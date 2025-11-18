Terjed a magyar példa Európában: egyszerre két új atomreaktort épít Orbán Viktor egyik legszorosabb szövetségese – „Muszáj valahogy áramot termelnünk"

Csehország két új atomreaktor építését tervezi a Dukovany erőműben, hogy ezzel bővítse az ország atomenergia-kapacitását. Az egyenként több mint 1000 megawatt teljesítményű atomreaktorok megépítésére kiírt tendert egy dél-koreai vállalat, a Korea Hydro & Nuclear Power nyerte meg.

A Dukovany atomerőmű Csehországban / Fotó: Michal Cizek / AFP

Az Euronews értesülései szerint a beruházás várhatóan 19 milliárd dollárba (mintegy 6300 milliárd forint) kerül majd, az építkezést a tervek szerint 2029-ben fogják elkezdeni.

A Dukovany atomerőmű vezérigazgatója, Petr Zavodsky kiemelte, hogy 2050-re Csehország elektromosáram-felhasználásának 50-60 százalékát nukleáris energiával fogják előállítani. Zavodsky szerint Csehországnak muszáj valahogy áramot termelnie, mivel az ország energiaigénye folyamatosan emelkedik. Ráadásul muszáj a fosszilis energiahordozókat is helyettesíteni valamivel.

„Ha valaki eddig szenet használt a fűtéshez, most áramra kell váltania vagy hőszivattyúra, amihez szintén áramra van szükség” – jelentette ki a vezérigazgató.

Az európai országokon egyre nagyobb a nyomás, hogy váljanak le a fosszilis energiahordozókról és csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátásukat. Az atomenergia ennek egy hatékony és stabil, azonban a környezetvédők által vitatott módja.

Az Európai Unió álláspontja szerint az atomenergia környezetbarát és fenntartható módja az energiatermelésnek.

Az Euronews kiemeli, hogy Csehország mellett Szlovákia, Magyarország és Franciaország jár az élen az atomenergia felhasználásában, miközben Dánia és Olaszország fontolgatja, hogy újra a nukleáris energia felé forduljon.

