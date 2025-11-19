A robokutyát már légiószámra használják az amerikaiak, Európában is láthatunk belőle, de imádkozzunk, hogy ne

Öt évvel a bemutatása után immár légió nagyságrendben használják a Boston Dynamics Inc. négylábú robotját, a Spotot az amerikai hatóságok. Sőt mi több, Európában is megjelent. A robokutya azonban drága, sokan még az elnevezését is kifogásolják egyéb etikai aggályok mellett, és hogy mi lesz ebből, nehezen megjósolható. Annyi tiszta: az amerikai védelmi és közbiztonsági szervek egyre nagyobb kedvvel alkalmaznak csúcstechnológiákat, és a állami költés védelmi technológiákra 2025-ben megháromszorozódott, meghaladva a 28 milliárd dollárt.

A robokutya immár nem játék, nagyon is komolyan kell venniük a bűnözőknek, és azt teszik a jogvédők is / Fotó: NurPhoto via AFP

A Boston Dynamics kifejlesztette Spot robotkutyát nálunk is sokan ismerik már, nem közvetlen tapasztalatból, hanem a vírusosan elterjedt videókról, amelyeken az Uptown Funk energikus zenéjére táncol, demonstrálva mozgási képességeit.

Ennél sokkal többet tud a 34 kilogrammos, németjuhász méretű robotkutya, és ezt immár a gyakorlatból ismerhetik egyre többen. A négylábú dizájn sokkal nagyobb fürgeséget és rugalmasságot biztosít számára, mint a korábbi kerekeken vagy lánctalpon mozgó modellek.

A rendfenntartó szervek egyre gyakrabban alkalmazzák többek közt

fegyveres patthelyzetek,

túszmentések

és veszélyes anyagokkal kapcsolatos incidensek kezelésére,

olyan helyzetekben, ahol ember vagy igazi kutya bevetése életveszélyes lehet. Egy Spot robotkutyát reszkírozni „mindössze” százezer dollár (33 millió forint): ennyibe kerül egy példány. (De alkalmaznak 250 ezer dolláros, nagyobb tudású egységeket is.)

A robotkutya ezrével állt szolgálatba, ez bizony nem kis üzlet, hanem nagy

A Boston Dynamics korábban a Bloombergnek megosztott, addig nem nyilvános adatai szerint az Egyesült Államokban és Kanadában már több mint 60 robbanószerkezet-elhárító és SWAT egység használja a Spotot. A Boston Dynamics szerint világszerte körülbelül 2000 Spot egység van működésben – írja a Bloomberg. Ez már tekintélyes szám.

Kiszámolhatjuk, ez bevételben durván 66 milliárd forintot jelenthet, aki tehát pár éve azt mondta volna, robotkutyagyártónak állni vicc, azóta okkal gondolhatta meg magát.