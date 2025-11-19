A robokutyát már légiószámra használják az amerikaiak, Európában is láthatunk belőle, de imádkozzunk, hogy ne
Öt évvel a bemutatása után immár légió nagyságrendben használják a Boston Dynamics Inc. négylábú robotját, a Spotot az amerikai hatóságok. Sőt mi több, Európában is megjelent. A robokutya azonban drága, sokan még az elnevezését is kifogásolják egyéb etikai aggályok mellett, és hogy mi lesz ebből, nehezen megjósolható. Annyi tiszta: az amerikai védelmi és közbiztonsági szervek egyre nagyobb kedvvel alkalmaznak csúcstechnológiákat, és a állami költés védelmi technológiákra 2025-ben megháromszorozódott, meghaladva a 28 milliárd dollárt.
A Boston Dynamics kifejlesztette Spot robotkutyát nálunk is sokan ismerik már, nem közvetlen tapasztalatból, hanem a vírusosan elterjedt videókról, amelyeken az Uptown Funk energikus zenéjére táncol, demonstrálva mozgási képességeit.
Ennél sokkal többet tud a 34 kilogrammos, németjuhász méretű robotkutya, és ezt immár a gyakorlatból ismerhetik egyre többen. A négylábú dizájn sokkal nagyobb fürgeséget és rugalmasságot biztosít számára, mint a korábbi kerekeken vagy lánctalpon mozgó modellek.
A rendfenntartó szervek egyre gyakrabban alkalmazzák többek közt
- fegyveres patthelyzetek,
- túszmentések
- és veszélyes anyagokkal kapcsolatos incidensek kezelésére,
olyan helyzetekben, ahol ember vagy igazi kutya bevetése életveszélyes lehet. Egy Spot robotkutyát reszkírozni „mindössze” százezer dollár (33 millió forint): ennyibe kerül egy példány. (De alkalmaznak 250 ezer dolláros, nagyobb tudású egységeket is.)
A robotkutya ezrével állt szolgálatba, ez bizony nem kis üzlet, hanem nagy
A Boston Dynamics korábban a Bloombergnek megosztott, addig nem nyilvános adatai szerint az Egyesült Államokban és Kanadában már több mint 60 robbanószerkezet-elhárító és SWAT egység használja a Spotot. A Boston Dynamics szerint világszerte körülbelül 2000 Spot egység van működésben – írja a Bloomberg. Ez már tekintélyes szám.
Kiszámolhatjuk, ez bevételben durván 66 milliárd forintot jelenthet, aki tehát pár éve azt mondta volna, robotkutyagyártónak állni vicc, azóta okkal gondolhatta meg magát.
Versenytárs is van. Az amerikai bevándorlási és vámhatóság (ICE) nemrégiben körülbelül 78 ezer dollárt költött a kanadai Icor Technology Inc. robotjára, amely hasonló feladatokat tud ellátni, mint a Spot, és képes füstbombák alkalmazására is a szerződéses dokumentumok szerint. Egy éve villant a köztudatba: robotkutyát magyar cég is tesztel.
Nem is teljesen új keletű vagy példátlan a Spot elterjedése: néhány nagyobb rendőri egység katonai szintű robotokat is alkalmaz, például a PackBotokat, amelyeket eredetileg az iRobot Corp. fejlesztett. Ezek távvezérelhetők, képesek fegyverek kezelésére vagy gyanús csomagok ellenőrzésére, és túszhelyzetekben az onboard hangrendszeren keresztül kommunikálhatnak a gyanúsítottakkal. Hosszú ideje használják őket katasztrófakezelésben, többek között a World Trade Center romjainak átvizsgálásában a szeptember 11-i támadások után.
A rendőröknek betette a bogarat a fülébe az Uptown Funk
A Spot Európában sem ismeretlen, rendelt belőle a holland védelmi minisztérium és az olasz rendőrség is. Miért írtuk, hogy mégse akarjunk találkozni vele, kiderül lejjebb, amikor hozunk párt példát arra, milyen helyzetekben szedték már elő a Spotot.
