Ennyi volt: kilenc nap múlva nem lehet többé levelet feladni a postán, 1500 dolgozót rúgnak ki – a dán állam 400 év után befejezi a kézbesítést

A dán posta december 30-án kézbesíti az utolsó levelet, ezzel véget vetve egy több mint 400 éves hagyománynak. A 2009-ben a svéd és a dán posta egyesülésével létrejött PostNord, amely az év elején jelentette be a levelek kézbesítésének leállításáról szóló döntését, azt is közölte, hogy 1500 munkahelyet szüntet meg Dániában, és 1500 piros postaládát távolít el az utcákról a dán társadalom „fokozódó digitalizációja” következtében.

A jellegzetes dán postaláda / Fotó: NurPhoto via AFP

Drasztikusan csökkent a levelezés iránti kereslet

A vállalat Dániát a világ egyik legdigitalizáltabb országának nevezte, és közleményében kiemelte, hogy a levelek kézbesítése iránti igény drasztikusan csökkent, miközben az online vásárlás folyamatosan növekszik, s ezért inkább a csomagok kiszállítására összpontosítanak.

A történelmi fordulat súlyát jelzi, hogy a befektetők valósággal rávetették magukat a már leszerelt és aukcióra bocsátott postaládákra.

Mindössze három óra alatt felvásárolták az ezer darab piros postaládát, amikor a hónap elején árverésre kerültek.

A jó állapotúak darabonként 2000 dán koronáért (104 ezer forint),

a kissé kopottabbak pedig 1500 dán koronáért (78 ezer forint) keltek el.

További 200 darabot januárban árvereznek el.

A PostNord, amely Svédországban továbbra is kézbesíti a leveleket, bejelentette, hogy korlátozott ideig visszatéríti a fel nem használt dán bélyegek árát.

A dánok továbbra is küldhetnek leveleket a Dao kézbesítőcég igénybevételével, amely január 1-jétől a 2025-ös, mintegy 30 millió levélről jövőre 80 millióra bővíti kapacitását. Az ügyfeleknek azonban egy Dao-üzletben kell feladniuk a leveleket, vagy külön díjat kell fizetniük az otthoni feladásért.

A dán posta 1624-ben kezdte az ipart

A dán posta 1624-ben kezdte a levelek kézbesítését, ám az elmúlt 25 évben a levélküldés meredeken hanyatlott Dániában, több mint 90 százalékos a visszaesés.

Érdekes tendencia azonban, hogy a levélírás népszerűsége újjáéledt a fiatalok körében.

A Dao közölte, hogy kutatásaik szerint a 18 és 34 év közöttiek két-háromszor annyi levelet küldenek, mint más korosztályok, Mads Arlien-Soborg trendkutató a jelenséget annak tulajdonítja, hogy a fiatalok ellensúlyt keresnek a digitális túltelítettséggel szemben.

A levélírás tudatos választássá vált.

A dán törvények egyébként előírják, hogy a levélküldés lehetőségét az államnak biztosítania kell, vagyis ha a Dao leállítaná a levelek kézbesítését, a kormány köteles lenne egy másik céget kijelölni a feladatra.