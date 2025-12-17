Fico megirigyelte Magyarországot: Szlovákia még nagyobb atomerőmű-megállapodást köt Amerikával - Trump odáig van érte

A projekt Szlovákia valaha volt legnagyobb beruházása lesz, és jelentős elmozdulást jelent Szlovákia hagyományosan Oroszországgal együttműködő nukleáris ágazatában. Az egész projekt értéke 13-15 milliárd euróra rúghat.

Pozsony valószínűleg a Westinghouse-zal épít közösen atomerőművet / Fotó: Michal Cizek / AFP

A kormányközi megállapodás aláírása megnyitja az utat Szlovákia előtt, hogy amerikai technológiát válasszon egy világszínvonalú atomreaktor megépítéséhez az Ön nagyszerű országában

– írta Trump egy, Fico által a Facebookon megosztott levélben. A látogatás a tervek szerint egybeesik a FIFA-világbajnoksággal és az Egyesült Államok függetlenségének napjával, valószínűleg 2026 júniusában vagy júliusában.

Ficónak mindig is szimpatikus volt Trump politikai stílusa, igyekezett dicséri az „Amerika az első” megközelítést. Ugyanakkor az is tény, hogy a szlovák vezető egyre közelebb került Moszkvához is Pozsony energiafüggősége miatt – írja a Bloomberg.

Arccal Amerika felé

Az új, állami tulajdonban lévő, 1200 megawattos atomerőmű jelentős elmozdulást jelent Szlovákia hagyományosan Oroszországgal együttműködő atomenergia-ágazatában, és lehetőségeket teremthet az amerikai vállalatok számára Közép-Európában.

A kormányközi megállapodás az első lépés, a megvalósíthatósági tanulmányok és a végleges szerződés várhatóan 2027-re készül el – mondta Denisa Sakova gazdasági miniszter az év elején, megjegyezve, hogy más vállalatok is részt vehetnek a projektben.

A szlovák kormány tavaly fontolóra vette a francia EDF és a dél-koreai KHNP részvételével kiírt tendert. Miután a Westinghouse vezetői májusban Pozsonyban találkoztak Ficóval, a szlovák miniszterelnök megkezdte a közvetlen odaítélésről szóló tárgyalásokat. Az ellenzék bírálta a szerződés nyilvános pályázat nélküli odaítéléséről szóló döntést.

Szlovákia egyébként jól áll az atomenergia-használat területén: 63 százalékos részarányával a második Európában, Franciaország mögött és Magyarország előtt. Itt azonban nem állnak meg, hamarosan befejezik hatodik atomerőműblokkjuk építését, így a nukleáris energia felhasználása már 70 százalék körülire nőhet.