Bár a cég ügyfeleinek többsége továbbra is ipari szereplő – gyártók és közműszolgáltatók –, a rendőrség érdeklődése az elmúlt két évben ugrásszerűen megnőtt – mondta a hírügynökségnek Brendan Schulman, a Boston Dynamics politikai és kormányzati kapcsolatokért felelős alelnöke.
Mi a baja mégis kritikusainak a robotkutyával, amely bűnözőt kapcsol le, bombát közelít meg, stb.?
Még a végén elrontják a rendőrséget (nem a tánccal)
Néhány civil jogvédő csoport – ezek Amerikában bármely bokorból előbukkannak – és technológus figyelmeztet: a félig autonóm robotok rendőrségi alkalmazása normalizálhatja a militarizáltabb rendőri megközelítést.
2021-ben a New York-i rendőrség ideiglenesen felfüggesztette a Spot korlátozott használatát a nyilvános felháborodás miatt, mivel kritikusok a városi költségvetési korlátok mellett a robot szélesebb felhasználását is kifogásolták a megfigyelésben. Később azonban az NYPD újraindította a programot, és – a Boston Dynamics szerint – két robotot vásárolt.
Beryl Lipton, az Electronic Frontier Foundation (EFF) vezető kutatója szerint a cégek csak korlátozottan tudják befolyásolni, hogyan használják eszközeiket, ha azok a rendőrség kezébe kerülnek. A megfigyeléseket illetően az EFF úgy véli: ehhez állami – ideális esetben szövetségi – törvényeknek kellene alapvető iránymutatást adniuk. Lipton elismerte, azt nem várnák el, hogy egy adott alkalmazást szabályozzanak, de hangsúlyozta a nyilvános tájékoztatás és a helyi városi tanácsok, valamint választott felügyeleti testületek bevonásának szükségességét.
Aggodalommal tölti el az is, hogy a robotkutyák használata barátságos megjelenést kölcsönöz a rendőrség által alkalmazott technológiai eszközöknek.
A robotkutyákkal kapcsolatban aggaszt minket a normalizálás és az a szeretetteljes keretezés, amikor kutyának hívjuk őket… Ez normalizálja a közönség számára, miközben valójában nem kutya. Csak egy újabb rendőrségi technológia
– tette helyre a Spotot.
Ryan Calo, a Washingtoni Egyetem jogi karának robotjogokra specializálódott professzora szerint a technológia növelheti a bizalmatlanságot a rendőrség iránt. Világos jogi iránymutatásra van szükség.
„Nem gondolom, hogy minden rendőrtársnak szüksége van robotpartnerre – ismerte el. – De bizonyos, írásban előre meghatározott helyzetekben a robotok használata hasznos. Senki sem akarja, hogy a rendőrök az életüket kockáztassák, vagy ne legyenek tisztában a helyzettel vészhelyzet esetén, de azt sem akarjuk, hogy robotizált rendőrállamban éljünk.”
A robokutya alkalmazása: pár helyzet, amikor már megtörtént, és jól jött
Példának pár éles helyzet, amikor jól jött a robokutya.
2022-ben egy férfi megfigyelésében segített, és abban, hogy kiderítsék, van-e fegyvere, amikor az autóbalesetet szenvedett, miközben megpróbálta elrabolni a fiát St. Petersburgban.
Tavaly Massachusettsben két külön incidensben is fontos szerepet játszott a robokutya. Segített egy vegyihulladék-baleset felderítésében egy North Andover-i középiskolában, és beavatkozott, amikor Hyannisban egy kést is használó gyanúsított az anyját ejtette túszul, és tüzet nyitott a rendőrökre. A Spotot bevetették a sarokba szorítására, majd a rendőrség könnygázt alkalmazott az elfogásához.
„Elvégezte a feladatát – mondta John Ragosa, a Massachusetts Állami Rendőrség robbanószerkezet-elhárító egységének tagja és a túszmentő küldetéshez rendelt Spot kezelője. – A gyanúsított megdöbbent, és azt gondolta: »Mi ez a kutya?«”