Lecsaptak az oroszok Odesszára, most se áram se fűtés, se víz

Péntek hajnalban Oroszország nagyszabású légicsapást mért Odesszára, amelynek következtében több tízezren maradtak áram-, fűtés- és vízellátás nélkül, megrongálódott az energetikai és vasúti infrastruktúra, és legalább két ember megsérült – írja a Kyiv Post ukrán tisztviselőkre hivatkozva.

Nagyszabású orosz támadás érte Odesszát pénteken / Fotó: Nina Liashonok / AFP

Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítésért felelős miniszterelnök-helyettese szerint

az odesszai régióban 74 500 fogyasztó maradt áram nélkül.

A legsúlyosabb károkat Odessza városa szenvedte el, ahol mintegy 65 ezer háztartás borult sötétségbe. Artsziz városában további közel 9 ezer háztartás és vállalat van áram nélkül korábbi támadások miatt.

Moszkva a tél előrehaladtával fokozta a civil energetikai és közlekedési infrastruktúra elleni támadásait, hogy megzavarja a mindennapi életet és nagyobb nyomást gyakoroljon a lakosságra.

Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata szerint az orosz erők által eltalált egyik energetikai létesítményben nagy tűz ütött ki. A tűzoltók eloltották a lángokat, a helyreállító egységek folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán.

Az éjszakai támadás során Odesszában egy ember megsebesült. A létfontosságú infrastruktúra tartalék áramforrásokról működik, a kulcsfontosságú létesítményeket generátorok látják el – közölték a regionális hatóságok.

A városvezetés vizet szállít azokba a városrészekbe, ahol nincs ivóvíz-szolgáltatás. A „Legyőzhetetlenség Pontjai” pedig folyamatosan nyitva tartanak, fűtést, áramot és telefontöltési lehetőséget biztosítva a lakosoknak.

Az orosz légicsapás a vasúti infrastruktúrát is érintette.

Kiper elmondása szerint az orosz erők az odesszai Keleti pályaudvar területét támadták, megrongálva az elektromos központosító berendezést és az állomás épületeit. Egy vasúti dolgozó megsebesült.

Az orosz hadsereg többször támadta a térséget az elmúlt hetekben. A támadások következtében Odessza nagy része ideiglenesen áram-, fűtés- és vízellátás nélkül maradt. A közösségi elektromos közlekedést felfüggesztették, a villamosok és a trolibuszok helyett autóbuszok járnak.

Az Odessza megyei Artsziz városa is több napra teljesen áram nélkül maradt.

A polgármester, Szerhij Parpulanszkij korábban arra figyelmeztetett, hogy az áramszünet akár egy hétig is eltarthat, bár később az áramellátást a legtöbb településen helyreállították.