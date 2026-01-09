Megbolondította a magyarokat a Black Friday hava az iparcikk- és az élelmiszerboltokban, de ruhából volt már nekik elég

Mind a nyers, mind a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,5 százalékkal nőtt novembereben a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel ezelőtti adathoz viszonyítva – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett friss adatai szerint.

A kiskereskedelem növekedését az élelmiszerüzletek is segítették / Fotó: Raketir / Shutterstock

A kiskereskedelem és a fogyasztás húzta a gazdaságot idén

A tavalyi évhez viszonyítva az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene, míg az előző hónaphoz képest a szezonális és naptárhatástól megtisztított növekedési ütem 0,1 százalékot tett ki.

Az év első 11 hónapjában így a naptárhatástól megtisztított kiskereskedelmi forgalombővülés 2,8 százalék volt éves alapon.

A forgalom az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kereskedelemben lebontva az tapasztalható, hogy a szektor 77 százalékát kitevő élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,4 százalékkal növekedett, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,4 százalékkal csökkent.

A Black Friday megdobta az iparcikkek forgalmát és az online eladásokat

Összességében 4,6 százalékkal bővült a nem élelmiszer-kiskereskedelem is, amit a a gyógyszer-, gyógyászati termékek 5,4, illatszerek 14,1, az iparcikk jellegű vegyes üzletek 4,5, a bútor-, műszakicikk-üzletek 2,1, a használtcikk-üzletek 1,4 százalékos bővülése hajtott és a textil-, ruházati és lábbeliüzletek 0,8, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletek 2,5 százalékos csökkenése fékezett a karácsony előtti Black Fridayt is magában foglaló hónapban.

A kiskereskedelem széles körét lefedő, a forgalom 11 százalékát képviselő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékot nőtt,

míg az üzemanyagtöltő állomások forgalma 0,7 százalékkal haladta meg a tavalyit. Ugyanakkor a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 4,0 százalékkal csökkent.

A KSH adataiból az is kiderül, hogy az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1747 milliárd forintot ért el, annak 47 százalékát az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek adták, míg 39 százalékot tett ki a nem élelmiszer-kiskereskedelem. Az üzemanyagtöltő állomások a forgalom 14 százalékát képviselték.