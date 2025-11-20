Vehetünk-e ingatlant az Adrián? Sok magyar már meg is tette – a többieknek megváltoztak az esélyei

Az elmúlt hónapokban rengeteg hír és információ látott napvilágot a magyarországi ingatlanpiac kapcsán. Év elején a látványos áremelkedések, ősszel pedig az Otthon Start program szolgáltatta a fő témát. De mi a helyzet a szomszédban? Horvátország lakáspiaca a rendszerváltás utáni örökségét tovább folytatva jelenleg is tulajdonközpontú: a lakosság 91 százaléka saját tulajdonú otthonban él, a bérlakásszektor kicsi.

Sok magyar vágyik nyaralóra a horvát tengerparton, de nem mindenki engedheti meg magának / Fotó: Northfoto

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzése szerint délkeleti szomszédunknál a lakásárak 2008 előtt meredeken emelkedtek, majd 2008–2015 között csökkentek, 2015-től kezdve pedig megduplázódtak. Az ingatlanpiac legfőbb motorjai a turizmus, a külföldi vevők és az euróövezeti csatlakozás körüli befektetői bizalom voltak. Jelenleg már több mint 70 ezer külföldi birtokol ingatlant az Adrián. A külföldi kereslet elsősorban a part menti prémiumlokációkban (Dubrovnik, Split, Hvar, Brac) hajtja az árakat.

A megfizethetőség romlott, leginkább Zágrábban és az Adriai-tenger mentén. A 2020-as években a kínálat ugyan élénkült, ám nem tudta utolérni a keresletet. A háztartások eladósodottsága mérsékelt, a jelzáloghitelek állománya 2017 óta folyamatosan bővül, de a vásárlások nagy része továbbra is magas önerővel-készpénzzel zajlik.

A lakások átlagos négyzetméterára Horvátországban 2024-ben 2504 euró volt, ez 2025-re 2834 euróra emelkedett. Zágráb esetében 2684 euró per négyzetméterről 2830 euró per négyzetméterre nőtt ez az érték. A turisztikailag frekventált régiókban még nagyobb volt a drágulás, a 2024-res 2211 euróról az Adria-parton 3500 és 4000 euró közötti jelenleg a négyzetméterár, a horvát szigeteken pedig 3650 euró a négyzetméterenkénti átlagár.

Horvátországban is támogatja az állam a lakáshoz jutást

A magyarhoz hasonlóan a horvát állam is számos programmal támogatja a lakásszerzést. Ilyen az államilag támogatott lakásépítés, melynek keretében önkormányzatokkal együttműködve, az állami ingatlanügynökség (APN) közreműködésével kedvező feltételekkel építenek új lakásokat, amiket a jogosult vevők (elsősorban első lakást szerző fiatal családok, illetve védett bérlők) a piacinál olcsóbb áron vásárolhattak meg 1,8 százalékos fix kamatú részletfizetéssel.