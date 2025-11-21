Deviza
Lassan sem a Mol, sem az arabok: az állam veheti át a szerb NIS olajcéget

A horvát fél is megszólalt a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészébe való beszállással kapcsolatban. Eközben – bár egy arab cég is bejelentkezett, és a Molt is esélyesként pedzegették – úgy tűnik végül az állam veheti át az irányítást.
2025.11.21, 13:47

Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter is megszólalt a Mol–Janaf-konfliktusról nyilatkozva a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) ügyében is, szerinte kizárható, hogy a horvát állami beszálljon a NIS-be, ugyanakkor a Janaf részéről partneri együttműködést ajánlott a rendezéshez. Az, hogy ez mit takarhat, egyelőre nem ismert, de eközben a NIS kapcsán egyszerre több hír jelent meg arról, hogy a lehetséges befutó egy arab jelentkező. Újabb csavar az ügyben, hogy a szerb belpolitikában erősödnek azok a hangok, amelyek szerint az államnak kellene átvennie a vállalatot – közölte az Origo.

NIS Gazprom szerbiai üzemanyagellátás
A horvát állam nem tervez szerepvállalást a NIS-ben / Fotó: AFP

Szerb sajtóértesülések és hírek szerint az arab emirátusi illetőségű ADNOC lehet az egyik befutó. Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtökön ismét megszólalt a kérdésben, az RTS szerint azt mondta, hogy három potenciális vevővel tárgyalnak – már nem a szerbek, hanem az oroszok, de további részleteket nem közölt.

A helyzet mindenképpen kiélezett, mert noha Szerbiában egyelőre nincs üzemanyaghiány, energetikai szakérők arra figyelmeztetnek, hogy a közelgő tél előtt Belgrád nem engedheti meg azt, hogy a szerbiai finomítás leálljon. Márpedig az eddigi szerb közlések szerint a pancsovai finomítóban november 25-ig van elég nafta újabb szállítmányok nélkül.

Vucic elnök ugyanakkor azt egyértelműsítette, hogy csak legvégső megoldásként tekintenek az állami tulajdonszerzésre, akkor, ha nem sikerül harmadik féllel megállapodni. Akkor viszont – fogalmazott –„bármi áron, de meg fogjuk találni a pénzt”. Ezt a megoldást több politikus és a gazdasági szereplők is szerencsésebbnek tartanák.

Branimir Jovanovic, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézetének szakértője szerint a kezdetektől az volt az egyik legvalószínűbb lehetőség, hogy az arabok vásárolják meg a NIS-t. „Az arab országok mindenkivel jó kapcsolatot ápolnak – az amerikaiakkal, az oroszokkal és Szerbiával is. Emellett komoly szereplők az olajiparban” – mondja Jovanovic. 

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

