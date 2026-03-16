Nagyon felhúzta Magyarország szomszédja Iránt: durván megfenyegették Romániát az amerikai gépek állomásoztatása miatt – a Shahed-136 simán eléri Bukarestet

A közel-keleti háború hullámai lassacskán Európa partjait is elérhetik. Esmail Baghaei iráni külügyminiszter politikai és jogi lépéseket helyezett kilátásba egy kelet-európai országgal szemben. Ez azután történt, hogy Románia engedélyezte az amerikai hadseregnek, hogy katonai bázisaikat az iráni bevetésekben résztvevő repülőgépek kiszolgálására használják. A háború sújtotta országnak van olyan technikája, ami képes a román fővárost is elérni.
Nagy Krisztián
2026.03.16., 18:50

Az iráni konfliktus kirobbanása óta a helyzet folyamatosan eszkalálódik és a háború lezárására egyelőre kevés az esély. Donald Trump célja a rezsimváltás, valamint az iráni atomprogram teljes felszámolása, ám Ali Khamenei iráni legfelső vezető meggyilkolása után nem történt meg a várt demokratikus fordulat. Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei fiának hatalomra kerülésével az amerikai-izraeli szövetség távolabb lehet céljától, mint valaha. Az új vezető agresszívabb álláspontot képviseli elődjénél, az iráni rakéta és dróntámadások pedig gyors ütemben erodálják a nyugati képességeket. Teherán legnagyobb hatótávolságú rakétái Európa egy részére is veszélyt jelenthetnek, most éppen Románia kapott életveszélyes fenyegetést.

Retteghetnek a románok az iráni csodafegyvertől: veszélyben lehet Bukarest lakossága
Retteghetnek a románok az iráni csodafegyvertől: veszélyben lehet Bukarest lakossága / Fotó: Middle East Images via AFP

Amerikai repülőgépek Romániában  

Nicosur Dan román elnök a Legfőbb Védelmi Tanács ülése után bejelentette, hogy amerikai csapatok, repülőgépek és védelmi berendezések érkeznek a Romániában már meglévő amerikai katonai támaszpontokra.  

„Ez egyes amerikai katonai felszerelések és erők ideiglenes romániai telepítéséről szól. Légi utántöltő repülőgépekről van szó, ahogyan azt már nyilvánosan is említették, továbbá megfigyelőberendezésekről és műholdas kommunikációs eszközökről, utóbbiakról a deveselui rakétavédelmi pajzzsal összefüggésben. Hangsúlyozom, hogy ezek az eszközök védelmi jellegűek, és azt is hangsúlyozom, hogy nem rendelkeznek tényleges fegyverzettel” − nyilatkozta Nicosur Dan. 

Az első amerikai Boeing KC-135 típusú repülőgépek már meg is érkeztek a bukaresti repülőtérre. A KC-135-öst eredetileg stratégiai bombázók kiszolgálására tervezték, de a vietnámi háborúban, valamint későbbi konfliktusokban vadászgépek hatótávolságának növelésére is használták. 

Az amerikai hadsereg romániai bázisait éles, közel-keleti bevetés során már használta korábban is. Ilyen alkalom volt a tavaly június 22-én  iráni atomlétesítmények ellen intézett csapás is.

Román sajtóértesülések szerint a következő 90 napban mintegy 500 amerikai katona érkezik a mihail kogalniceanui és a campia turzii-i katonai bázisokra.

Súlyos fenyegetés érkezett 

Egyetlen országnak sem szabadna megengednie, hogy létesítményeit az agresszor Egyesült Államok, vagy Izrael rendelkezésére bocsássa − mondta Esmail Baghaei, valamint az is hozzátette: 

„Ami egyes kelet-európai országokat, pontosabban Romániát illeti: aktívan követjük az eseményeket. Kétségtelen, hogy egy ilyen lépés az Irán elleni nyílt katonai agresszióban való részvételt jelentené. Ez a lépés a nemzetközi joggal összeegyeztethetetlen és a román állam nemzetközi felelősségre vonását vonná maga után, továbbá árnyékot vetne a két ország kapcsolatára is. Az iráni és a román nép mindig baráti viszonyt ápolt. Nem létezhet ürügy arra, hogy egy másik ország csatlakozzon a katonai agresszióhoz: álláspontunk szerint ez elfogadhatatlan.” 

Retteghetnek a románok az iráni csodafegyvertől: veszélyben lehet Bukarest lakossága / Forrás: Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Irán üzenete tehát egyértelmű: legitim célpontnak tart minden olyan országot, amelyik aktívan segíti az amerikai hadsereg hadműveleteit a közel-keleti régióban. Bár Románia messze van a konfliktus magjától, Irán rendelkezik olyan ballisztikus rakétával mely képes elérni Romániát, és a Shahed-136-os, iráni fejlesztésű, pilóta nélküli, úgynevezett „öngyilkos” vagy kamikaze drónnal akár Bukarestet is, mivel azok hatótávolsága 2500 kilométer. 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Románia sincs biztonságban: messzire ér az iráni vezetés keze.
4 perc
Demján Sándor Program

Most nyílik az aranykapu: megtölthetik a zsebüket a leggyorsabbak a Demján Sándor Program megemelt keretösszegű EXIM-termékeivel

Szinte mindenkinek segítség a Demján Sándor Program.
2 perc
energia

Inkább kimaradna a Mol és a Janaf vitájából a horvát elnök, de szerinte nincs jogi akadálya az orosz olajnak

A Mol és a Janaf még nem jutottak dűlőre az orosz olaj kapcsán.
