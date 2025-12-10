Deviza
Kiderült, egészen döbbenetes, mekkora az adóssága Budapestnek: Karácsony Gergely most pénzhez jut, ez a bank adhat hitelt a fővárosnak

A parlament rendkívüli ülésen vitatta azt a törvényjavaslatot, mely a főváros likviditási problémáit kezelné állami segítséggel. A kezdeményezést az tette szükségessé, hogy Budapest adósságállománya mára meghaladja a 170 milliárd forintot, miközben idei hiánya is több tízmilliárdos nagyságrendű. A mentőhitel célja, hogy a közösségi közlekedés és a bérek kifizetése ne kerüljön veszélybe.
VG/MTI
2025.12.10, 19:30
Frissítve: 2025.12.10, 19:34

Az Országgyűlés rendkívüli ülésén előkerült a fővárosi önkormányzat fizetésképtelenségének témája, és az azzal kapcsolatos speciális hitelkonstrukció. A parlament sürgős eljárásban tárgyalja az előterjesztést, mely a főváros működésének fenntartásához szükséges rövid távú források biztosítását alapozná meg. Az ülésen szóba került Budapest adóssága is, és hogy milyen megoldás lehet erre.

Fotó: Kocsis Zoltán

A kormány indoklása szerint a főváros pénzügyi mozgástere az elmúlt években érdemben szűkült. A kabinet által ismertetett adatok alapján Budapest 2019-ben még 214 milliárd forintos tartalékkal rendelkezett, mely mára teljes egészében eltűnt. 

Eközben a főváros és önkormányzati cégeinek együttes adósságállománya meghaladta a 170 milliárd forintot. 

A bevételek ugyan jelentősen nőttek: az iparűzési adó 164 milliárdról 325 milliárd forintra, az állami működési támogatás pedig 26 milliárdról 44 milliárd forintra, a költségszerkezet mégsem tudta követni a növekvő kiadásokat. A kormányzati értékelés szerint Budapest jelenlegi pénzügyi hiánya 33 milliárd forint.

A Magyar Fejlesztési Bank nyújthat segítő jobbot

A törvényjavaslat egy segélyhitel biztosítását tartalmazza, melyet a Magyar Fejlesztési Bank (MFB Zrt.) nyújtana kedvezményes feltételekkel. Az állam készfizető kezességet vállalna a konstrukció mögött, cserébe viszont a fővárostól több kötelezettséget vár el: konszolidált költségvetés készítését, részletes vagyonleltár benyújtását, valamint rendszeres likviditási jelentéseket. A hitel célja a fővárosi közszolgáltatások, különösen a közösségi közlekedés és a bérek folyamatos finanszírozása.

A parlamenti vita során az egyik hangsúlyos elem a kötelezettségvállalások szerkezete volt. A kormány megemlítette, hogy 

  • a főváros idén mintegy 50 milliárd forintnyi beruházási keretet vállalt a Rákosrendező-projektre, 
  • melyből 13 milliárd forintot már kifizettek. 

Ez a kiadás tovább növelte a működési nyomást a város költségvetésén.

Még mindig jelentős Budapest gazdasági potenciálja 

A vita gazdasági vonatkozásában az is elhangzott, hogy Budapest fejlettségi szintje az elmúlt évtizedben kedvezően alakult: a város GDP-arányos mutatója 144 százalékról 168 százalékra nőtt az Európai Unió átlagához viszonyítva. A kormány képviselői szerint ez azt jelzi, hogy a főváros továbbra is jelentős gazdasági potenciállal bír, ugyanakkor működőképességéhez stabil pénzügyi háttér szükséges.

A kabinet állítása szerint a központi kormányzat 

az elmúlt 15 évben mintegy 3000 milliárd forint, mai értéken akár 5000 milliárd forint értékű fejlesztést valósított meg Budapesten. 

Jelenleg is körülbelül 1000 milliárd forintnyi beruházás fut, a következő években pedig további 1500 milliárd forint értékű projektek indulhatnak el, köztük a déli körvasút, egyetemi fejlesztések és a repülőtérhez kapcsolódó közúti beruházások.

Orbán Viktor tényleg kihúzza a pácból Karácsony Gergelyt

„A kormány állja a szavát, és kész segíteni Budapestnek. A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, mely azt a célt szolgálja, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén is valamennyi fővárosi dolgozó hozzájusson a fizetéséhez” – fogalmazott pár napja Gulyás Gergely a Facebookon. A miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint a javaslat nem ruház át fővárosi feladatot, hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások – köztük a tömegközlekedés – zavartalan működését. 

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a városvezetés döntéseinek és kormánnyal folytatott vitáinak a budapestiek nem lehetnek a kárvallottjai. Karácsony Gergely erre reagálva azt írta, hogy „újabb bizonyíték arra, hogy a kormánynak egy szavát sem lehet elhinni”. A főpolgármester szerint, miután törvénytelenül elvették, majd nem fizették ki Budapest jogszabályban rögzített pénzét, „arról kezdtek el hadoválni, hogy majd ehelyett inkább kifizetik a fővárosi dolgozók bérét”. 

