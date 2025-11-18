Jövőre a várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák életkorukra tekintet nélkül igényelhetnek CSOK Plusz kölcsönt 2025. december 31. után is – derült ki a Magyar Közlöny hétfő esti számából.

Jövőre életkortól függetlenül igényelhetik a várandós vagy örökbefogadásra készülő anyák a CSOK Pluszt / Fotó: Julia Zavalisina / Shutterstock

A kormány a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló módosított rendelete alapján akkor is kapnak hitelt az igénylők, ha a házaspár nő tagja hitelkölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában

még nem töltötte be a 41. életévét, vagy

betöltötte a 41. életévét, de legalább a 12. hetet betöltött várandóssága fennáll, vagy az általuk történő örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál előzetesen már jelezték a kérelmüket.

A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.

Mint lapunk korábban megírta, a kormány újabb családtámogatási bővítést jelentett be: a CSOK Plusz hitelt ezentúl akkor is igényelhetik a párok, ha a várandós nő 41 év feletti. Hankó Balázs szerint ezzel tovább erősítik az egymásra épülő támogatási rendszert, amely szerinte már bizonyítottan emeli a gyermekvállalási kedvet Magyarországon.

Hankó szerint a babaváró és a CSOK Plusz igénylése is emelkedik, és fordulóponthoz érkezett a gyermekvállalási trend, amit a házasságkötések számának növekedése is támogat.

A CSOK Plusz a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) helyébe lépett új támogatási forma Magyarországon. Lényege, hogy a házaspárok a gyermekvállalás fejében fix, legfeljebb 3 százalékos, maximum 50 millió forint összegű hitelt vehetnek fel. Az igénylést követően megszületett második és minden további gyerek után a felvett kölcsön tőkerészéből 10-10 millió forintot elenged az állam. A támogatás felvevői illetékmentességre és áfa-visszatérítésre is jogosultakká válnak.

A CSOK Plusz 2024 januárjában indult el, csak házastársak vehetik fel a feleség 41 éves korának betöltéséig. 2024-től két átmeneti évig, 2025. december 31-ig a 41 évnél idősebb nők is igényelhetik házastársként, amennyiben igazolják legalább 12 hetes terhességüket.

