Jövőre életkortól függetlenül igényelhetik a várandós vagy örökbefogadásra készülő anyák a CSOK Pluszt

Januártól a CSOK Plusz hitel a 41 év feletti várandós nők és az örökbefogadásra készülő párok számára is elérhetővé válik, a jövőben életkori korlát nélkül juthatnak kedvezményes támogatáshoz azok, akik igazoltan babát várnak, vagy örökbefogadási eljárásban vesznek részt. A kormány szerint a módosítás tovább erősíti a családtámogatási rendszert és segíti a gyermekvállalási kedv növekedését.
VG
2025.11.18., 08:30
Fotó: Shutterstock

Jövőre a várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák életkorukra tekintet nélkül igényelhetnek CSOK Plusz kölcsönt 2025. december 31. után is – derült ki a Magyar Közlöny hétfő esti számából.

babaváró, csok, baba, terhes jövőre
Jövőre életkortól függetlenül igényelhetik a várandós vagy örökbefogadásra készülő anyák a CSOK Pluszt / Fotó: Julia Zavalisina / Shutterstock

A kormány a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló módosított rendelete alapján akkor is kapnak hitelt az igénylők, ha a házaspár nő tagja hitelkölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában

  • még nem töltötte be a 41. életévét, vagy
  • betöltötte a 41. életévét, de legalább a 12. hetet betöltött várandóssága fennáll, vagy az általuk történő örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál előzetesen már jelezték a kérelmüket.

A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.

Mint lapunk korábban megírta, a kormány újabb családtámogatási bővítést jelentett be: a CSOK Plusz hitelt ezentúl akkor is igényelhetik a párok, ha a várandós nő 41 év feletti. Hankó Balázs szerint ezzel tovább erősítik az egymásra épülő támogatási rendszert, amely szerinte már bizonyítottan emeli a gyermekvállalási kedvet Magyarországon.

Hankó szerint a babaváró és a CSOK Plusz igénylése is emelkedik, és fordulóponthoz érkezett a gyermekvállalási trend, amit a házasságkötések számának növekedése is támogat.

A CSOK Plusz a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) helyébe lépett új támogatási forma Magyarországon. Lényege, hogy a házaspárok a gyermekvállalás fejében fix, legfeljebb 3 százalékos, maximum 50 millió forint összegű hitelt vehetnek fel. Az igénylést követően megszületett második és minden további gyerek után a felvett kölcsön tőkerészéből 10-10 millió forintot elenged az állam. A támogatás felvevői illetékmentességre és áfa-visszatérítésre is jogosultakká válnak.  

A CSOK Plusz 2024 januárjában indult el, csak házastársak vehetik fel a feleség 41 éves korának betöltéséig. 2024-től két átmeneti évig, 2025. december 31-ig a 41 évnél idősebb nők is igényelhetik házastársként, amennyiben igazolják legalább 12 hetes terhességüket.  

Megváltoztatták a CSOK Plusz feltételeit – itt vannak a részletek

Az első közös lakást szerzők definíciója frissül, és kibővül a testvérek szerepének elismerése a jogosultságban az Otthon Start program esetében.

Az új szabályozása lehetővé teszi az egyidejű igénybevételt a CSOK Plusz konstrukcióval, valamint pontosítja a tulajdonszerzés feltételeit, ideértve az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó eseteket is.

Az önkormányzati bérlők kedvezményes lakásvásárlását könnyíti, mert az önkormányzat nagyobb árkedvezményt is adhat, mint eddig.

Több helyen kiterjesztik a szabályt úgy, hogy ne csak a szülő, hanem a testvér is beléphessen bizonyos igazolásokkal, segítséggel a konstrukcióba adóstársként. Ez technikai szövegpontosítás, de érdemi könnyítés a családon belüli megoldásoknál.

Korábban a CSOK Plusz hitel esetén csak akkor volt kizáró ok a közös tulajdon, ha a házaspár a kérelem benyújtásakor vagy az azt megelőző tíz évben rendelkezett közös tulajdonnal ugyanabban a belterületi lakásban.

