Megjelent a rémületes tű, ha van mesterségesintelligencia-buborék: az Oracle mutatta fel

Az Oracle nem tudja olyan ütemben hasznosítani a mesterséges intelligenciába (MI) ölt, hatalmas befektetéseit, mint azt a Wall Streeten elvárják, ennek tudható be, hogy a technológiai óriásvállalat részvényárfolyama 10 százalékot zuhant a csalódást keltő negyedéves gyorsjelentésre reagálva.

Az Oracle minden téren csalódást okozott, hiába növelte negyedéves bevételét és profitját / Fotó: JHVEPhoto / Shutterstock

A szerdai, New York-i tőzsdezárást követően publikált beszámolóhoz fűzött kilátások mind a várható árbevételt, mint a nyereséget illetően távol maradtak az elemzői konszenzustól, ráadásul az üzleti év egészére vetített, MI-fókuszú kiadások, fejlesztések 15 milliárd dollárral még az eddig jelzettet is meg fogják haladni. Ezek így együtt már megfeküdték a befektetők gyomrát.

Nincs szinkronban a piaci várakozásokkal az Oracle

Az Oracle a mesterséges intelligenciát kiszolgáló, felhőalapú adatközpontok építésére helyezi a fókuszt, s a cég teljesítménye egyfajta indikátorként szolgál arra vonatkozóan, hogy a tőzsdei MI-buborék valóban létezik-e, és ha igen, akkor mekkora a mérete, és milyen közel van hozzá a tű, ami kilyukaszthatja.

Ami a mostani zuhanást kiváltó konkrét számokat illeti, az Oracle az üzleti évének decemberrel megkezdett harmadik negyedévében 1,64–1,68 dollár közötti egy részvényre vetített nyereséget (EPS) vár, szemben a londoni tőzsdecsoport, az LSEG 1,72 dolláros elemzői konszenzusával.

A folyó negyedévre remélt, 16 és 18 százalék közötti bevételbővüléssel szemben a piac 19,4 százaléknál cövekelt le, ami 16,9 milliárd dolláros plusznak felelne meg. Emellett még a kitüntetett figyelemmel kísért bevételforrásnál, a felhőalapú szolgáltatásoknál is vékonyabban fogott az Oracle ceruzája az elemzőkénél. A szeptemberben csak 35 milliárdosra tervezett, ám

a most már 50 milliárd dollárra növelt éves beruházási keret már csak a hab volt a rossz hírekből sütött tortán.

A második negyedév teljesítményét is kritikával fogadta a piac. Az Oracle

bevétele 16,06 milliárd dollár (plusz 14 százalék),

üzemi nyeresége 4,73 milliárd dollár (plusz 12 százalék),

adózott profitja 616 millió dollár (plusz 96 százalék),

részvényarányos profitja (EPS) 2,10 dollár (plusz 1,00 dollár)

volt, de valamennyi mérőszám elmaradt a piaci várakozásoktól. Ráadásul a mutatós profitadatokat egy egyszeri tétel dobta meg, az Oracle ugyanis 2,7 milliárd dollárért eladta az Ampere csiptervező társaságban lévő részesedését.