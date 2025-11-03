Bejelentést tett az OPEC az olajkitermelésről: az oroszok elleni amerikai szankciók mindent megváltoztattak – „Időt kérünk”

Az OPEC és a vele szövetséges olajtermelő országok, az úgynevezett OPEC+ csoport vasárnap bejelentette, hogy 2025 decemberében napi 137 ezer hordóval (bpd) emeli olajkitermelését, majd 2026 januárjától márciusig szünetelteti a további növeléseket – közölte a szervezet bécsi központja az online megtartott ülés után.

Az OPEC+ decemberben növeli az olajkitermelését, jövőre az első negyedévben szünetet tart / Fotó: NurPhoto via AFP

A csoport a döntést a stabil globális gazdasági kilátásokkal és az alacsony olajkészletekkel indokolta. Az erről kiadott közlemény szerint a lépés a 2023 áprilisában bevezetett és 2026 végéig meghosszabbított napi 1,65 millió hordós önkéntes termeléscsökkentés részleges visszavonásának a része.

Az OPEC+ 2023 áprilisa óta napi mintegy 2,9 millió hordóval, vagyis a világkínálat 2,7 százalékával emelte kitermelési célját, de októbertől mérsékelte az emelések ütemét a túltermelés veszélye miatt. Elemzők szerint az OPEC+ most óvatosan fékez, hogy megőrizze a piac egyensúlyát, és kivárja, milyen hatással lesznek az új nyugati szankciók az orosz olajiparra.

Az Egyesült Államok a közelmúltban szankciókat vetett ki az orosz Rosznyefty és Lukoil vállalatokra, ami megnehezítheti Moszkvának a termelés további növelését. Az APA hírügynökség értesülései szerint a szankciók miatt a tárgyalások is nehezebbé váltak, ezért az OPEC+ vezetői most időt kérnek a piac megfigyelésére.

„Az OPEC+ visszafogja magát, de ez tudatos stratégia” – idézte a Reuters Jorge Leont, a Rystad Energy elemzőjét. Szerinte a csoport a szünettel árstabilitást, egységet és mozgásteret kíván biztosítani. Amrita Sen, az Energy Aspects szakértője hozzátette: az év első negyedéve hagyományosan a leggyengébb az olajkereslet szempontjából, így a döntés proaktív piacszabályozásnak tekinthető.

Az olajárak október közepén, a túlkínálattól való félelmek miatt, öt hónapos mélypontra, hordónként 60 dollárra estek, de a szankciók és a piaci várakozások nyomán mostanra 65 dollár körül stabilizálódtak. Az OPEC+, amely a világ olajtermelésének közel felét adja, következő ülését november 30-án tartja.