Svédország lecsapott az orosz árnyékflotta óriáshajójára, de aztán inkább visszavonulót fújt: a nyílt tengeren került bajba az Adler – videó

A svéd hatóságok nem indítanak előzetes vizsgálatot az Adler nevű orosz hajó ellen szankciósértési ügyben, miután a hajóvasárnap este Höganas közelében vetett horgonyt. A teherszállító hajó így elhagyhatja a svéd felségvizeket.

Az Adler motorhiba miatt volt kénytelen horgonyt vetni a svéd partoknál/Fotó: AFP

Motorhiba miatt kényszerült horgonyt vetni az Adler

Az Adler azután vetett horgonyt a svéd partoknál, hogy motorhibát észleltek szombaton, ami után a svéd vámhatóság a partiőrség segítségével avatkozott be. A vámhatóság vasárnap délutánra végzett a vizsgálattal, melynek során kiderült, hogy a hajó nem kívánt Svédországba menni, ám így harmadik országba szánt áruk is Svédország területére értek, ezért azok státuszát ellenőrizni kellett – írja az SVT.

Vasárnap este az ügyet átadták az ügyészség számára, mely a vizsgálat indítása ellenében hozott döntést, így a hajó tovább indulhat.

Azonban a vámhatóság szerint ez több időt is igénybe vehet, mennyiben a hajó nem rendelkezik tartalék alkatrészekkel.

Az Adler szombat reggel adott le vészjelzést a motorhiba miatt, amikor a svéd partok közelében hajózott, majd ezután horgonyt vetett a Kulla-félsziget közelében. További útján várhatóan a partiőség egy környezetvédelmi hajója is kíséri, olajszivárgás jelei után kutatva.

Az Adler szankcionált fegyverszállító hajó

Az Adler az amerikai és uniós szankciók listáján egyaránt megtalálható M Leasing LLC tulajdonában áll. A céget azért szankcionálták, mert részt vesz az észak-koreai fegyverek Oroszországba szállításában, melyet aztán Moszkva az Ukrajna elleni háborújában használ fel.

A hajó fedélzetén végzett vizsgálat azon ellenőrzések sorozatába illeszkedik, melynek során hibrid tevékenység és fegyverszállítások miatt vizsgálódnak az Európai Unió tagállamai a közösség felségvizein. A művelet során a hajó legénysége együttműködött a hatóságokkal, ám a vizsgálat ténye is jelzi svéd sajtóhírek szerint, hogy mennyire fokozott figyelemmel követik a hatóságok az eseményeket.