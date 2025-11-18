Nagy a baj Oroszországban, máris pusztít az amerikai szankció: Trumpnak igaza volt, ki tudja éheztetni Putyint – a nyakán marad az olaj

Az orosz olajipari óriáscégek elleni amerikai szankciók máris visszavetették Oroszország olajbevételeit az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának hétfői tájékoztatása szerint. A tárca úgy véli, hogy az Rosznyefty és a Lukoil elleni szankciók hosszú távon valószínűleg az orosz olaj eladási mennyiségét is csökkenteni fogják.

Az Oroszországi szankciók máris működnek az amerikai pénzügyminisztérium szerint / Fotó: Shutterstock

A pénzügyminisztérium közleményében kijelentette, hogy a Donald Trump által október 22-én bejelentett szankciók kezdeti piaci hatásának elemzése azt mutatta, hogy azok a várt hatást gyakorolják, vagyis csökkentik az orosz bevételeket, és így megnehezítik Moszkva számára az orosz-ukrán háború finanszírozását – írta a Reuters.

Ez az intézkedés az egyik legszigorúbb amerikai szankció volt az invázió 2022 februári megindítása óta, egyúttal az első közvetlen szankció, amelyet Donald Trump elnök Oroszország ellen vezetett be januárban történt hivatalba lépése óta.

A szabályozás november 21-ét határozták meg határidőként a vállalatok számára, hogy lezárják üzleti kapcsolataikat a Rosznyeftty és a Lukoillal. A szabályszegőket kizárhatják a dolláralapú pénzügyi rendszerből. Az ugyanakkor nem teljesen világos, hogy az amerikai pénzügyminisztérium hogyan fogja végrehajtani a szankciókat.

Az orosz olaj két legnagyobb vásárlója Kína és India volt.

Az OFAC elemzése szerint az orosz nyersolaj több fontos fajtája ára is többéves mélyponton van, ráadásul közel egy tucat jelentős indiai és kínai orosz nyersolaj-vásárló is bejelentette, hogy decembertől szünetelteti az orosz olaj vásárlását.

Az oroszországi Novoroszijszk fekete-tengeri olajközpontban rakodott referencia Urals nyersolaj ára november 12-én hordónként 45,35 dollár volt, ami 2023 márciusa óta a legalacsonyabb szint.

Ezzel szemben az amerikai Brent nyersolaj határidős ára november 12-én 62,71 dollár volt, november 17-én hétfőn pedig 64,03 dolláron kereskedtek vele. Az Urals Novoroszijszki ára november 17-e hétfőre 47,01 dollárra emelkedett. Ez a kis felpattanás annak köszönhető, hogy a fekete-tengeri kikötőben az ukrán drón- és rakétatámadás miatt felfüggesztett rakodást újraindították.