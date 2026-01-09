Mercosur-botrány: kitört a lázadás, traktorokkal zárták le a legfontosabb autópályákat – elszállt az agyuk a gazdáknak Franciaországban

A belga autópályákon, az E42-esen és az E19-esen zajló mezőgazdasági tüntetések miatt, ahol traktorok foglalják el az úttestet, a francia autópálya-hálózaton is zavar keletkezett – olvasható a prefektúra közleményében.

A rendkívüli hidegben tüntetnek a Franciaországból és Belgiumból érkező gazdák / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Bajba kerültek az autópályák

A francia A27-es és A2-es autópályák, amelyek ezekhez a belga autópályákhoz vezetnek, Belgium felé le vannak zárva, az A27-es autópálya Lille nagyváros kijáratától, az A2-es pedig Valenciennes-től nem messze. Az AFP francia hírügynökség tudósítása szerint az első traktorok már napfelkelte előtt begurultak a fővárosba, ahol a híres turisztikai látványosságok, például az Eiffel-torony és a Diadalív körül gyülekeznek az érdekképviseletek szervezésében.

Bertrand Venteau, a Coordination Rurale szervezet elnöke azt mondta, békésen akarnak tiltakozni a szimbolikus párizsi helyszíneken, még akkor is, ha emiatt a rendőrségi fogdában végzik,

a belügyminisztérium ugyanis kitiltotta a traktorokat a belvárosból.

A francia gazdák elárulva érzik magukat

A gazdák decemberben már elfoglalták az ország főútjait, hogy tiltakozzanak a Mercosur-megállapodás mellett az ellen is, hogy a kormány leöleti a bőrcsomósodás-járvány miatt a marhákat.

Az egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térségét hozza létre Latin-Amerika és az Európai Unió között. Az EU több autót, gépet, bort és egyéb szeszt exportálhat ennek köszönhetően, az európai gazdák szerint azonban tisztességtelen versenyt jelent számukra a mezőgazdasági világhatalom Brazília, valamint

Paraguay,

Argentína,

és Uruguay.

Brazília már az Egyesült Államokat is megelőzve a legnagyobb marhahústermelő lett tavaly.

Olaszország kihátrált Franciaország mögül

Az Európai Bizottság mindent megtett a szerződés tető alá hozása érdekében, a héten javasolta, hogy hozzanak előre 45 milliárd euró uniós támogatást a mezőgazdasági termelők számára, és ezzel meg is nyerték az eddig ellenkező Olaszország támogatását olyan nagyágyúk mellé, mint Németország és Spanyolország.

Olaszország támogatásának elnyerésével

Franciaország nélkül is meglesz a kereskedelmi megállapodás jóváhagyásához szükséges többség

a megállapodásról a tervek szerint pénteken tartandó szavazáson. A Le Monde szerint ez a tény erősíti a francia közvéleményben és a gazdákban a politikai tehetetlenség érzését.