Kitört a filmesek háborúja Hollywoodért, a Paramount kiverné a Warnersből a Netflixet, Trump is megszólalt

Ellenséges felvásárlási ajánlatot tett a Warnersre a Paramount, csak napokkal azután, hogy az a Netflixszel állapodott meg. A harc Hollywoodért még élesebbé válik. A Paramount részvényei felszöktek, a Netflix zuhan.
Pető Sándor
2025.12.08., 18:10

Nagyobb ajánlatot tett a Warner Bros. Discovery Inc.-re (WBD) hétfőn a Paramount Skydance Corp., mint amiről az előbbi csak néhány napja a Netflixszel megegyezett. A versengés már hónapok óta folyik, de most konkrét formát öltött. A vitához Donald Trump elnök is sejtetően hozzászólt, nem a Netflix oldalán. A harc Hollywoodért élesedik.

Harc Hollywoodért: a Netflixnél már zsebükben érezhették a Warnerst, de egyáltalán nincs vége a történetnek
Harc Hollywoodért: a Netflixnél már zsebükben érezhették a Warnerst, de egyáltalán nincs vége a történetnek Fotó: Hans Lucas via AFP

A Paramount – CBS, az MTV és más médiavállalatok anyacége  – ellenséges felvásárlási ajánlata részvényeként 30 dollárra rúg készpénzben, és a Warner Bros. egészére vonatkozik. A Netflix csak a hollywoodi stúdiókat és a streaming üzletágat akarja megvenni, és részvényenként 27,75 dollárt ajánlott készpénzben és részvényben. 

Harc Hollywoodért: a Paramount szerint az ő ajánlatuk többet ér

A WBD részvényeseinek joguk van megfontolni a teljes vállalatra vonatkozó, kizárólag készpénzes,  jobb ajánlatot. Nyilvános ajánlatunk – amely ugyanazokat a feltételeket tartalmazza, mint amelyeket a Warner Bros. Discovery igazgatótanácsának privát módon tettünk – nagyobb értéket és gyorsabb, biztosabb lezárást kínál

– idézte a Bloomberg David Ellison, a Paramount vezérigazgatója hétfői közleményét.

A Paramount korábban többször is ajánlatot tett a Warner Bros.-ra. Az utóbbi októberben döntött úgy, hogy eladásra kínálja magát, és több körös ajánlatot kapott a Netflixtől és a Comcasttől.

A december 5-én bejelentett Netflix-megállapodás értelmében a Warner Bros. a tervezett fúzió lezárása előtt továbbra is azon dolgozik, hogy leválassza kábeltelevíziós hálózatait – köztük a CNN-t, a TNT-t és a Discovery csatornákat.

Trump a Netflix piaci súlyáról: ez problémát jelenthet

A Paramount zárt ajtók mögött is azzal érvelt, hogy 30 dolláros részvényenkénti ajánlata magasabb, mint a Netflixé. Egyszerű válasz arra, hogy ez így van-e, nincsen, hiszen attól függ, milyen értéket tulajdonítanak a befektetők a leválasztás után kapott részvényeknek.

A Paramount hétfői tájékoztatása szerint úgy véli: a teljes Warner Bros.-ra tett ajánlat 18 milliárd dollárral több készpénzt ad a részvényeseknek, mint a Netflix-ajánlat. Szerintük esetükben a tranzakció szabályozói jóváhagyása is valószínűbb, mivel a Netflix esetében, mert az utóbbi sokkal nagyobb részesedéssel bír a streamingpiacon, mint a Paramount+.

A Netflix megállapodása – amely átalakítaná Hollywoodot azzal, hogy egy technológiai vállalat kerülne az egyik leghíresebb stúdió élére – máris kiváltotta a nagy befolyású szakszervezetek haragját, valamint Trump figyelmét is, aki vasárnap azt mondta, hogy részt fog venni az ügylet felülvizsgálatában – emelte ki a Financial Times.

Vasárnap a Netflix ajánlatát illetően megkérdezték Donald Trump elnököt is. Ő azt válaszolta, hogy a Netflix tranzakciója „át fog menni egy folyamaton”, és hogy

 ez nagy piaci részesedés. Ez problémát jelenthet.

 Az elnöknek nincsen érdekeltsége a Paramountban.

A Netflix részvénye zuhant, nem úgy a Paramount

Ha a Warner Bros. felbontaná jelenlegi megállapodását, akkor 2,8 milliárd dolláros díjat kellene fizetnie a Netflixnek, amit jellemzően az új vevő szokott átvállalni. A Netflix pedig beleegyezett, hogy 5,8 milliárd dollárt fizet a Warner Bros.-nak, ha az üzlet meghiúsul vagy nem kap szabályozói jóváhagyást. 

A küzdelem tehát folytatódik, és akármi lehet a kimenetele. Fogadást is lehet kötni a nyertesre, akár egy bokszmeccs előtt. A Polymarket előrejelző piacon a fogadások szerint 16 százalék az esélye annak, hogy a Netflix 2026 végéig lezárja az akvizíciót, ezzel szemben az ellenséges ajánlat győzelmének kb. 23 százalékos esélyt adtak a fogadások.

Megtették tlétjeiket a tőzsdei befektetők is. A Warner Bros. részvényei 5,75 százalékot emelkedtek budapesti idő szerint körülbelül délután 5 óráig, a Paramount 6,7 százalékot emelkedett, miközben a Netflix 4,6 százalékot zuhant.

Tényleg olcsóbb lesz a Netflix-előfizetés? A streamingóriás nagyokat ígér, de egyszerűen nem jön ki a matek – pont az ellenkezője valószínűbb
A streamingpiac újabb fordulóponthoz érkezett, miután a Netflix a Warner felvásárlásával próbál érvet építeni a kedvezőbb árú csomagok mellett. A Netflix-előfizetés állítólag olcsóbbá válna egy közös platform esetén, de a piaci tapasztalatok korántsem támasztják alá ezt az optimista forgatókönyvet. A szakértők szerint a tartalomkoncentráció nagyobb eséllyel vezet áremelkedéshez, mint valódi megtakarításhoz a fogyasztók számára.

