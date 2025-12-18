Mindenkit megdöbbentett a nagy német autógyártó: befagyasztotta a fizetéseket, nincs béremelés – így érinti a magyar dolgozókat
Takarékossági üzemmódba kapcsol a Volkswagen: a konszern 2026-ban befagyasztja a béreket és leállítja az előléptetéseket a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalóknál. A döntés hátterében egyszerre áll strukturális átalakítás és a nyereség csökkenésének egyre nagyobb nyomása.
A Volkswagen tovább szigorítja megszorító politikáját. A Der Aktionar értesülései szerint 2026. január 1-jétől a konszern teljes bérstopot vezet be a szakszervezeti dolgozók körében: a fizetések nem emelkednek, és magasabb bérsávba lépésre sem lesz lehetőség.
A vállalaton belül már „Gehaltsfreeze”-ként emlegetik az intézkedést, amely komoly felháborodást váltott ki az üzemi gyűléseken.
A döntés újdonsága nemcsak a szigor, hanem az időzítés is. A bérbefagyasztás a teljes 2026-os évre vonatkozik, és minden, kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalót érint. A vezetés szerint átmeneti lépésről van szó, ám sok dolgozó attól tart, hogy a nyomott bérek hosszabb távon is velük maradnak.
A háttérben egy átfogó bérreform áll, amelyet a Volkswagen és az IG Metall már a tavaly decemberi úgynevezett „karácsonyi kompromisszumban” rögzített. A hivatalos tárgyalások 2025 novemberének közepén indultak el, a tervezettnél korábban.
A VW jelenlegi bérstruktúrája rendkívül bonyolult: 167 különféle munkaköri leírás és mintegy 6 000 munkarendszer létezik párhuzamosan. Ezt 2027. január 1-jétől egy egységes értékelési és besorolási rendszer váltaná fel. A bérstop célja a vállalat szerint az, hogy az átállás során ne alakuljanak ki torzulások, és biztosítható legyen az átláthatóság.
Brutális költségcsökkentésre kényszerül a Volkswagen
A reform egyértelműen a spórolást is szolgálja. A Volkswagen és az IG Metall megállapodása alapján hosszú távon hat százalékkal csökkentenék a szakszervezeti bérvolument. Az elgondolás szerint ezt elsősorban az új belépők feltételein keresztül érik el, a jelenlegi dolgozók fizetését közvetlenül nem csökkentik. Jelenleg egyébként is érvényben van a felvételi stop.
A megszorítások a felsőbb szinteken is érezhetők. Mintegy négyezer németországi vezető 2026-ban alacsonyabb bónuszra számíthat, ami átlagosan nyolc százalékos jövedelemcsökkenést jelent. A Tarif Plus rendszerben a prémiumokat jelentősen visszavágták, a Volkswagen igazgatótanácsa pedig 2025-re és 2026-ra lemond a készpénzes javadalmazás 11 százalékáról.
A Volkswagen célja, hogy 2030-ig mintegy 15 milliárd euróval csökkentse költségeit, miközben akár 35 ezer munkahely is megszűnhet Németországban.
Az autóipari óriás jelenleg mindössze 2,3 százalékos marzzsal működik, a 6,5 százalékos cél elérését 2029-re halasztották.
Üzleti szempontból a lépés érthető, a kockázatok azonban továbbra is jelentősek. A kínai piaci nyomás, az amerikai vámok és a szoftveres problémák miatt a Volkswagen előtt még hosszú és fájdalmas átalakulás áll – amelynek terheit egyre inkább a szakszervezeti dolgozók viselik.
Idáig jutott a Volkswagen: gyárat zárt be Németországban, legördült az utolsó autó – Kína győzött
Korábban soha nem zárt be németországi gyárat az autóipari óriás. A Volkswagen drezdai üzeme kedden lehúzta a rolót. A tervek szerint a jövőben innovációs központként működik tovább.