Hivatalos: a Netflix veszi meg az HBO és a Harry Potter-jogok tulajdonosát – a Warner beadta a derekát, létrejön Hollywood új szuperhatalma
A globális szórakoztatóipar újabb fordulóponthoz érkezett: a Netflix bejelentette, hogy felvásárolja a Warner Bros. Discoveryt, ezzel az eddigi legnagyobb streaming- és stúdióbirodalmat létrehozva. A bejelentés nemcsak a piaci erőviszonyokat rajzolhatja át, hanem hosszabb távon azt is eldöntheti, milyen modell mentén működik majd a streamingpiac a következő évtizedben. A várhatóan 2026 harmadik negyedévére időzített tranzakció kapcsán mindkét vállalat vezetése történelmi jelentőségű lépésről beszél, miközben az iparági szereplők már most találgatják, hogyan alakul át a tartalomgyártás, a verseny és a fogyasztói kínálat.
A megállapodás értelmében a Netflix mintegy 82,7 milliárd dolláros (kb. 30 600 milliárd forintos) vállalatértékelés mellett szerzi meg a Warnert, beleértve film- és televíziós stúdióit, az HBO-t és a HBO Max streamingplatformot is. A részvényesek 23,25 dollár (kb. 8600 forint) készpénzt és 4,50 dollár (kb. 1665 forint) értékű Netflix-részvényt kapnak minden Warner-papír után, egy előre rögzített árfolyamsáv mellett. Ez összesen 27,75 dollár (kb. 10 260 forint) részvényenkénti értéket jelent. A konstrukciót mindkét vállalat igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta.
A tranzakció egyik feltétele, hogy a Warner Bros. Discovery korábban bejelentett átalakítása lezáruljon:
a Warner 2026 harmadik negyedévére külön tőzsdei társaságba szervezi át a CNN-t, a TNT Sportsot, a Discovery-csatornákat és a kapcsolódó nemzetközi hálózati portfóliót tömörítő Global Networks üzletágát.
Ez stratégiai lépés a felvásárlás szabályozói jóváhagyásának megkönnyítése érdekében, hiszen az összevont tartalomportfólió így a streamingre és a stúdiógyártásra koncentrálhat.
A két vállalat szerint az egyesülés egy olyan tartalomközpontú óriást hoz létre, amely egyszerre épít a Netflix technológiai és adatvezérelt működésére, illetve a Warner Bros. ikonikus, több mint százéves örökségére. Az új konglomerátum alatt olyan címek kerülnek egy platformra, mint
- a Trónok harca,
- a Harry Potter,
- a Sopranos,
- a DC-univerzum,
- illetve a Netflix saját sikerei, például a Stranger Things vagy a Bridgerton.
A vállalatvezetők állítása szerint ez nemcsak szélesebb kínálatot, hanem nagyobb gyártási kapacitást és több lehetőséget is jelent a kreatív szakemberek számára.
A Netflix vezetői úgy látják, hogy a felvásárlás hosszú távon új növekedési pályát nyithat meg a platform előtt. A vállalat becslései szerint már a második évtől pozitívan járulhat hozzá a részvényenkénti eredményhez, míg a harmadik évre évi 2-3 milliárd dollár (kb. 740-1110 milliárd forint) költségmegtakarítást érhetnek el. A menedzsment a globális gyártási kapacitások bővítését is kiemeli, ami további beruházásokhoz és új munkahelyekhez vezethet az amerikai és nemzetközi filmiparban.
A Netflix úgysem ússza meg a versenyhatóság vizsgálatát
Piaci szempontból a fúzió több kérdést is felvet. A tartalom- és streamingpiac növekvő koncentrációja várhatóan élénk szabályozói vizsgálatot von majd maga után, különösen az amerikai versenyhatóságok részéről. Emellett még nem ismert, hogy a felhasználók miként reagálnak majd arra, hogy a Warner tartalmai a jövőben a Netflix ernyője alatt válnak elérhetővé, illetve hogyan alakulnak a szolgáltatói csomagok.
A Netflix ígérete szerint a Warner továbbra is folytatja mozifilmjeinek hagyományos premierjeit, ami a stúdió üzleti modelljének fontos eleme maradhat.
A felvásárlás lezárásának idejét 12–18 hónapra becsülik, ami nemcsak szabályozói jóváhagyást igényel, hanem a WBD-részvényesek döntését is. Ha a tranzakció valóban létrejön, az iparág egy olyan korszakba léphet, ahol a nagy stúdiók és streamingplatformok összeolvadása már nem kivétel, hanem új norma lehet – ezzel pedig a Netflix és a Warner Bros. együtt határozhatja meg a szórakoztatóipar következő évtizedének irányait.