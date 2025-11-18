Kockázatkerülő üzemmódba váltott a részvénypiac az amerikai adatzuhatag előtt, fékeződik a bitcoin zuhanása, szerdán jelent az Nvidia
Esett a részvénypiac a keddi ázsiai kereskedésben, a befektetők az amerikai kormányzati leállás miatt késlekedő fontos amerikai gazdasági adatok sorára vártak – ezzel párhuzamosan egyre erősebbek a kétségek a Federal Reserve jövő havi kamatcsökkentésével kapcsolatban.
A kereskedők az amerikai adatoktól várnak támpontokat a világ legnagyobb gazdaságának állapotáról, különös tekintettel a csütörtökön esedékes, kiemelten figyelt foglalkoztatottsági jelentésre. Nagy érdeklődés övezi az új japán miniszterelnök és a japán központi bank kormányzójának találkozóját is; a két vezető a kormányfő beiktatása óta először találkozik hivatalosan.
Az új japán miniszterelnök elkötelezett a laza monetáris és fiskális politika mellett, így a piac azt találgatja, hogy a Bank of Japan szigorítja-e a monetáris kondíciókat a következő hónapokban
– idézi a Reuters a JBWere elemzőinek keddi jegyzetét. A japán központi bank korábban jelezte, hogy akár már jövő hónapban is sor kerülhet kamatemelésre. A kormányfő és pénzügyminisztere azonban egyértelművé tették: azt szeretnék, ha a kamatok alacsonyak maradnának mindaddig, amíg az infláció tartósan el nem éri a jegybank 2 százalékos célját.
Kockázatkerülő üzemmódban a részvénypiac
- A tétovaság közepette az MSCI Ázsia–csendes-óceáni részvényindex 0,7 százalékkal került lejjebb,
- a japán Nikkei több mint 2 százalékot esett.
A régiós részvénypiacok gyengesége követte a Wall Streeten tapasztalt eladási hullámot; a referenciaértéknek számító amerikai államkötvényhozamok kissé csökkentek, a piacok pedig gazdasági adatdömpingre készültek.
A csipgyártó Nvidia szerdai negyedéves jelentését is nagy várakozások övezik, a befektetők keresik a jeleket, hogy gyengül-e az a szektor, amely az elmúlt hónapok részvénypiaci raliját jelentős részben hajtotta. Az amerikai kormány történetének leghosszabb leállása alatt a kereskedők próbálják felmérni, hogy a Federal Reserve vág-e kamatot ismét jövő havi ülésén.
A globális részvénypiacok óvatos, védekező hangulatba kerültek az amerikai foglalkoztatottsági adatok és a fontos vállalati gyorsjelentések előtt
– mondta Besa Deda, a sydney-i William Buck tanácsadó cég vezető közgazdásza. „A foglalkoztatottsági jelentés létfontosságú információkat szolgáltathat az amerikai gazdaság helyzetéről, meghatározhatja a Fed következő lépésével kapcsolatos várakozásokat. A decemberi kamatcsökkentés egyáltalán nem biztos” – tette hozzá a közgazdász. November nagyobb volatilitást hozott a globális részvénypiacokra. Októbertől eltérően a legtöbb nagy index megtorpant, és nem sikerült új történelmi csúcsokra emelkednie.
Adatzuhatagra várva – kamatcsökkentési kérdőjelek
A befektetők csökkentették a Fed jövő havi kamatcsökkentésének valószínűségét, noha a magánszektorból érkező közelmúltbeli adatok további gyengülést jeleznek az amerikai gazdaságban.
- A piacok jelenleg mintegy 40 százalék esélyt áraznak egy 25 bázispontos decemberi kamatvágásra,
- szemben a hónap eleji több mint 60 százalékkal.
- A devizapiacon a dollár erős maradt. A dollárindex, amely a deviza teljesítményét méri a főbb kereskedelmi partnerek fizetőeszközeivel szemben, legutóbb 0,2 százalékkal erősödött, ezzel négynapos veszteségszériát megtörve egyhetes csúcsra ugrott.
- Az arany árfolyama az azonnali piacon 0,3 százalékkal 4030 dollárra esett unciánként,
- a Brent nyersolaj jegyzése közel 0,5 százalékkal 63,91 dollárra csúszott vissza az ázsiai reggeli kereskedésben.
- A bitcoin 0,3 százalékkal drágult, miután korábban a hét hónapos mélypontot jelentő 91 174,66 dollárig esett, és három hónap alatt közel 22 százalékot veszített értékéből.
Ez tipikusan az a fajta széles körű és nyugtalan eladási hullám, amely akkor tör ki, amikor összeomlik az átláthatóság
– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Hebe Chen, a melbourne-i Vantage Markets elemzője. „A kockázatokból való menekülés – a bitcointól a szárnyaló technológiai részvényekig – a védekezőösztönt tükrözi az ismeretlennel szemben, és amíg nem tisztul a kép, a volatilitás marad az alapforgatókönyv” – tette hozzá.