Macron összeomló költségvetésből küldte el a francia pénzesládát Ukrajnának

Kongatja a vészharangot a jegybank elnöke. Franciaország az idén elfogadott költségvetés nélkül maradhat, folyamatosan nő az államadósság.
M. Cs.
2025.12.19, 13:12
Frissítve: 2025.12.19, 13:25

Kockázatos lenne, és súlyos gazdasági következményekkel járna Franciaország számára, ha az államháztartás helyreállítására irányuló tervekkel nem sikerülne a költségvetési hiány leszorítása a GDP 5 százaléka alá a jövő évben – figyelmeztetett a jegybank elnöke órákkal azután, hogy a franciák úgy mentek bele az Európai Unió csúcstalálkozóján Ukrajna pénzelésébe, hogy közben a költségvetési összeomlás szélén állnak.

Franciaország
Francois Villeroy de Galhau aggódik Franciaország miatt / Fotó: AFP

„Az 5 százalék feletti hiánnyal Franciaország egyértelműen veszélybe sodorná magát – nyilatkozta Francois Villeroy de Galhau, a Banque de France elnöke a Le Figaro című lapnak. – Tapasztalataim szerint a piacok látszólagos nyugalma ilyenkor hirtelen megfordulhat” – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy a költségvetési viták jócskán eltávolították az Európai Unió második legnagyobb gazdaságát a kormány eredeti, 4,7 százalékos GDP-arányos hiánycéljától.

A nehézségek ellenére javítják a növekedési kilátásokat

A központi bank pénteken teszi közzé növekedési előrejelzéseit, amelyet az amerikai vámok, az erősödő kínai verseny, a csődök növekvő száma, a politikai és költségvetési bizonytalanság ellenére felfelé módosítanak.

A lap értesülése szerint a 2024-es 1,1 százalék után a GDP az idén a korábban jelzettnél jobban teljesít, várhatóan 0,9 százalékkal fog növekedni, szemben a korábbi 0,7 százalékos prognózisnál.

A gazdasági aktivitás 2026-ban és 2027-ben várhatóan 1 százalékra, majd 2028-ban 1,1 százalékra erősödik. „Ezt a háztartási fogyasztás és a magánberuházások fellendülése támogatja”, ami az intézmény szerint így átveszi a vezető szerepet a közbeszerzéstől és a külkereskedelemtől.

Franciaország idén elfogadott költségvetés nélkül maradhat

A Bloomberg Villeroy interjúját ismertetve emlékeztetett: kevés az esély arra, hogy a parlament még az idén elfogadja a teljes költségvetést. Az eddig jóváhagyott pénzügyi törvényjavaslatok egyes részei a hiányt 2026-ban a gazdasági teljesítmény 5,3 százalékára csökkentenék, szemben az idei 5,4 százalékkal, ami messze meghaladja az EU által előírt 3 százalékot.

Politics In France
Nem valószínű, hogy Sébastien Lecornu kormányfőnek sikerül az idén elfogadtatnia a teljes költségvetést / Fotó: NurPhoto via AFP

Bár a francia jegybank elnöke a múltban sem riadt vissza a költségvetési kockázatok kiemelésétől, a portál szerint a megjegyzései bizonyos fokú aggodalomra adnak okot az előrelépés hiánya miatt egy olyan időszakban, amikor az ország továbbra is a befektetők figyelme alatt áll.

A pénzpiacok azonban az elmúlt hetekben viszonylag nyugodtak voltak, mivel 

a költségvetés elfogadásának elmaradása nem feltétlenül okozna újabb kormányzati összeomlást,

és Franciaország támaszkodhat vészhelyzeti jogszabályokra a létfontosságú adók és kiadások átütemezésére.

A 10 éves francia kötvények hozamprémiuma a német versenytársakhoz képest körülbelül 70 bázispont, miután szeptemberben túllépte az olaszt, októberben pedig 89 fölé emelkedett.

Bármire negatívan reagálhatnak a piacok

Villeroy szerint azonban a piacok hirtelen elmozdulhatnak, ha bizonyos események sorozata következik be, beleértve az Európai Unióval való összecsapást a költségvetési politika miatt, további leminősítéseket vagy a hedge fundok kivonását.

„Annál is fontosabb, hogy elkerüljük a francia kamatlábak emelkedését, mivel a vállalkozásokat, valamint a háztartásokat is érintené a jelzáloghiteleiken keresztül” – hangsúlyozta Villeroy.

A jegybank elnökének figyelmeztetése egy nappal azután érkezett, hogy az uniós csúcson hosszú vita után megállapodtak, hogy közös hitelfelvétellel biztosítanak 90 milliárd eurós támogatást a következő két évben Ukrajnának.

Kockázatoktól tart a francia jegybank elnöke / Fotó: AFP

„A döntés hiánya katasztrófa lett volna. Szerencsére hoztunk egy döntést. Egy világos döntést, egyértelmű elkötelezettséget, konkrét eredményekkel. Ez a csúcstalálkozó nagyon jó Ukrajna számára” – értékelte Emmanuel Macron francia elnök.

Folyamatosan nő a francia államadósság

Bár a hitelt az EU közös költségvetésének terhére veszik fel, Franciaország az adósságot illetően így is nagy bajban van. Rekordközeli szinten az államadósság, amely a második negyedévben elérte a GDP 115,6 százalékát, de az év végére az előrejelzések szerint 116,3 százalék lesz. Ennél magasabb, 117,5 százalék csak 2021 márciusában volt, a koronavírus-járvány hatásai miatt.

Ez az egyik legmagasabb az eurózónában, a franciákat csak 

  • a görögök (151,2 százalék) 
  • és az olaszok (138,3 százalék) 

előzik meg, Olaszország helyett azonban most Franciaország az eurózóna robbanáspontja

Az Eurostat legfrissebb, októberi adatai szerint az átlag az EU-ban 81,9, az eurózónában 88,2 százalék.

 

