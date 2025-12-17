Reneszánszát éli a kamara – ez az év már ilyen volt, egyre közelebb kerülnek a vállalkozásokhoz

Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke hangsúlyozta: a 2025-ös évet az egy éve elindult kamarai reneszánsz gondolatiságával lehet a legjobban jellemezni. Ez a kezdeményezés

a vállalkozókat középpontba helyező, tudásalapú, modern, digitális és innovatív kamarai működést építi.

Nagy Elek, a BKIK elnöke szerint újratervezték a kamara hozzáállását, szerepét / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Felidézte, hogy az új elnökség ambiciózus tervekkel indította el a munkáját céljainak megvalósítása érdekében 2024 végén. A legfontosabb cél az volt, hogy a korábbiaknál sokkal dinamikusabb, a tagság számára valós és érzékelhető támogatást nyújtó szervezet épüljön.

Idén tavasszal konkrét vállalásokkal 5 éves megállapodás született a kamara és Magyarország kormánya között. Ennek eredménye a fix 3 százalékos Széchenyi Kártya hitelkamat vagy a 100 milliárd forintos Demján Sándor Tőkeprogram , ami hatalmas lépés a hazai vállalkozások támogatása terén. Emellett emelik az alanyi áfamentesség határát, eltörlik a 112,5 százalékos szorzót a szociális hozzájárulási adó alapjának számításánál főfoglalkozású egyéni vállalkozóknál, és kibővítik a kivára jogosultak körét is. A kabinet legutóbbi adócsomagja jövőre 80-90 milliárd forintot hagy a magyar vállalkozásoknál – idézte fel Nagy Elek.

Szakmai munkájának elismeréseként a Főváros Gazdaságáért díjban részesült az üzleti szféra kategóriájában Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke. Ugyancsak a Főváros Gazdaságáért díjban részesült a köz- és civil szféra kategóriájában Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének polgármestere – írja a Tények.