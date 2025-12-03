Deviza
EUR/HUF380.95 0% USD/HUF326.8 -0.23% GBP/HUF435.16 +0.48% CHF/HUF408 0% PLN/HUF90.14 +0.18% RON/HUF74.83 -0.01% CZK/HUF15.8 +0.17% EUR/HUF380.95 0% USD/HUF326.8 -0.23% GBP/HUF435.16 +0.48% CHF/HUF408 0% PLN/HUF90.14 +0.18% RON/HUF74.83 -0.01% CZK/HUF15.8 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,587.92 -0.21% MTELEKOM1,752 -0.46% MOL2,930 -0.68% OTP34,500 +0.32% RICHTER9,650 -0.52% OPUS523 0% ANY7,120 +1.12% AUTOWALLIS149 -2.01% WABERERS5,380 +0.74% BUMIX10,261.29 -0.77% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,352.2 -0.06% BUX109,587.92 -0.21% MTELEKOM1,752 -0.46% MOL2,930 -0.68% OTP34,500 +0.32% RICHTER9,650 -0.52% OPUS523 0% ANY7,120 +1.12% AUTOWALLIS149 -2.01% WABERERS5,380 +0.74% BUMIX10,261.29 -0.77% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,352.2 -0.06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
streaming
Netflix
HBO Max
Warner
előfizetés

Tényleg olcsóbb lesz a Netflix-előfizetés? A streamingóriás nagyokat ígér, de egyszerűen nem jön ki a matek – pont az ellenkezője valószínűbb

A streamingpiac újabb fordulóponthoz érkezett, miután a Netflix a Warner felvásárlásával próbál érvet építeni a kedvezőbb árú csomagok mellett. A Netflix-előfizetés állítólag olcsóbbá válna egy közös platform esetén, de a piaci tapasztalatok korántsem támasztják alá ezt az optimista forgatókönyvet. A szakértők szerint a tartalomkoncentráció nagyobb eséllyel vezet áremelkedéshez, mint valódi megtakarításhoz a fogyasztók számára.
Gergely Máté
2025.12.03, 13:58
Frissítve: 2025.12.03, 14:48

A streamingpiacon kevés olyan kérdés van, amely egyszerre érinti a fogyasztók pénztárcáját, a versenyjogi kereteket és az iparág jövőjét, de a Netflix által szorgalmazott Warner Bros. Discovery-felvásárlás pontosan ilyen. A vállalat azzal érvel, hogy az HBO Max és a Netflix egybecsomagolása csökkentené az előfizetők költségeit – ám ez az állítás legalább annyi kételyt vet fel, mint amennyi reményt. Arról nem is beszélve, hogy a streamingóriás logikájában van egy aprócska hiba: a közel kétszer akkora könyvtárral ígérnek olcsóbb Netflix-előfizetést, de nincs olyan cég, ami ezt bevállalná.

Tényleg olcsóbb lesz a Netflix-előfizetés? A streaming óriás nagyokat ígér, de egyszerűen nem jön ki a matek – pont az ellenkezője valószínűbb
Tényleg olcsóbb lesz a Netflix-előfizetés? A streamingóriás nagyokat ígér, de egyszerűen nem jön ki a matek – pont az ellenkezője valószínűbb / Fotó: Hamara

A Reuters értesülései szerint a Netflix a Warner teljes stúdió- és streamingüzletágára tett ajánlatot, és a tárgyalásokon hangsúlyozta: egy közös, kedvezőbb árú csomag előnyére válna a fogyasztóknak. A valóság azonban ennél összetettebb. A piaci logika ugyanis azt diktálja, hogy ha két prémiumszolgáltató összefonódik, az ritkán eredményez valódi árversenyt, sokkal inkább a tartalom feletti kontroll koncentrációját erősíti.

Ráadásul a „kedvezőbb ár” ígérete jelenleg semmilyen formális garanciával nincs alátámasztva. A Netflix és az HBO Max eddig nem kínált közös csomagot, így nincs múltbeli összehasonlítási alap sem arra, hogy a csomag valóban megtakarítást jelentene. 

A felvásárlás kritikusai szerint ez inkább kommunikációs eszköz, mellyel a vállalat próbálja megelőzni a szabályozói aggályokat.

