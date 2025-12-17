A felső vezetők tisztában vannak vele, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük a munkaerő megtartására és a környezeti, munkaegészségügyi és -biztonsági kérdésekre, ezek mégsem jelennek meg kellő súllyal a hosszú távú üzleti stratégiákban. Ez rajzolódik ki az EY friss EHS-fókuszú felméréséből, amelyben világszerte több mint 500 EHS-szakembert és döntéshozót kérdezték meg arról, hogy a cégek milyen mértékben alkalmazzák az intézkedéseket.

Az EHS lehet a cégek következő nagy dobása? / Fotó: Kong AP / Shutterstock

Ami viszont jó hír, hogy a vállalatok többsége már felismerte az EHS-ben rejlő üzleti potenciált, és a megkérdezettek háromnegyede növelni szeretné az ilyen jellegű beruházásokat a következő három évben. A vállalatok közel kétharmada úgy látja, hogy ezek a kezdeményezések közvetlenül hozzájárulnak a kereskedelmi érték növekedéséhez, például az ügyfelek lojalitásán, a befektetői bizalom erősödésén vagy a márka reputációján keresztül. Tízből nyolc válaszadó pedig azt tapasztalta, hogy az EHS-fejlesztések nyomán jelentősen javult a működési hatékonyságuk.

Ráadásul a cégek döntő többsége az EHS-rendszereknek tulajdonítja a rugalmasságot és a válságállóságot, ami a geopolitikai bizonytalanság és az ellátási láncokban tapasztalt zavarok éveiben igazán értékes. Egy érettebb EHS-funkció tehát nemcsak a megelőzésben és a jogszabályi megfelelésben tesz hozzá egy szervezet felkészültségéhez, hanem a vállalat ellenálló képességét is jelentősen növeli.

Lemaradó régiók

Miközben nemzetközi szinten a vezetők többsége felismeri az EHS-ben rejlő stratégiai lehetőséget, az EMEIA-régió – így Európa, a Közel-Kelet, India és Afrika – látványosan elmarad a mérések és az adatvezérelt működés terén. A felmérés szerint mindössze a vállalatok 40 százaléka méri kvantitatívan a legfontosabb EHS-mutatókat, és a szervezetek 31 százaléka gyűjt ugyan adatokat, de azokat nem elemzi, nem építi be a döntéshozatalba, és nem használja fel a fejlesztési irányok kijelölésére.

Ez a hiányosság különösen problematikus a CSRD-módosítások tükrében, hiszen az adatok pontossága és követhetősége már alapfeltétel, sőt az ellátási láncok teljes hosszában elvárt transzparencia miatt a vállalatoknak a korábbinál sokkal mélyebb és szélesebb körű adatgyűjtésre lesz szükségük. A régiós cégeknek is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a digitális mérési, nyomon követési és riportálási rendszerek kiépítésére, hiszen ezáltal jelentős versenyelőnyre is szert tehetnek. Adat és digitalizáció nélkül a jelentéstétel, a kockázatok feltérképezése és a beszállítói lánc átláthatóvá tétele kivitelezhetetlen.