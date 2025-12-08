Kitört a filmesek háborúja Hollywoodért, a Paramount kiverné a Warnersből a Netflixet, Trump is megszólalt
Nagyobb ajánlatot tett a Warner Bros. Discovery Inc.-re (WBD) hétfőn a Paramount Skydance Corp., mint amiről az előbbi csak néhány napja a Netflixszel megegyezett. A versengés már hónapok óta folyik, de most konkrét formát öltött. A vitához Donald Trump elnök is sejtetően hozzászólt, nem a Netflix oldalán. A harc Hollywoodért élesedik.
A Paramount – CBS, az MTV és más médiavállalatok anyacége – ellenséges felvásárlási ajánlata részvényeként 30 dollárra rúg készpénzben, és a Warner Bros. egészére vonatkozik. A Netflix csak a hollywoodi stúdiókat és a streaming üzletágat akarja megvenni, és részvényenként 27,75 dollárt ajánlott készpénzben és részvényben.
Harc Hollywoodért: a Paramount szerint az ő ajánlatuk többet ér
A WBD részvényeseinek joguk van megfontolni a teljes vállalatra vonatkozó, kizárólag készpénzes, jobb ajánlatot. Nyilvános ajánlatunk – amely ugyanazokat a feltételeket tartalmazza, mint amelyeket a Warner Bros. Discovery igazgatótanácsának privát módon tettünk – nagyobb értéket és gyorsabb, biztosabb lezárást kínál
– idézte a Bloomberg David Ellison, a Paramount vezérigazgatója hétfői közleményét.
A Paramount korábban többször is ajánlatot tett a Warner Bros.-ra. Az utóbbi októberben döntött úgy, hogy eladásra kínálja magát, és több körös ajánlatot kapott a Netflixtől és a Comcasttől.
A december 5-én bejelentett Netflix-megállapodás értelmében a Warner Bros. a tervezett fúzió lezárása előtt továbbra is azon dolgozik, hogy leválassza kábeltelevíziós hálózatait – köztük a CNN-t, a TNT-t és a Discovery csatornákat.
Trump a Netflix piaci súlyáról: ez problémát jelenthet
A Paramount zárt ajtók mögött is azzal érvelt, hogy 30 dolláros részvényenkénti ajánlata magasabb, mint a Netflixé. Egyszerű válasz arra, hogy ez így van-e, nincsen, hiszen attól függ, milyen értéket tulajdonítanak a befektetők a leválasztás után kapott részvényeknek.
A Paramount hétfői tájékoztatása szerint úgy véli: a teljes Warner Bros.-ra tett ajánlat 18 milliárd dollárral több készpénzt ad a részvényeseknek, mint a Netflix-ajánlat. Szerintük esetükben a tranzakció szabályozói jóváhagyása is valószínűbb, mivel a Netflix esetében, mert az utóbbi sokkal nagyobb részesedéssel bír a streamingpiacon, mint a Paramount+.
A Netflix megállapodása – amely átalakítaná Hollywoodot azzal, hogy egy technológiai vállalat kerülne az egyik leghíresebb stúdió élére – máris kiváltotta a nagy befolyású szakszervezetek haragját, valamint Trump figyelmét is, aki vasárnap azt mondta, hogy részt fog venni az ügylet felülvizsgálatában – emelte ki a Financial Times.
Vasárnap a Netflix ajánlatát illetően megkérdezték Donald Trump elnököt is. Ő azt válaszolta, hogy a Netflix tranzakciója „át fog menni egy folyamaton”, és hogy
ez nagy piaci részesedés. Ez problémát jelenthet.
Az elnöknek nincsen érdekeltsége a Paramountban.
A Netflix részvénye zuhant, nem úgy a Paramount
Ha a Warner Bros. felbontaná jelenlegi megállapodását, akkor 2,8 milliárd dolláros díjat kellene fizetnie a Netflixnek, amit jellemzően az új vevő szokott átvállalni. A Netflix pedig beleegyezett, hogy 5,8 milliárd dollárt fizet a Warner Bros.-nak, ha az üzlet meghiúsul vagy nem kap szabályozói jóváhagyást.
A küzdelem tehát folytatódik, és akármi lehet a kimenetele. Fogadást is lehet kötni a nyertesre, akár egy bokszmeccs előtt. A Polymarket előrejelző piacon a fogadások szerint 16 százalék az esélye annak, hogy a Netflix 2026 végéig lezárja az akvizíciót, ezzel szemben az ellenséges ajánlat győzelmének kb. 23 százalékos esélyt adtak a fogadások.
Megtették tlétjeiket a tőzsdei befektetők is. A Warner Bros. részvényei 5,75 százalékot emelkedtek budapesti idő szerint körülbelül délután 5 óráig, a Paramount 6,7 százalékot emelkedett, miközben a Netflix 4,6 százalékot zuhant.
A streamingpiac újabb fordulóponthoz érkezett, miután a Netflix a Warner felvásárlásával próbál érvet építeni a kedvezőbb árú csomagok mellett. A Netflix-előfizetés állítólag olcsóbbá válna egy közös platform esetén, de a piaci tapasztalatok korántsem támasztják alá ezt az optimista forgatókönyvet. A szakértők szerint a tartalomkoncentráció nagyobb eséllyel vezet áremelkedéshez, mint valódi megtakarításhoz a fogyasztók számára.