Lecseréli a posta a több évtizedes használatban kiszuperálódott járműflottáját – jönnek az elektromos járgányok

Ikonikus járművüktől kénytelenek búcsúzni az amerikaiak, igaz, a kényelméről korántsem híres Grumman LLV postásautók után az azokat használó kézbesítők aligha hullajtanak majd krokodilkönnyeket. A US Postal Service (USPS) legendás furgonja a múlt század nyolcvanas éveinek színvonalát képviseli, annak is inkább a fapados kivitelét.

Az amerikai posta megbízható szállítóautói voltak évtizedeken át a Grumman LLV-k /Fotó: AFP

A légkondicionáló és légzsákok nélküli, 2,5 literes GM négyhengeres benzinmotorjával szerelt, háromsebességes modell 1986 és 1994 között volt gyártásban, s eredetileg 24 éves élettartamra tervezték. Sok közülük 30-35 évig szállította a postát és a csomagokat az USPS-nél, rászolgálva a nevére, hiszen abban az LLV rövidítés a Long Life Vehicle, azaz hosszú élettartalmúra tervezett járművet rejtette.

A posta az utolsó Grummant is kivonja a forgalomból

A csere már elkerülhetetlenné vált, a korábban a csőd szélén táncoló szövetségi postavállalat az alapfeladatainak ellátásához sem kapott elegendő pénzt Washingtontól, amely a hatósági áras szolgáltatások tarifáit sem emelte oly mértékben, hogy azzal a flottacserére forrást teremtsen. Sőt, volt hogy árcsökkentésre kötelezte a postát.

A teljes flottacsere költségvonzata ugyanis horribilis: 9,6 milliárd dollár, ennyit szánt a USPS a 106 480 darab új Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) megvásárlására.

A keretet egyébként 160 ezer járműben maximálták. Az új generációs postakocsik tömeges munkába állítása már csak azért is fontos és időszerű mert a Grumman LLV-k üzemeltetési költségei egyre magasabbak: egy-egy ilyen jármű átlagosan évi 5 ezer dollárt harap ki a USPS büdzséjéből, s a száz kilométerenkénti 33 literes átlagfogyasztása is elrettentő.

Ahogy a Grumman LLV-ket, úgy az NGDV-ket is hadiipari beszállító vállalat szereli össze, ezúttal az Oshkosh Defense lett a befutó 2021-ben egy sok éven át húzódó, botrányokkal és lobbiharcokkal színesített tender győzteseként. Az új járművek már minden igényt kielégítő felszereltségűek, modern biztonsági rendszerekkel, az áhított klímával és korszerű technológiával érkeznek, és 70 százalékuk elektromos, 30 százalékuk benzines hajtású lesz.