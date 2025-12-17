Egy nap alatt így váljunk milliárdossá, a kínaiak biztos receptet találtak rá, itt az új példa – ez lett az amerikai álomból

Akárcsak a hónap elején az Nvidiától lelépett Csang Csien-csung, a Moore Threads Technology megalapítója, szerdán a MetaX-szel tőzsdére lépő Csen Vej-liang is 24 óra leforgása alatt vált többszörös dollármilliárdossá a sanghaji tőzsdén, a parketten debütáló technológiai cégének részvényei ugyanis becsengetéstől kicsengetésig egészen pontosan 693 százalékkal értékelődtek fel – írja a Bloomberg.

Kínai tech szektor: felső határ a csillagos ég / Fotó: Qilai Shen

Ráadásul a két újdonsült szupergazdag sikerének a receptje is kísértetiesen hasonló volt. Tanulj egy amerikai iparági óriástól, lépj le, alapítsd meg a saját cégedet Kínában, és meg ne állj egy pillanatra sem, amíg tőzsdére nem vitted a vállalkozásodat!

Míg Csang Csien-csung korábban 14 évig az Nvidia kínai üzletágát vezette, a most 49 éves Csen Vej-liang az AMD-nél (Advanced Micro Devices) töltötte szintén 14 évig tartó tanulóidejét, amíg öt évvel ezelőtt búcsút nem vett jól fizetett állásától, hogy saját csipgyártó startupjára koncentrálhasson.

Úgy tűnik, jól sikerült a váltás, hiszen szerdán, a részvények első kereskedési napján brutálisan erősödő részvények egyúttal 6,5 milliárd dollár boldog tulajdonosává tették a topmenedzsert.

Ezzel a teljesítménnyel sikerült a Moore Threads alapítóját is túlszárnyalnia, lévén az ex-Nvidia-menedzser „csupán” 4,3 milliárd dollárra hizlalta vagyonát.

Mindkét alapító sikere az új kínai milliárdososztály felemelkedését szimbolizálja, amit a csipgyártásban és -felhasználásban önellátásra törekvő pekingi stratégia tett lehetővé.

Az Egyesült Államokkal vívott technológiai háború közepette Kína a kiemelt ágazatokban működő vállalatokat messze a szokásos szintet meghaladó mértékben támogatja

– mondta a Bloombergnek Sen Meng, a pekingi székhelyű Chanson & Co. befektetési bank igazgatója.

Bár a k+f menedzselése az amerikai iparági tapasztalattal rendelkező alapítók számára nem okoz gondot, a kínai cégek továbbra is jelentősen elmaradnak a globális vezetők cégektől a rendszerszintű teljesítmény, a komplett ökoszisztéma és a termelés terén

– tette hozzá.