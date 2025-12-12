Brutális szakadék az EU-ban: Nyugat-Európa már MI-re épít, Kelet még csak kóstolgatja – meglepő, hogy kik a sereghajtók

Az európai cégek 2025-re már 20 százalékban használnak mesterséges intelligenciát (MI), ám a tempó egyáltalán nem egységes: Nyugat-Európa rakétaként emelkedik, Kelet-Európa pedig csak lohol utána, a különbségek pedig már a kontinens versenyképességét is veszélyeztetik.

A mesterséges intelligencia használata az EU-ban soha nem látott tempóval nő, de a számok mögött egy erősödő törésvonal látszik: Nyugat-Európa valósággal száguld, Kelet-Európa viszont messze leszakadt / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Az Európai Unió vállalkozásainak 20 százaléka már mesterséges intelligenciára épít, ami hatalmas ugrás a korábbi évekhez képest. A 2024-es 13,5 százalék után egyetlen év alatt 6,5 százalékpontos növekedés történt, így 2025 az MI-robbanás éve lett.

A lendület azonban nem egyformán érvényesült: soha nem volt még ekkora különbség Kelet és Nyugat között.

Az Eurostat adatai alapján a nyugati és északi országok élen járnak a digitális átállásban:

Dánia 42 százalékos MI-használati aránnyal toronymagasan vezeti Európát,

mögötte Finnország

és Svédország következik.

Ezekben az államokban a vállalkozások többsége már konkrét üzleti folyamatokat optimalizál MI-vel, legyen szó szövegelemzésről, tartalomgenerálásról vagy ügyfélkiszolgálásról.

Keleten behúzták a kéziféket a mesterséges intelligenciában

Ezzel szemben Kelet-Európa rendkívül szerény számokat produkál. A lista végén Románia áll mindössze 5,2 százalékkal, csak valamennyivel előzi meg Lengyelország és Bulgária. Ez azt jelenti, hogy egyes keleti országokban nyolcszor-tízszer kevesebb vállalkozás használ MI-t, mint a kontinens éllovasaiban. A különbség nem árnyalatnyi – hanem rendszerszintű.

A növekedési ütem is tovább mélyíti a szakadékot. Míg Dániában, Finnországban és Litvániában szinte robbanásszerű bővülés történt, számos keleti országban még a két számjegyű növekedés megközelítése is távoli. A technológiai átállás sebessége tehát épp ott a leglassabb, ahol a lemaradás a legnagyobb.

Ami az MI alkalmazásának területeit illeti, az uniós cégek főként szövegek elemzésére használják a technológiát, majd jön a kép-, videó- és hanggenerálás, illetve a szöveg- és beszédgenerálás.

Ezek a funkciók azokban az országokban terjednek gyorsan, ahol a digitális infrastruktúra, az oktatás és a vállalati kultúra is támogatja a fejlesztéseket – vagyis főként Nyugaton.

A számokból világosan látszik: az EU mesterségesintelligencia-forradalma kétsebességűvé vált.