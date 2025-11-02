Ezért éri meg bűnözni: az illegális vagyon 98 százalékát békén hagyják – de mostantól másképp lesz

Az Europol szervezett bűnözésről szóló legfrissebb jelentésében hatalmas, példátlan ütemben fejlődő, romboló erőknek nevezi a súlyos szervezett bűnözést, amely az új technológiákat, a digitális platformokat és a geopolitikai instabilitást kihasználva igyekszik minél jobban kiterjeszteni hatókörét – írja az Origo.

A migránscsempészek esetében is könnyebbé válna a vagyonvisszaszerzés / Fotó: AFP

Gyorsítanának a vagyonvisszaszerzésen

Az Europol adataira hivatkozva azt írják:

jelenleg az Európai Unióban lefoglalt bűnözői vagyon az összes illegális bevétel 2,2-4,4 százalékát teszi ki, vagyis a bűnszervezetek a megszerzett vagyonuk 96-98 százalékát terjeszkedésükre és a gazdasági szektorokba való mélyebb beépülésükre fordíthatják.

Az új, már életbe lépett szabályzás több területen is szigorítana nálunk is: a korábban megjelölt súlyos bűncselekmények mellett olyan újabb, a szervezett és súlyos bűnözés által elkövetett bűncselekményekre is vonatkozik, mint a fegyverkereskedelem, a migránscsempészet, a termékhamisítás, vagy az emberkereskedelem.

