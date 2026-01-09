Bezöldült péntekre a BÉT, villámgyorsan korrigált a Mol

Felemás csütörtöki teljesítménnyel hangolódtak a BÉT blue chipjei a hét utolsó kereskedési napjára, a BUX index visszafogott mínuszban zárta a napot, elsősorban a Mol nagyobb, valamint az OTP kisebb alulteljesítésének köszönhetően. A pénteki nyitásban a BUX index 0,15 százalékkal 116 068 pontig emelkedett.

Gyenge formában fordultak rá a hét végére a BÉT nagyjai / Fotó: Vémi Zoltán

A pénteki nyitásban a Mol 0,64 százalékkal 3132 pontig emelkedett, korrigálva valamelyest csütörtöki esését. A Magyar Telekom 0,4 százalékkal 1 848 forintig emelkedett az első percekben. A Richter 0,1 százalékkal 10 270 forintig süllyedt, míg az OTP 0,14 százalékkal 36 750 forintig ereszkedett alább a nyitást követően.