null
Most nyílik az aranykapu: megtölthetik a zsebüket a leggyorsabbak a Demján Sándor Program megemelt keretösszegű EXIM-termékeivel

Az EXIM Magyarország március 16-tól megnyitja a kérelmek befogadását a Demján Sándor Programban elérhető, megemelt keretösszegű konstrukcióira. A vállalkozások hitelkérelmeiket a mai naptól a kereskedelmi bankokon keresztül nyújthatják be. A program keretösszege a kormány döntése értelmében a közelmúltban 900 milliárd forintra emelkedett, amit a vállalkozások erős finanszírozási igénye, valamint a kedvező feltételű források piaci szűkössége indokolt.
2026.03.16., 13:36
A kibővített keret célja, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket tegyen elérhetővé a hazai kkv-szektor szereplőinek, ezzel támogatva befektetéseiket, beruházásaikat, működésük fejlesztését, valamint külpiaci terjeszkedésüket. 

Beautiful,Skilled,Female,Freelanc demján er,Analyzing,Data,From,Online,Reports,On
Szinte mindenkinek segítség a Demján Sándor Program / Fotó: GaudiLab / Shutterstock

Kifejezetten a vállalkozóknak nyújt segítséget a magyar állam

A 200 milliárd forintos bővítésből 100 milliárd forintot kifejezetten a vállalkozások forgóeszközigényeinek finanszírozására különített el az EXIM Magyarország, amelyre cégenként legfeljebb egymilliárd forint összegű forrás igényelhető. A lízingfinanszírozási konstrukciók kerete további 40 milliárd forinttal nő, míg a beruházási és zöldberuházási hitelek rendelkezésre álló forrása összesen 60 milliárd forinttal bővül. Annak érdekében, hogy a vállalkozások átfogó fejlesztési terveket valósíthassanak meg,

a forgóeszköz-finanszírozásra létrehozott keret fele beruházási hitel felvételéhez kötött.

„A keret bővítésével az a célunk, hogy minél több magyar vállalkozás számára biztosítsunk stabil finanszírozási lehetőséget a jelenlegi gazdasági környezetben. A Demján Sándor Program EXIM-es termékei érdemi támogatást adhatnak a cégek fejlesztési és növekedési terveinek megvalósításához, ezért bízunk benne, hogy minél többen élnek majd a program további forrásaival. Az eddigi tapasztalatok alapján most is élénk érdeklődésre számítunk a cégek részéről. A konstrukcióink 2025. januári indulása óta jelentős volumenű kérelmet fogadtunk be, az igénylések összértéke mára elérte a 674 milliárd forintot” – nyilatkozta dr. Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

Szinte mindenkinek segítség a Demján Sándor Program

Az adatok alapján a termékek széles vállalati kör számára kínálnak releváns finanszírozási megoldást. Az igénylések ágazati megoszlása szerint a befogadott hitelvolumen 26 százaléka a feldolgozóiparból, 24 százaléka az ingatlanügyletekhez kapcsolódó vállalkozásoktól, míg 18 százaléka a kereskedelem területéről érkezett. A befogadott volumen 49 százaléka forint-, 

míg 51 százaléka euróalapú konstrukcióra irányult.

A Demján Sándor Program az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv részeként indult el, azzal a céllal, hogy kedvező pénzügyi eszközökkel támogassa a hazai vállalkozások beruházásait, növekedését és exportképességének erősítését. Az EXIM Magyarország 2025. január 6-án indította el első konstrukcióit a programban 350 milliárd forintos induló keretösszeggel. A kedvező források iránti jelentős piaci igénynek köszönhetően az elérhető termékek köre folyamatosan bővült, a keretösszeget pedig több lépésben is emelte a kormány, míg végül 2026 februárjára elérte a 900 millió forintot.

energia

Inkább kimaradna a Mol és a Janaf vitájából a horvát elnök, de szerinte nincs jogi akadálya az orosz olajnak

A Mol és a Janaf még nem jutottak dűlőre az orosz olaj kapcsán.
8 perc
hatások

A koronavírus-járványnál is súlyosabb hatása lehet az iráni háborúnak, megismétlődhet a 2008-as adósságválság

Gazdasági visszaesést okozhat a hosszabb konfliktus.
