Jövőre életkortól függetlenül igényelhetik a várandós vagy örökbefogadásra készülő anyák a CSOK Pluszt
Jövőre a várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák életkorukra tekintet nélkül igényelhetnek CSOK Plusz kölcsönt 2025. december 31. után is – derült ki a Magyar Közlöny hétfő esti számából.
A kormány a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló módosított rendelete alapján akkor is kapnak hitelt az igénylők, ha a házaspár nő tagja hitelkölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában
- még nem töltötte be a 41. életévét, vagy
- betöltötte a 41. életévét, de legalább a 12. hetet betöltött várandóssága fennáll, vagy az általuk történő örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál előzetesen már jelezték a kérelmüket.
A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.
Mint lapunk korábban megírta, a kormány újabb családtámogatási bővítést jelentett be: a CSOK Plusz hitelt ezentúl akkor is igényelhetik a párok, ha a várandós nő 41 év feletti. Hankó Balázs szerint ezzel tovább erősítik az egymásra épülő támogatási rendszert, amely szerinte már bizonyítottan emeli a gyermekvállalási kedvet Magyarországon.
Hankó szerint a babaváró és a CSOK Plusz igénylése is emelkedik, és fordulóponthoz érkezett a gyermekvállalási trend, amit a házasságkötések számának növekedése is támogat.
A CSOK Plusz a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) helyébe lépett új támogatási forma Magyarországon. Lényege, hogy a házaspárok a gyermekvállalás fejében fix, legfeljebb 3 százalékos, maximum 50 millió forint összegű hitelt vehetnek fel. Az igénylést követően megszületett második és minden további gyerek után a felvett kölcsön tőkerészéből 10-10 millió forintot elenged az állam. A támogatás felvevői illetékmentességre és áfa-visszatérítésre is jogosultakká válnak.
A CSOK Plusz 2024 januárjában indult el, csak házastársak vehetik fel a feleség 41 éves korának betöltéséig. 2024-től két átmeneti évig, 2025. december 31-ig a 41 évnél idősebb nők is igényelhetik házastársként, amennyiben igazolják legalább 12 hetes terhességüket.
Megváltoztatták a CSOK Plusz feltételeit – itt vannak a részletek
Az első közös lakást szerzők definíciója frissül, és kibővül a testvérek szerepének elismerése a jogosultságban az Otthon Start program esetében.
Az új szabályozása lehetővé teszi az egyidejű igénybevételt a CSOK Plusz konstrukcióval, valamint pontosítja a tulajdonszerzés feltételeit, ideértve az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó eseteket is.
Az önkormányzati bérlők kedvezményes lakásvásárlását könnyíti, mert az önkormányzat nagyobb árkedvezményt is adhat, mint eddig.
Több helyen kiterjesztik a szabályt úgy, hogy ne csak a szülő, hanem a testvér is beléphessen bizonyos igazolásokkal, segítséggel a konstrukcióba adóstársként. Ez technikai szövegpontosítás, de érdemi könnyítés a családon belüli megoldásoknál.
Korábban a CSOK Plusz hitel esetén csak akkor volt kizáró ok a közös tulajdon, ha a házaspár a kérelem benyújtásakor vagy az azt megelőző tíz évben rendelkezett közös tulajdonnal ugyanabban a belterületi lakásban.