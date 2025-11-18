Ez váratlan: elegük lett a nyugati szankciókból, két nagy ország is visszapártolna Oroszországhoz – Putyin most áttörhet

Japánban és Dél-Koreában a helyi légitársaságok, valamint az üzleti körök szeretnék újraindítani a közvetlen légi járatokat Oroszországba – írja az Interfax az orosz nagykövetségek információira hivatkozva.

Fotó: Anadolu via AFP

Japánban a két nagy nemzeti légitársaság, a Japan Airlines (JAL) és az All Nippon Airways (ANA) az ukrajnai háború kitörése óta kénytelen elkerülni az orosz légteret az Európa felé tartó járatoknál. Ez jelentősen megnöveli az üzemanyag-fogyasztást és a repülési időt, ami a jegyárak emelkedésében csapódott le.

Az orosz nagykövetség tokiói szóvivője szerint a japán üzleti szektor egy része kifejezetten sérelmezi, hogy a kormány politikája miatt elesnek a korábbi rövidebb és olcsóbb útvonaltól. „Technikai és kereskedelmi akadályok nincsenek – csupán politikai döntés kell Tokiótól. Ha ez megszületik, azonnal készek vagyunk tárgyalni és újraindítani a járatokat” – közölte a diplomáciai képviselet.

Hasonló a helyzet Dél-Koreában is. A Korean Air jelezte, hogy bármikor kész újraindítani moszkvai és egyéb oroszországi járatait, amint a hatóságok zöld utat adnak. Szöulban civil szervezetek és az oroszországi koreai kisebbség (mintegy 150 ezer fő) is rendszeresen felszólal azért, hogy a szankciók ne korlátozzák tovább az utazási lehetőségeiket.

Moszkva mindkét esetben hangsúlyozza: az orosz légitársaságok is érdekeltek a kapcsolatok helyreállításában, a labda elsősorban a japán és a dél-koreai kormány térfelén pattog.

Visszaeshettek Oroszország olajbevételei

Az orosz olajipari óriáscégek elleni amerikai szankciók máris visszavetették Oroszország olajbevételeit az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának hétfői tájékoztatása szerint. A tárca úgy véli, hogy az Rosznyefty és a Lukoil elleni szankciók hosszú távon valószínűleg az orosz olaj eladási mennyiségét is csökkenteni fogják.

Ez az intézkedés az egyik legszigorúbb amerikai szankció volt az invázió 2022. februári megindítása óta, egyúttal az első közvetlen szankció, amelyet Donald Trump elnök Oroszország ellen vezetett be januári hivatalba lépése óta.