Putyin megtette? Az oroszok kilőhették az Oresnyiket az egyik legnagyobb nyugat-ukrajnai városra: felfoghatatlan sebességgel csapódott be

Oroszország az Asztrahán régióban található Kapusztyin Jar kísérleti telephelyről mérhetett csapást a lvivi régióra, ahol az előzetes információk szerint az Oresnyik komplexum található — közölte az Ukrinform.

Az orosz Oresnyik rakéta óránként 13 ezer kilométeres sebességgel képes haladni. / Fotó: Anadolu via AFP

Nyugat-Ukrajna nincsen biztonsában

Január 8-án 23:00 47 perckor indult az a rakétatámadás, amelyet az oroszok a lvivi infrastrukturális létesítmények ellen indítottak egy új típusú rakétával. A légi célpont mintegy 13 ezer kilométer/órás sebességgel haladt egy pályán. Minden elemének, röppályájának és lehulló elemeinek a tanulmányozása után az ukrán szakértők megállapították, hogy pontosan milyen típusú a rakéta. A haderő Nyugati Légi Parancsnoksága azt nyilatkozta, hogy minden csapata és légvédelmi berendezése folyamatos készenlétben áll az ellenséges csapások légi visszaverésére, illetve minden tőlünk telhetőt megtesznek Ukrajna védelme érdekében.

Az orosz védelmi minisztérium először mutatta be az Oresnyik mobil, szárazföldi telepítésű rakétarendszert. Az új fegyverrel felszerelt egység Fehéroroszországban lépett harci szolgálatba – közölte a Ria Novosztyi.

Vlagyimir Putyin korábban bejelentette, hogy az Oresnyik közepes hatótávolságú rakétarendszert az év végéig harckészültségbe helyezik. A Kreml közölte, hogy Fehéroroszországban lépett harci szolgálatba a rettegett eszköz.

Megérkeztek Putyin rettegett rakétái Fehéroroszországba

Az orosz Oresnyik rakétarendszer december 17-én, szerdán megérkezett Fehéroroszországba, és most már működőképes. Az Oroszországgal való együttműködés biztosítja Fehéroroszország stratégiai védelmét – hangsúlyozta a fehérorosz elnök.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban bejelentette, hogy az Oresnyik közepes hatótávolságú rakétarendszert az év végéig harckészültségbe helyezik. Az Oresnyik rakétakomplexumok nem egy helyen lesznek tárolva Fehéroroszország területén – jelentette be a fehérorosz elnök, Alekszandr Lukasenka novemberben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Alekszandr Lukasenka kijelentette, hogy az oresnyikek rendkívül fontosak, közük van a katonai politikához is, nem csak a stratégiához és a védelemhez.