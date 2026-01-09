Ha drágának gondoltuk az iPhone-t, nézzük meg, milyen csúcstelefont dob piacra a Samsung
A legfrissebb iparági értesülések alapján egyre világosabban rajzolódik ki, hogy a Samsung következő csúcskészüléke, a Galaxy S26 Ultra nemcsak később érkezhet, mint elődje, hanem az árazása is új szintre léphet. Ami még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy a jelenlegi becslések alapján a Samsung nincs olyan helyzetbe, hogy az új iPhone-ok fölé lőjje be az árazást, ugyanis egyelőre úgy néz ki, hogy az Apple rendesen lekörözi a koreai márkát.
A megbízható szivárogtatások szerint a Samsung február 25-én tarthatja meg a Galaxy S26 Unpacked bemutatót, melyen hivatalosan is leleplezik az új szériát. A bolti megjelenés pontos időpontja ugyanakkor továbbra sem ismert, ám a vállalat elmúlt évekbeli gyakorlata alapján a bemutatót követő 14-16 napos időablak tűnik reálisnak. Ez alapján a Galaxy S26 modellek – köztük a csúcskategóriás Ultra is – várhatóan március közepén kerülhetnek a boltokba, ami enyhe csúszást jelentene a korábbi generációkhoz képest.
Az időzítésnél azonban talán még nagyobb figyelmet kap az árazás kérdése. A Samsung felső vezetése a közelmúltban több alkalommal is jelezte, hogy a globális memóriachip-hiány és az ezzel járó költségnövekedés alól az okostelefonos üzletága sem kivétel. A dél-koreai sajtóban megjelent információk szerint egyelőre nincs végleges döntés a Galaxy S26 széria áráról: az egyik forgatókönyv szerint a Samsung akár a Galaxy S25 árszintjét is tarthatná, míg más értesülések modellenként 44-88 ezer vonos áremelés lehetőségéről szólnak. Ez dollárban nagyjából 30-50 dolláros, forintban körülbelül 10-20 ezer forintos drágulást jelentene készülékenként.
Ha ezt a sávot a csúcsváltozatra vetítjük, jól kirajzolódik a lélektani határ. A Galaxy S25 Ultra az Egyesült Államokban 1299 dolláros listaárról indult,
egy 30-50 dolláros emelés pedig 1330-1350 dollár közé tolhatná a Galaxy S26 Ultra nyitóárát.
Ez már veszélyesen közel van az 1399 dolláros lélektani küszöbhöz, melyet a gyártók hagyományosan csak óvatosan lépnek át, míg az 1499 dolláros szintet sokan már egy teljesen új ársávként értelmezik. A jelenlegi információk alapján a Samsung még nem lépné át ezt a felső határt, de érezhetően közelebb vinné hozzá az Ultra modellt.
Drágább lehet az S26 Ultra, mint az iPhone 17 Pro Max?
Mindez azonban nemcsak költségoldali, hanem piaci szempontból is kényes kérdés. A jelenlegi becslések alapján a Samsung nincs olyan helyzetben, hogy tartósan az új Apple csúcsmodelljei fölé lője be az árazását. A legfrissebb globális adatok szerint az iPhone-eladások jelenleg meghaladják a Samsung okostelefon-értékesítését, vagyis az Apple összességében lekörözi koreai riválisát darabszámban.
Jelenlegi elemzői becslések szerint 2025-ben az Apple iPhone-eladások meghaladták a Samsungét, ami azt jelentené, hogy először több mint egy évtized után az Apple lesz a világ legnagyobb mobiltelefon-gyártója (iPhone-eladások terén).
- Az Apple piaci részesedése a teljes 2025-ös évre akár 19,4 százalék is lehet,
- míg a Samsung részesedése várhatóan 18,7 százalék körül alakul
– vagyis most az iPhone-okból szállítanak többet globálisan. Egy ilyen piaci helyzetben az agresszív árazás komoly kockázatot jelentene, különösen a prémium szegmensben, ahol a vásárlók könnyebben váltanak márkát.
Ez azért is fontos, mert az Apple következő csúcskészüléke, az iPhone Pro Max aktuális generációja az amerikai piacon jellemzően 1199 dollárról indul.
Amennyiben a Galaxy S26 Ultra valóban 1330-1350 dolláros sávban jelenne meg, az akár 130-150 dolláros különbséget is jelenthetne a két zászlóshajó között.
Ez már olyan eltérés, mely a tényleges keresletre is hatással lehetne a jelenlegi árérzékeny környezetben. Az árazási bizonytalanság ráadásul a promóciókat is érintheti: a Samsung az elmúlt években kifejezetten agresszív előrendelési ajánlatokkal – például ingyenes tárhelyduplázással, jóváírásokkal és kedvező beszámítási konstrukciókkal – támogatta a csúcsmobilok értékesítését. A memóriaárak elszállása miatt azonban ezek a kedvezmények most veszélybe kerülhetnek, ami tovább növelheti az effektív belépési árat.
A Samsung számára a következő hónapok egyik kulcskérdése az lesz, hogy miként tud egyensúlyt találni az emelkedő költségek, a versenytárs Apple erősödő piaci pozíciója és a vásárlók egyre óvatosabb költési hajlandósága között.
Egy bestia lesz a Samsung Galaxy S26 Ultra
A Samsung Galaxy S26 Ultra világszerte a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 processzorával érkezik, nem pedig Samsung saját Exynos lapkájával. Ez a döntés a teljesítmény és a hőkezelés szempontjából erős üzenet a prémium szegmens felé, és az árazásra is hatással lehet. Az újdonságok közé tartozik a 60 wattos vezetékes töltés és a gyorsabb vezeték nélküli töltés, ami érdemi előrelépés az elődhöz képest. A hangsúly ugyanakkor egyre inkább a mobilos mesterséges intelligenciára helyeződik, ahol a helyben végzett feldolgozás kulcsszerepet kap. A kiszivárgott adatok alapján a Galaxy S26 Ultra egyértelműen az Apple legújabb iPhone-modelljeinek kíván komoly versenytársa lenni, még akkor is, ha mindez várhatóan magasabb árazással párosul.