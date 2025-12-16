Házhoz szállítás: baj van a karácsonyi csomagok kézbesítésével – rendkívüli nyilatkozatot tett közzé Magyarország egyik legnagyobb futárcége

Az év végi csúcsszezonban több tízezer magyar vásárló szembesült eltűnt vagy késő csomagjaival, ami közösségi szerveződések mellett egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot is elindított. A DPD Hungary most reagált, és ígéretet tett a problémák gyors kezelésére, miközben a jogszabályok szerinti ügyfélkezelés hiányosságai továbbra is feszültséget okoznak.

A DPD Hungary már reagált a késő és eltűnt csomagokra, és gyors intézkedéseket ígért, ez azonban nem nyugtatja meg az érintetteket, akiknek nincs idejük a szolgáltatóra várni / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Karácsonyi káosz a DPD-nél

Az év végi ünnepi csúcsszezonban egyre súlyosabb panaszok érkeznek a csomagküldő szolgáltató működésével kapcsolatban. Számos vásárló számolt be arról, hogy

karácsonyra rendelt csomagjai nem érkeztek meg;

elakadtak csomagautomatákban;

vagy egyszerűen eltűntek.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a károsultak több tízezres Facebook-csoportot hoztak létre, és az ügy már a közéletet is elérte: Kóka János volt gazdasági miniszter nyilvánosan reagált a problémákra.

A DPD Hungary hivatalos közleménye szerint a késések fő oka az év végi kiemelkedően nagy csomagforgalom, amely elsősorban Budapestet és környékét érinti.

A cég kiemelte: a csomagok nem vesztek el, és minden küldemény nyomon követhető.

A késések a küldemények körülbelül 10 százalékát érintik, ami nemcsak a károsultak, hanem a cég számára is komoly kellemetlenséget okoz. A DPD munkatársai és alvállalkozói megerősített kapacitással, hét végi munkavégzéssel és folyamatos ellenőrzéssel dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A karácsony előtti kézbesítést budapesti címek esetén december 23-ig, vidéki csomagoknál pedig december 19-ig biztosítják az átvételtől számítva.

A vállalat felhívta a figyelmet az online nyomon követési lehetőségekre, a myDPD mobilalkalmazásra és az e-mailes automatikus státuszinformációra. Emellett egyértelműen elhatárolódik a vállalati vezetők személyes elérhetőségeinek nyilvánosságra hozatalától, mivel a fenyegető vagy zaklató üzenetek nem segítik a helyzet megoldását.

Az érintettek között van egyébként Kóka János volt gazdasági miniszter is, aki a problémákat az ügyfélkezelés súlyos hiányosságaival kapcsolatban kommentálta. Szerinte a legsúlyosabb gond nem csupán a kézbesítés elmaradása, hanem az, hogy a fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat.

Saját példáján keresztül bemutatta, hogy hibás csomagautomaták, elérhetetlen ügyfélszolgálat és írásos megkeresésekre nem érkező válaszok teszik lehetetlenné a karácsonyi csomagok átvételét.

Kóka szerint a DPD magyarországi piaci jelenlétével és bevételével arányban álló magas színvonalú szolgáltatás elvárható lenne, különösen az ügy-féltájékoztatás és panaszkezelés területén.