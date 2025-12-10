A forintnak jól jöhet, de ne dőljünk hátra: meglépte a Fed, még alacsonyabb lett a dollár kamata
Szinte lefagytak a pénzügyi piacok a Federal Reserve kamatdöntése előtt. Aztán megtörtént, amire mindenki számított: a dollárkamatok újabb negyed százalékponttal csökkentek. Csakhogy most nem ez számít igazán, inkább az: mit mond, illetve akár csak sugall a világ legbefolyásosabb jegybankja az amerikai gazdaság és kamatok jövőjéről. A döntő szót Jerome Powell elnök mondhatta ki: a döntéshozóknak nem alapelőrejelzése a kamatemelés, inkább abban térnek el a vélemények, még egy kicsit csökkenhet-e a kamat, vagy annál is jobban esetleg. Ha a piacokon ezt tekintik a fő üzenetnek, a forint árfolyama számára ez kedvező.
A szerdai döntéssel a Fed irányadó kamatsávja negyed százalékponttal mozdult lejjebb, 3,5-3,75 százalékra, és három éve nem volt ilyen alacsony. (Nem meglepő, hogy 2025 nem a dollár éve volt, ami segítette az euró és a feltörekvő piaci devizák erősödését, beleértve az élen haladó forintét.)
A döntés bejelentése előtt a következő állt az amerikai Bloomberg hírügynökség részvénypiaci jelentésében:
A piac szinte biztosra veszi, hogy a Federal Reserve szerdán negyed százalékponttal csökkenti irányadó kamatát, ám ennél is fontosabbak lesznek a döntéshozók gazdasági kilátásai, valamint az a hangnem, amelyet Jerome Powell elnök üt meg a döntést követő beszédében.
Az első fontos részletek már a Fed budapest idő szerint 8 órai közleményében szerepeltek, ezt fél órával követte Powell elnök sajtótájékoztatója. A forint árfolyama számára az a kedvező, ha megmarad az esélye a további lazításnak, és távolinak látszik az első kamatemelés.
Fed-kamatdöntés: a közlemény nem vezet semerre, kiegyensúlyozott, de közeli kamatemelésre nem utal
Közleményét ezzel indította a Fed:
A rendelkezésre álló mutatók arra utalnak, hogy a gazdasági aktivitás mérsékelt ütemben bővül. A foglalkoztatás bővülése az idei évben lassult, és a munkanélküliségi ráta szeptemberig enyhén emelkedett. A legfrissebb mutatók összhangban vannak ezekkel a folyamatokkal. Az infláció az év elejéhez képest emelkedett, és továbbra is kissé magas szinten marad.
Tudni kell, a Fednek kettős célja van: nem csak az infláció fékentartása, mint legtöbb jegybank esetében, hanem a foglalkoztatottság optimális szintjének elérése is.
Az idézetből tehát nem olvasható ki egyértelmű iránymutatás a kamatok további irányát tekintve – ahogy a közlemény további részéből sem –, hiszen a rosszabb foglalkoztatási helyzet alacsonyabb kamatot tehetne logikussá, a megemelkedett infláció pedig a megállást: a megfogalmazás, "továbbra is kissé magas" kamatemelésre nem utal.
Felszökött a bizonytalanság: a szavazati arány és a tagok előrejelzései világosan tükrözik – lehet, hogy a vágta végéhez érkeztünk
A szavazati arány némileg talán többet mond, de egyáltalán nem döntő mértékben, arra viszont rámutat, hogy a bizonytalanság a tovább haladást illetően markánsan megnőtt: A Fed szerdán 9–3 arányban szavazta meg a csökkentést; hat év óta ez volt az első alkalom, hogy három döntéshozó is ellenvéleményt fogalmazott meg. Austan Goolsbee, a Chicago Fed elnöke, valamint Jeff Schmid, a Kansas City Fed vezetője úgy vélte, hogy a csökkentés nem indokolt, míg Stephen Miran, a Fed kormányzója nagyobb, fél százalékpontos vágást támogatott – írja a The Wall Street Journal.
Hasonlóan zavarbaejtő a Fed-hivatalnokok kamatelőrejelzései. Ezeket, egyéb fontos indikátorokra vonatkozó előrejelzésekkel együtt, több tagtól gyűjtik be, mint akik a kamatoktól döntenek, és a 19-ből hatan az év végére magasabb kamatot jövendöltek, mint ahová végül a szerdai vágás megérkezett.
A WSJ mindebből azt szűrte le: a Fed azt jelzi, lehet hogy a kamatcsökkentéseknek ezzel vége. Jerome Powelltől ezek után azt remélik a piacokon, hogy esetleg határozottabb jelzéseket közöl abban a tekintetben: jöhet-e még további kamatcsökkentés, vagy erre már ne számítsanak.
Jerome Powell sajtótájékoztatója
Powell hosszan fejtette ki a közlemény mögötti részleteket, megemlítve azt is, hogy a hosszas kormányzati leállás miatt vannak még olyan fontos gazdasági adatok, amelyeket nem tettek közzé, illetve hogy maga a leállás is eltéríthetett bizonyos adatokat.
Elismerte, és sok szó esett a kérdésekben és a válaszokban arról, hogy az eddig ismert adatok alapján valóban feszültség mutatkozik a Fed két egyenlő értékű és fontosságú mandátuma között. Miközben a számok rövidtávú inflációs nyomást mutatnak, meg kell győződniük arról, hogy ezek nem válnak hosszabb távú problémává, de a másik oldalon figyelembe kell venniük a munkaerőpiac gyengélkedését is.
A rendelkezésre álló adatok alapján, a további fejleményeket várva ma arra jutottak, hogy érdemes kamatot csökkenteni.
Jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy megvárjuk, hová fejlődik a gazdaság
– mondta a jövőről, utalva rá, hogy januárban már okosabbak lesznek. "Nagy kihívást jelentő helyzet" – tette hozzá később. Amikor azonban WSJ tudósítója megkérdezte, hogy a "semleges" kamatszinthez való közeledésre szóló utalása azt jelentette-e, mostantól akár felfelé is mehet-e a kamat, Powell fontos dolgot mondott ki:
Nem gondolom, hogy egy kamatemelés bárkinek az alapelőrejelzése lenne
– válaszolta, majd hozzátette: döntéshozók inkább azt latolgatják, csökkenhet-e még a kamat jövőre kicsit, vagy annál többet.
Ezek a megjegyzések a forint számára is döntőek lehetnek a pozitív oldalon, de meg kell várni, hogy az adatok és kommentárok összességéből mi ülepszik le a piacokon a csütörtök reggeli magyar piacnyitásig. Az is számít, hogy a forint ellen vagy mellett fogadók mit áraztak be a Fed kommentárjait illetően a bejelentés és a sajtótájékoztató előtt. Mindenesetre drámai negatív fordulat nem történt, és jó előjel a forint számára az euró markáns erősödése a dollár ellenében a sajtótájékoztató közben.