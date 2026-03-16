Nagyon felhúzta Magyarország szomszédja Iránt: durván megfenyegették Romániát az amerikai gépek állomásoztatása miatt – a Shahed-136 simán eléri Bukarestet

Az iráni konfliktus kirobbanása óta a helyzet folyamatosan eszkalálódik és a háború lezárására egyelőre kevés az esély. Donald Trump célja a rezsimváltás, valamint az iráni atomprogram teljes felszámolása, ám Ali Khamenei iráni legfelső vezető meggyilkolása után nem történt meg a várt demokratikus fordulat. Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei fiának hatalomra kerülésével az amerikai-izraeli szövetség távolabb lehet céljától, mint valaha. Az új vezető agresszívabb álláspontot képviseli elődjénél, az iráni rakéta és dróntámadások pedig gyors ütemben erodálják a nyugati képességeket. Teherán legnagyobb hatótávolságú rakétái Európa egy részére is veszélyt jelenthetnek, most éppen Románia kapott életveszélyes fenyegetést.

Amerikai repülőgépek Romániában

Nicosur Dan román elnök a Legfőbb Védelmi Tanács ülése után bejelentette, hogy amerikai csapatok, repülőgépek és védelmi berendezések érkeznek a Romániában már meglévő amerikai katonai támaszpontokra.

„Ez egyes amerikai katonai felszerelések és erők ideiglenes romániai telepítéséről szól. Légi utántöltő repülőgépekről van szó, ahogyan azt már nyilvánosan is említették, továbbá megfigyelőberendezésekről és műholdas kommunikációs eszközökről, utóbbiakról a deveselui rakétavédelmi pajzzsal összefüggésben. Hangsúlyozom, hogy ezek az eszközök védelmi jellegűek, és azt is hangsúlyozom, hogy nem rendelkeznek tényleges fegyverzettel” − nyilatkozta Nicosur Dan.

Az első amerikai Boeing KC-135 típusú repülőgépek már meg is érkeztek a bukaresti repülőtérre. A KC-135-öst eredetileg stratégiai bombázók kiszolgálására tervezték, de a vietnámi háborúban, valamint későbbi konfliktusokban vadászgépek hatótávolságának növelésére is használták.

Az amerikai hadsereg romániai bázisait éles, közel-keleti bevetés során már használta korábban is. Ilyen alkalom volt a tavaly június 22-én iráni atomlétesítmények ellen intézett csapás is.

Román sajtóértesülések szerint a következő 90 napban mintegy 500 amerikai katona érkezik a mihail kogalniceanui és a campia turzii-i katonai bázisokra.