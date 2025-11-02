Deviza
Európai Unió
szervezett bűnözés
vagyonelkobzás

Ezért éri meg bűnözni: az illegális vagyon 98 százalékát békén hagyják – de mostantól másképp lesz

Retteghetnek a migránscsempészek, fegyverkereskedők és a termékhamisítók. Hamarosan egyszerűbben működik majd a vagyonvisszaszerzés, könnyebb lesz elkobozni a szervezett, komolyabb bűncselekményekből származó vagyont.
VG
2025.11.02, 21:51

Az Europol szervezett bűnözésről szóló legfrissebb jelentésében hatalmas, példátlan ütemben fejlődő, romboló erőknek nevezi a súlyos szervezett bűnözést, amely az új technológiákat, a digitális platformokat és a geopolitikai instabilitást kihasználva igyekszik minél jobban kiterjeszteni hatókörét – írja az Origo. 

migráns vagyonvisszaszerzés
A migránscsempészek esetében is könnyebbé válna a vagyonvisszaszerzés / Fotó: AFP

Gyorsítanának a vagyonvisszaszerzésen

Az Europol adataira hivatkozva azt írják:

jelenleg az Európai Unióban lefoglalt bűnözői vagyon az összes illegális bevétel 2,2-4,4 százalékát teszi ki, vagyis a bűnszervezetek a megszerzett vagyonuk 96-98 százalékát terjeszkedésükre és a gazdasági szektorokba való mélyebb beépülésükre fordíthatják. 

Az új, már életbe lépett szabályzás több területen is szigorítana nálunk is: a korábban megjelölt súlyos bűncselekmények mellett olyan újabb, a szervezett és súlyos bűnözés által elkövetett bűncselekményekre is vonatkozik, mint a fegyverkereskedelem, a migránscsempészet, a termékhamisítás, vagy az emberkereskedelem. 

A változások további részleteiről az Origon olvashatnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
