állomások a forgalom 14 százalékát képviselték.

A kiskereskedelmi forgalom januártól novemberig tartó 2,8 százalékos növekedése mögött az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem 2,6, a a nem élelmiszer-kiskereskedelem 4,4, az üzemanyag-kiskereskedelem 0,7 százalékos növekedése húzódik meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
