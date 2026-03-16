Inkább kimaradna a Mol és a Janaf vitájából a horvát elnök, de szerinte nincs jogi akadálya az orosz olajnak

A Mol és a Janaf még nem jutottak dűlőre az orosz olaj kapcsán. Zoran Milanovic szerint jogi akadálya nincs annak, hogy megengedjék bármilyen eredetű olaj tranzitját az Adria-vezetéken.
VG
2026.03.16., 13:22

A hét végén hosszabban nyilatkozott a sajtónak Horvátország köztársasági elnöke. Zoran Milanovic egy sakkversenyen tette tiszteletét, és ezt követően válaszolt az újságírók kérdéseire, amelyek a horvát–szerb viszony és a horvát fegyverkezés mellett az Adria-vezetéket és az orosz olaj ügyét is érintették.

Zoran Milanovic horvát elnök
Zoran Milanovic nem akar beleavatkozni az Adria-vezeték ügyébe / Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Mint ismert, miután január vége óra nem érkezik olaj Ukrajna felől a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország számára a vezetékes kőolajexport egyetlen lehetősége a Horvátország felől érkező Adria-vezeték maradt.

Az Index.hr horvát hírportál arról kérdezte az államfőt, hogy a horvát kormánynak és a Janafnak engedélyeznie kell-e a Mol számára az orosz olaj szállítását. Milanovic azt mondta, hogy ebbe az ügybe nem szeretne beleavatkozni.

Ahogy én látom, jogi akadálya nincs annak, hogy a magyaroknak megengedjék bármilyen eredetű olaj tranzitját. De erről majd a kormány fog döntést hozni, belátása szerint

– mondta Zoran Milanovic.

Itt a horvátok kőkemény válasza a Molnak, ennek lesz következménye: a Janaf súlyosan megvádolta az orosz olaj miatt

A Janaf a tevékenységét teljes mértékben az Európai Unió és a piaci verseny szabályainak, valamint a nemzetközi szankciók keretei között végzi, és készen áll arra, hogy az európai illetékes hatóságok előtt válaszoljon a Mol csoport és a Slovnaft panaszaira – közölte a vállalat a horvát Index híradása szerint.

„Nyitottak vagyunk az Európai Bizottság előtt folyó bármely eljárásra, mivel azok objektíven megerősítik a rendszeres és piaci alapú működésünkkel kapcsolatos tényeket, és továbbra is készek vagyunk az együttműködésre és a konstruktív párbeszédre” – áll a közleményben.

A horvát olajszállító cég nyilatkozatában kijelenti, hogy a Janaf szállítási díjait minden partner számára azonos kritériumok alapján, átlátható folyamatban határozzák meg, amelynek módszertanát minden partner ismeri.

Már zajlanak a tesztek az Adria-vezetéken

Az egyelőre még kérdéses, hogy mire elég az Adria-vezeték kapacitása. A Janaf, illetve horvát politikusok közlése szerint a cső tud annyi olajat küldeni a Mol szlovákiai és magyarországi finomítójának, amennyit azok évente feldolgoznak. A Mol viszont azzal érvel, hogy nem indulhatunk ki az Adria éves kapacitásából, mert a feldolgozás nem folyamatos, például a karbantartások miatt. Így amikor kőolajat igényelnek, akkor valóban szükségük lehet az Adria maximális pillanatnyi kapacitására, de az ezt próbára tevő tavaly őszi kísérlet elbukott. Eszerint az Adria nem teljes értékű, hanem kiegészítő kapacitás. Tisztábban láthatunk a tíz hónapos teszt után.

Szakértők szerint azonban hiba lenne egyedül az Adria-vezetékre alapozni. Ugyanis ameddig a Barátság kőolajvezetéken nem jön az olaj, az Adria használata

  • egy-egy importirányra alapozó szállítási kitettséget jelent,
  • fennmaradnak a műszaki, kapacitásbeli kockázatok,
  • ahogyan a politikai hátterű kockázatok is.

Emiatt nem véletlen, hogy Magyarország ezt nem várja ki. Döntés született a Magyarországot és Szerbiát összekötő olajvezeték építéséről, emellett egy termékvezeték is lesz a szerbiai NIS és a hazai százhalombattai finomító között.

