Kié a legtöbb olaj? A világ legnagyobb olajtartalékaival rendelkező országok listája

A világ legnagyobb, bizonyított olajtartalékával rendelkező ország Venezuela 303 milliárd hordóval, míg Szaúd-Arábia a második 267 milliárddal. A sivatagi királyságot Irán (209 milliárd hordó), Kanada (163 milliárd hordó) és Irak (145 milliárd hordó) követi.

Az olaj továbbra is a világ egyik legfontosabb energiaforrása / Fotó: Calin Tatu / Shutterstock

Az egyes országok kitermelési kapacitását és exportját politikai és gazdasági tényezők befolyásolják, így Venezuela hiába birtokolja a legnagyobb tartalékot, a szankciók miatt nem fért fel a legnagyobb exportőrök listájára. Irán helyzetét szintén a büntetőintézkedések nehezítik, míg Irak a vezetésen belüli csatározások, a bürokratikus fejetlenség és a geopolitikai feszültségek miatt termel kevesebbet.

Líbia Afrika legnagyobb bizonyított olajkészletével rendelkezik, de az országot két kormány irányítja. A kettős hatalom és az egymást követő politikai válságok miatt az instabil észak-afrikai országban napi 1,2 millió hordót fekete aranyat termelnek ki, ami elmarad a legnagyobb olajkitermelő államok teljesítményétől.

A legtöbb olajat az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és Oroszország termeli ki. Az adatok rávilágítanak arra, hogy a szén-dioxid-mentesítésére irányuló erőfeszítések ellenére az olaj továbbra is a világ egyik legfontosabb erőforrása maradt. Az energiahordozót viszonylag kevés ország aknázza ki, ami továbbra is jelentős gazdasági és politikai előnyöket jelent az érintett államoknak.

Mindent boríthat az antarktiszi olaj?

A jövőben azonban alaposan átrajzolhatja az olajpiacot a tavaly felfedezett antarktiszi fekete arany. A feltárt tartalékok mintegy 511 milliárd hordónyi olajat tartalmaznak, ami az Északi-tenger elmúlt 50 évi kitermelésének mintegy tízszeresét teszi ki és jóval meghaladja Venezuela készletét.

Jelenleg hét ország – Argentína, Ausztrália, Chile, Franciaország, Új-Zéland, Norvégia és az Egyesült Királyság – tart igényt különböző területekre a fagyos kontinensen, azonban az igényeket más országok, köztük az Egyesült Államok, Kína és Oroszország sem ismeri el.

Az Antarktiszt az 1959. decemberben aláírt antarktiszi szerződés szabályozza, amely kimondja, hogy a terület egyetlen országnak sem a tulajdona, a régiót a békének és a tudománynak szentelt kontinensként jelölte ki. Ennek értelmében az Antarktiszon tilos a bányászat és az olajtermelés is. A szerződés 2048-ban lesz újratárgyalva.