A tranzakció gazdasági hatása ugyanakkor könnyen lehet, hogy nem az árakban, hanem a választékban mutatkozna meg. Ha a Netflix megszerezné a Warner katalogizált tartalmát – beleértve az HBO teljes archívumát és a DC-univerzum jogait –, az érdemben módosítaná az iparági erőviszonyokat. Bár a Netflix előfizetői bázisa így tovább erősödhetne, az „olcsóbb streaming” ígérete valószínűleg csak az első hónapok marketingkampányában jelenne meg, nem pedig hosszú távú árazási stratégiában.

Tényleg olcsóbb lehet a Netflix-előfizetés, vagy másról van szó?

Ahogy azt más nagy streamingplatformoknál is láthattuk, a nagy hal bekebelezi a kishalat – tehát a kisebb platform része lesz a nagyobbnak. Ennek egyik legszembetűnőbb példája a Disney-nél figyelhető meg: miután a Disney+ alá került például a Hulu, egy ideig közös előfizetéscsomag volt elérhető a két platformra, utána viszont a Hulu teljesen beleolvadt a Disney+ felületébe, és egy külön fülön érhető el.

Hasonló kimenetel várható a Netflix és a Warner összefonódásából is:

elképzelhető, hogy egy ideig a Netflix és az HBO Max egy olyan csomagban is elérhető lesz, melyen valóban spórolhatunk, de ha a Netflix teljesen bekebelezi az HBO Maxot, és megszűnik a különálló streamingplatform, akkor az egy hatalmas árugrást fog eredményezni.

Természetesen a Netflix nem fogja nagydobra verni az ilyenfajta ötleteit. Nagy valószínűséggel tömeges elvándorlást eredményezne az előfizetők körében, ha megtudnák, hogy záros határidőn belül akár másfél-kétszeres árat kell fizetniük. Az HBO Max kínálata ugyanis jócskán megdobná a Netflix amúgy sem kicsi digitális könyvtárát, így szinte elképzelhetetlen egy olyan kimenetel, melyben ne drágulna jelentősen a Netflix-előfizetés egy esetleges felvásárlást követően.

Kritizálják rendesen a Netflix ajánlatát

A felvásárlás potenciális ellenfelei sem véletlenül aggódnak. Elemzők szerint egy HBO Max–Paramount+ vagy egy HBO Max–Peacock összefonódás jóval kiegyenlítettebb versenyt hozna létre, mint a Netflix pozícióját tovább erősítő megoldás. A Bank of America szakértője arra is figyelmeztetett: több nagy szolgáltató már most is lemaradásban van, és egy ilyen fúzió akár véglegesen megbontaná a jelenlegi piaci egyensúlyt.

Politikai szinten is számos kérdőjel merül fel. A Netflix korábban is többször került kormányzati bírálatok középpontjába:

  • a Pentagon részéről tartalmi konfliktusok, 
  • egyes törvényhozók részéről hatalmi aggályok miatt. 

A Warner felvásárlása ezért nemcsak gazdasági, hanem politikai fronton is komoly kihívásokba ütközhet, különösen egy olyan piacon, ahol a YouTube továbbra is toronymagasan vezeti a nézettségi rangsort.

A jelenlegi információk alapján legfeljebb átmenetileg – hosszabb távon viszont sokkal inkább a tartalom feletti koncentráció, mintsem az árak csökkenése tűnik valószínűnek. A döntést végül a szabályozó hatóságok hozzák meg, de az biztosnak látszik, hogy a fogyasztók pénztárcáját a Netflix ígéreteinél jóval összetettebb folyamatok formálják majd.

Médiaóriások harcolnak a Warnerért, de melyikük lenne a legjobb vevő?

Az első (jelenleg még kicsit kéretlen) ajánlatok már be is érkeztek: a jelenlegi hírek szerint a versenyben a Paramount Skydance, a Comcast (NBCUniversal) és a Netflix vesz részt, eltérő struktúrájú és fókuszú ajánlatokkal. 

  • A Paramount a teljes Warnert vinné, 
  • míg a Netflix és a Comcast elsősorban a burbanki stúdióra és az HBO Max streamingüzletágra pályázik. 

A Paramount pénzügyi és tulajdonosi háttere erősebbnek tűnik: szakértők szerint az Ellison család támogatásával jelentős készpénz- és tőkeállománnyal rendelkezik, ami nagy előny egy ilyen beruházásban. Emellett az is számít, hogy a Warner igazgatósága több híradás szerint a részvényesi érték azonnali realizálását tartja fontosnak, ami a teljes eladás irányába mutathat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu