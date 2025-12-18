Olyan fotót posztolt Orbán Viktor az EU-csúcsról, amit nagyon nem akartak látni Brüsszelben: "Újra együtt"

Miközben újabb szünetet rendeltek el Brüsszelben a történelmi EU-csúcson, Orbán Viktor is jelentkezett a közösségi médiában.

Orbán Viktor kirakott egy fotót, még a vér is megfagyott Brüsszelben / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az uniós találkozó hangulatáról a Politicónak beszéltek diplomaták. Úgy fogalmaztak, hogy ez az egyik legnehezebb valaha. "Feszültek a megbeszélések a teremben" – mondta az egyik a szünetben, hozzátéve, hogy a tárgyalások várhatóan késő estig eltartanak.

Mint megjegyezte, vannak bonyolult témák a napirenden és azon kívül is.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy nem hagyja el a Tanács épületét, amíg a vezetők meg nem állapodnak abban, hogyan juttatják el a forrásokat Kijevbe.

Von der Leyennek ez az egyetlen esélye maradt, hogy sikert tudjon felmutatni. Korábban elismerte, hogy a Mercosur kereskedelmi megállapodását nem írják alá a szombati tervek szerint, hanem a jövő hónapig várnak vele.

Pedig ez még a héten szignózni kívánta.

Magyarországot ezúttal is sokat emlegetik az EU-csúcson. Főképp azért, mert komoly akadályt jelent – de távolról sem az egyetlen – Ukrajna finanszírozásának megoldásában, miután sem a közös hitelt, sem az Európában befagyasztott orosz vagyon felhasználását nem támogatja.

Orbán Viktor kormányfő ugyanakkor nincs egyedül, sőt. Rég volt ilyen kedvező környezetben Brüsszelben. Erről pedig egy fényképet is megosztott a Facebook-oldalán.

Ezen a magyar miniszterelnök Robert Fico szlovák és Andrej Babis cseh kormányfővel látható tárgyalás közben. A Ficóval való szövetség az elmúlt EU-csúcsokon rendre megmutatkozott, Babis viszont frissen tért vissza az európai vezetők közé, miután a napokban átvette a cseh miniszterelnöki hivatalt.

Miután ő a patrióta, háborúellenes tömböt erősíti, Orbán Viktor és Magyarország mozgástere is kiszélesedett az uniós döntéshozatalban. Ennek pedig bizonyára nem örülnek a túloldalon.

Ami viszont fontosabb, hogy milyen döntés születik végül Ukrajna támogatása kapcsán. A jelenlegi esélyek azt mutatják, hogy bekövetkezhet a nagy meglepetés és valamilyen egyezség mégis születni fog az orosz vagyonról.

Hogy ez jó döntésnek bizonyulna-e, az már igencsak vitatható, látva az orosz reakciókat.