Szomorkodhatnak a Harry Potter-rajongók: a Netflixet nem érdekli a sikerjátékuk folytatása – több dollármilliós játéksorozatot is kukázhatnak

Hollywood szinte lángokban áll, miután a Netflix bejelentette, hogy tárgyal a Warner Bros. Discovery teljes felvásárlásáról. Az üzlet kapcsán rengetegen felszólaltak, most viszont a videójáték-ipart érintő, aggasztó kérdések is felmerültek: a gaming divízió gyakorlatilag említés nélkül maradt a tranzakciós kommunikációban. A vállalatvezetés később külön is hangsúlyozta: a videójátékok nem játszottak érdemi szerepet a döntésben, ez pedig komoly kérdéseket vet fel a legendás játékbirodalommal kapcsolatban, köztük azt is: veszélyben van-e a Hogwarts Legacy folytatása.

Szomorkodhatnak a Harry Potter-rajongók: a Netflixet nem érdekli a Hogwarts Legacy folytatása / Fotó: KateV28

Gregory Peters, a Netflix társigazgatója a legutóbbi gyorsjelentésben nyíltan közölte, hogy a Warner Bros. játékstúdiói „relatíve kicsinek számítanak” a vállalat egészéhez képest, és eredetileg nem rendeltek hozzájuk számottevő pénzügyi értéket. Peters ugyan elismerte, hogy a kiadó bizonyos címekkel – köztük a Harry Potter-univerzumban játszódó Hogwarts Legacyval – komoly eredményeket ért el, de jelezte azt is: a felvásárlási modellben ezeket nem számolták bele.

Azt viszont a Netflixnek is be kell látnia, hogy a Warner égisze alatt több nagy franchise-hoz kötődő sikerjáték is napvilágot látott az elmúlt 10-15 évben:

a Batman Arkham-sorozat,

a Shadow of Mordor és folytatása, a Shadow of War;

a Mortal Kombat;

valamint az összes Lego-játék.

A Warner Bros. játékpiaci eredményei valóban hullámzóak voltak az elmúlt időszakban. A cég 2025 első negyedévében 48 százalékos visszaesést jelentett videójátékos bevételeiben új megjelenések hiányára hivatkozva, a novemberi beszámoló pedig ismét csökkenést mutatott – ezúttal 23 százalékot. A gyengébb teljesítmény mögött több tényező áll:

leállított fejlesztések, köztük a Wonder Woman-játék elkaszálása;

a Suicide Squad alulteljesítése miatt végrehajtott leépítések;

valamint a Multiversus leállítása.

Mindezek ellenére a Warner Bros. képes volt kiemelkedő sikereket is felmutatni. A Bloomberg korábbi beszámolója szerint a 2023-as megjelenésű Hogwarts Legacy időközben meghaladta a kimagasló, 34 milliós eladást, ezzel az egyik legsikeresebb játékká vált a piacon. A folytatásról szóló hírek már korábban megjelentek, ám a mostani felvásárlási folyamat alapjaiban alakíthatja át a projekt körüli környezetet.