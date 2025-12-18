Oroszország utolsó figyelmeztetése Európának: megmondták, kik számíthatnak bosszúra, ha az ukránoknak adják a vagyonukat – nincs kivétel

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keményen figyelmeztetett: minden, az orosz vagyon külföldi elkobzására irányuló döntésért és végrehajtásáért felelősségre vonják az érintetteket. Eközben az Orosz Nemzeti Bank már jogi lépéseket is tett, és kamatostul követeli vissza az Európában lefoglalt eszközöket.

Dmitrij Peszkov szerint a Kreml célja, hogy minden érintett döntéshozót és végrehajtót elszámoltasson, miközben az orosz vagyont kamatokkal együtt követelik vissza / Fotó: Anton Vaganov / AFP

Az Oroszország elleni szankciók és vagyonelkobzások újabb hulláma komoly feszültséget keltett a nemzetközi pénzügyi térben. Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő a Rossiya-1 televíziónak adott interjúban világossá tette: minden, az orosz eszközök elkobzásával kapcsolatos döntésért és végrehajtásáért felelősségre vonják az érintetteket.

Akik kollektíven vagy személyesen hozták meg a döntést, illetve végrehajtották azt, mind felelősségre lesznek vonva. Minden lehetséges jogi mechanizmust alkalmazni fogunk ennek érdekében

– hangsúlyozta Peskov.

Az Orosz Nemzeti Bank (RNB) már a gyakorlatban is lépett: az európai pénzügyi intézmények ellen indított jogi eljárásokban kártérítést követel a lefoglalt vagyonok és az azokból származó elmaradt haszon miatt.

A jegybank az Interfax hírügynökség szerint már korábban pert indított a Euroclear ellen is a moszkvai választott bíróságon, és célja, hogy az Európában zárolt, szerinte jogellenesen felhasznált eszközöket visszaszerezze kamatostul.

Az orosz vagyon nem lesz büntetlenül elkobozva

Az Európai Unió az Oroszország elleni szankciók részeként jelentős összegeket zárolt az orosz állami eszközökből, amelyek egy része az RNB kezében van. A Kreml és a jegybank egyaránt jelezte, hogy a zárolt vagyonok végleges elkobzása esetén nemcsak pénzügyi, hanem jogi retorziókat is kilátásba helyeznek. A folyamat komoly jogi és diplomáciai vitákat vetít előre, és potenciálisan az európai pénzügyi intézmények működését is érintheti.

Az orosz álláspont szerint a jogi lépések mellett a nemzetközi politikai és pénzügyi nyomásgyakorlás is eszköztáruk részét képezi, miközben Peskov ismételten hangsúlyozta: minden, a döntéshozók és végrehajtók ellen irányuló fellépés az RNB és a Kreml részéről elkerülhetetlen lesz, amennyiben az elkobzott eszközök nem kerülnek vissza.