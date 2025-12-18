Deviza
Záporoznak a sértések: viccet csinált a német kancellárból a belga miniszterelnök – Ursula von der Leyent a saját szörnye falja fel

Akár születik valamilyen megegyezés Ukrajna pénzeléséről az uniós ülésen, akár nem, a röpködő sértéseket és árulásokat aligha felejti el a résztvevők egy része. Az EU-csúcs alaphangját az az európai bizottsági javaslat határozta meg, amely szerint a befagyasztott orosz vagyont használnák fel. Kigyűjtöttünk néhány erős és jó eséllyel emlékezetes idézetet, miközben a csúcstalálkozó még folyt.
Pető Sándor
2025.12.18, 22:03
Frissítve: 2025.12.18, 22:25

Erős töltésű nyilatkozatok röpködtek a csütörtöki európai uniós csúcson és környékén, és ezúttal nem csak az Ukrajna ügye melletti érzelmi elkötelezettség demonstrálása a mozgató. Az európai vezetők súlyos sebeket ejtenek egymáson, a dehonesztáló-támadó-kirekesztő kommentárok alapvető motívumai az árulás és a kétszínűség. A háttér az irgalmatlan gazdasági és politikai kár, amelyet a döntések okozhatnak. Összegyűjtöttünk néhány idézetet, amelyek emlékezetessé válhatnak, az EU-csúcs derekán – a későbbiekben még gyarapodhat a számuk, hiszen a mindenképpen fájdalmas döntés Ukrajna háborújának pénzeléséről még hátra van.

EU-csúcs: van, hogy kibukik, mi van a mosolyog mögött, és van, hogy nem virág – a dán és a belga miniszterelnök
EU-csúcs: van, hogy kibukik, mi van a mosoly mögött, és van, hogy nem virág – a dán és a belga miniszterelnök / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

EU-csúcs: Ursula von der Leyen szörnyeteget teremtett

Egy neve elhallgatását kérő EU-diplomata az EU-csúcs előestéjén Ursula von der Leyen javaslatáról az orosz vagyon felhasználására:

(A bizottság) szörnyeteget teremtett, és az most megeszi.

(Politico)

A belgák a németek árulásáról és az elveknek való hátat fordításról

Bart De Wever belga miniszterelnök a csúcs kezdete előtt Friedrich Merz kancellár „180 fokos fordulatáról” az orosz vagyon elkobzásának ellenzésétől a támogatásáig:

Németország kezdetben az opció legnagyobb ellenzője volt. A közelmúltig könnyű dolgom volt az Európai Tanácsban; Németország is veszélyesnek és jogellenesnek tartotta ezt. A nemzetközi jog azóta jelentősen fejlődhetett, mert ez most már láthatóan biztonságos és törvényes. És Németország ezt a fordulatot nagyon is nyilvánosan hajtotta végre.

 (De Standaard)

Bart De Wever belga miniszterelnök két héttel a csúcs előtt:

A parlamentben válaszoltam a Euroclearrel kapcsolatos országos álláspontunkat érintő kérdésekre. Számos hamis célzás terjed, amelyekkel nyomást próbálnak ránk gyakorolni, de a feltételeink észszerűek és konstruktívak. Nem fogjuk magunkra vállalni a felelőtlen kockázatokat.

(Bart De Wever az X-en)

A dánok arról, hogy mit érdeklik őket a belgák

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a csúcs kezdete előtt arról, hajlandó lenne-e Belgium ellenzése mellett is az orosz vagyon elkobzásáról dönteni:

Nagyon sok ügyben alapvetően az egyhangúság elvével dolgozunk. De most eljutottunk egy olyan pontra, ahol másképp kell cselekednünk. Nem lehet ugyanis, hogy egyetlen vagy két ország megakadályozza, hogy mi, többiek gondoskodhassunk a saját országaink védelméről.

(Danmarks Radio)

A magyarok arról, hogy nem hagyjuk eladósítani magunkat 

Orbán Viktor az EU-csúcs kezdete előtt élőben Brüsszelből:

Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos. Van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelességet teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül.

(Magyar Nemzet)

Az oroszok az európai malackákról

Vlagyimir Putyin orosz elnök az uniós csúcs előestéjén:

Európa malackái azonnal csatlakoztak a korábbi amerikai adminisztráció munkájához, remélve, hogy profitálnak országunk összeomlásából.

(The Guardian)

Az Euronews tévesen a „swine”, azaz disznó szóval fordította Putyin kijelentését, eltévesztve az árnyalatot, bár az orosz elnök kétségen kívül dehonesztáló kifejezést használt. Másképp is „üdvözölték” egyébként az EU-csúcsot: a silókba töltötték a ballisztikus rakétákat.

Egy nap se kellett, máris megfenyegették a tagjelöltet: ha nem álltok be a sorba az oroszok ellen, felejtsétek el az EU-t

Nem vagyunk olyan ostobák, hogy szankciókat vezessünk be a szomszéd Oroszországgal szemben – ezt szerdán jelentette ki az EU-tagjelölt ország vezetője. Georgiának csütörtökön már meg is érkezett a fenyegetés a Brüsszelben zajló EU-csúcsról, egy váratlan személytől.

 

