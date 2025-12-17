Deviza
Akár 2,5 millió forintos támogatás is járhat háztartási energiatárolóra

Százmilliárd forintos keretösszeggel indít lakossági energiatároló-programot a kormány. A családok legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak háztartási akkumulátoros energiatárolók beszerzésére, elsősorban napelemes rendszerek kiegészítéseként.
VG
2025.12.17, 12:45

Lakossági energiatároló-programot hirdetett meg a kormány százmilliárd forint keretösszeggel. A kabinet január közepére írja ki a felhívást, február elején pályázhatnak a családok. A terv szerint 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz lehet hozzájutni tíz kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez – írja a Magyar Nemzet.

energia
Akár 2,5 millió forintos támogatás is járhat háztartási energiatárolókra / Fotó: Energiaügyi Minisztérium / Facebook

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a lapnak elmondta: ez a lakossági energiatároló-program abban segít a napelemmel rendelkező háztartásoknak, hogy tartósan önellátók lehessenek, áramigényeik minél nagyobb részét helyben megtermelt zöldenergiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.

A pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó akkumulátor beszerzését támogatja. A 2,5 milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának 80 százalékát vállalja át a kormány a családoktól. 

Az elbírálásban előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig az ötezer alatti lélekszámú települések lakói.

A program célja, hogy a háztartások a megtermelt – jellemzően napelemes – villamos energiát ne azonnal, hanem későbbi időpontban, például az esti fogyasztási csúcs idején használják fel. Ennek technikai alapját a háztartási méretű lítiumion-akkumulátoros energiatárolók adják, inverterrel kiegészítve. Toldi Ottó kiemelte, 

a pályázat nem üzemidőben (órában), hanem tárolókapacitásban határozza meg a támogatott rendszert. 

A jelenlegi bejelentés szerint tipikusan körülbelül tíz kilowattóra kapacitású akkumulátorok telepítése a cél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az energiatároló tíz kilowattóra villamos energiát képes felvenni és később visszatáplálni a háztartás belső hálózatába, az a fogyasztástól függ, hogy a tárolt mennyiség hány üzemórára elegendő. 

Az akkumulátorok csak száraz, fagymentes, jól szellőző, közvetlen napsütéstől védett helyen telepíthetők. A legkedvezőbb elhelyezés általában a garázs vagy egy külön gépészeti helyiség, mivel ezek többnyire fagymentesek, könnyen hozzáférhetők, és közel helyezkednek el az inverterhez és az elektromos elosztóhoz, így a kábelezés is egyszerűbb.

A támogatási rendszer inkább a hálózattal együttműködő, részben önellátó háztartásokat kívánja ösztönözni, nem pedig a teljes leválást, ezért olyan tanyákon korlátokat jelent, ahol nincs vagy csak nehezen megoldható a villamosenergia-hálózatra történő csatlakozás. A pályázati feltételek ugyanis hálózati csatlakozást feltételeznek, és nem a kizárólag szigetüzemű, elszeparált, hálózatra nem kapcsolódó rendszereket támogatják.

Gigatámogatás segíti a napelemesek energiatárolását, százmilliárdos program veszi kezdetét - sorra derülnek ki a részletek

Gazdaságosabbá tehető a háztartási napelemek üzemeltetése a jövőre meghirdetendő, százmilliárd forint keretű energiatárolás-támogatási program révén, sőt, feléledhet a napalemtelepítés pangó piaca is. A napelemeseket a Manap Iparági Egyesület szerint egy olyan, további változás is segítené, ami az államnak nem kerülne pénzébe.

