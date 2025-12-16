Deviza
Házhoz szállítás: baj van a karácsonyi csomagok kézbesítésével – rendkívüli nyilatkozatot tett közzé Magyarország egyik legnagyobb futárcége

Tömeges csomagkésések nehezítik meg a karácsonyi készülődést, az ügy pedig a fogyasztóvédelemhez is eljutott. A DPD Hungary már reagált, és gyors intézkedéseket ígért, ez azonban nem nyugtatja meg az érintetteket, akiknek nincs idejük a szolgáltatóra várni.
VG
2025.12.16, 18:47
Frissítve: 2025.12.16, 20:06

Az év végi csúcsszezonban több tízezer magyar vásárló szembesült eltűnt vagy késő csomagjaival, ami közösségi szerveződések mellett egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot is elindított. A DPD Hungary most reagált, és ígéretet tett a problémák gyors kezelésére, miközben a jogszabályok szerinti ügyfélkezelés hiányosságai továbbra is feszültséget okoznak.

Parcel center from dpd
A DPD Hungary már reagált a késő és eltűnt csomagokra, és gyors intézkedéseket ígért, ez azonban nem nyugtatja meg az érintetteket, akiknek nincs idejük a szolgáltatóra várni / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Karácsonyi káosz a DPD-nél

Az év végi ünnepi csúcsszezonban egyre súlyosabb panaszok érkeznek a csomagküldő szolgáltató működésével kapcsolatban. Számos vásárló számolt be arról, hogy 

  • karácsonyra rendelt csomagjai nem érkeztek meg;
  • elakadtak csomagautomatákban;
  • vagy egyszerűen eltűntek.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a károsultak több tízezres Facebook-csoportot hoztak létre, és az ügy már a közéletet is elérte: Kóka János volt gazdasági miniszter nyilvánosan reagált a problémákra.

A DPD Hungary hivatalos közleménye szerint a késések fő oka az év végi kiemelkedően nagy csomagforgalom, amely elsősorban Budapestet és környékét érinti. 

A cég kiemelte: a csomagok nem vesztek el, és minden küldemény nyomon követhető. 

A késések a küldemények körülbelül 10 százalékát érintik, ami nemcsak a károsultak, hanem a cég számára is komoly kellemetlenséget okoz. A DPD munkatársai és alvállalkozói megerősített kapacitással, hét végi munkavégzéssel és folyamatos ellenőrzéssel dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A karácsony előtti kézbesítést budapesti címek esetén december 23-ig, vidéki csomagoknál pedig december 19-ig biztosítják az átvételtől számítva.

A vállalat felhívta a figyelmet az online nyomon követési lehetőségekre, a myDPD mobilalkalmazásra és az e-mailes automatikus státuszinformációra. Emellett egyértelműen elhatárolódik a vállalati vezetők személyes elérhetőségeinek nyilvánosságra hozatalától, mivel a fenyegető vagy zaklató üzenetek nem segítik a helyzet megoldását.

 

Az érintettek között van egyébként Kóka János volt gazdasági miniszter is, aki a problémákat az ügyfélkezelés súlyos hiányosságaival kapcsolatban kommentálta. Szerinte a legsúlyosabb gond nem csupán a kézbesítés elmaradása, hanem az, hogy a fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat. 

Saját példáján keresztül bemutatta, hogy hibás csomagautomaták, elérhetetlen ügyfélszolgálat és írásos megkeresésekre nem érkező válaszok teszik lehetetlenné a karácsonyi csomagok átvételét. 

Kóka szerint a DPD magyarországi piaci jelenlétével és bevételével arányban álló magas színvonalú szolgáltatás elvárható lenne, különösen az ügy-féltájékoztatás és panaszkezelés területén.

A közéleti reakció mellett a fogyasztóvédelmi vizsgálatok is megindultak: Latorcai Csaba államtitkár Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a károsultak nem maradhatnak segítség nélkül, és azonnali vizsgálatot rendelt el a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül. A vizsgálat célja, hogy a szolgáltatók ne tegyék tönkre gyermekek és családok karácsonyát az elmaradt vagy késedelmes csomagok miatt.

 

A karácsony szezon a logisztikai óriások tűzkeresztsége

Más logisztikai szereplők, például a Foxpost és a Magyar Posta, előre tervezett intézkedésekkel készülnek az év végi csúcsra. Ezek közé tartozik a szortolási kapacitás növelése, a járműpark fejlesztése és a csomagautomaták bővítése. A DPD ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a december 20. után leadott rendeléseket már nem biztos, hogy karácsonyig kézbesíteni tudják.

A helyzet tehát továbbra is feszült, a magyar családok karácsonyi ajándékainak sorsa bizonytalan. A DPD Hungary és a fogyasztóvédelmi hatóság intézkedései mellett a vásárlóknak az online nyomon követési rendszerek és hivatalos ügyfélszolgálati csatornák használatával kell biztosítaniuk, hogy karácsonyi csomagjaik a lehető leghamarabb célba érjenek.

