Csaknem egy teljes napra leáll a magyar nagybank – fontos teendőjük van az ügyfeleknek

Nagyszabású informatikai fejlesztést hajt végre az év végén az MBH Bank. Ennek célja a banki informatikai rendszerek egységesítése, hogy a hitelintézet a jövőben egységes és korszerű platformon, magas színvonalon szolgálhassa ki ügyfeleit. A fejlesztés gördülékeny végrehajtása érdekében a pénzintézet 2025. december 31. (szerda) 22 óra és 2026. január 4. (vasárnap) 20 óra között bankszünnapot tart, amely alatt egyes szolgáltatások átmenetileg nem vagy csak korlátozottan fognak működni.

Hamarosan lezárul az MBH Bank történetének egyik legnagyobb informatikai fejlesztése / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

Az MBH Bank tájékoztatása szerint a különböző szolgáltatásokat eltérő időpontban érinti az átállás, és a bank mindent megtesz, hogy a korlátozások csak a feltétlenül szükséges ideig tartsanak. Az ügyfeleknek érdemes előzetesen tájékozódniuk, a részletes információk elérhetők a bank weboldalán, a https://www.mbhbank.hu/bankszunnapjanuar aloldalon.

Kiemelték, hogy egy bank jó működéséhez ma már elengedhetetlen a folyamatos technológiai fejlesztés, ezt mutatja, hogy a hazai hitelintézetek mindegyike végez hosszabb-rövidebb kiesésekkel járó karbantartásokat és informatikai fejlesztéseket. Az MBH Bank idei fejlesztéseinek a célja, hogy a három jogelőd bankjától örökölt informatikai rendszereit végérvényesen egységesítse, hogy ügyfeleit egy egységes platformon tudja kiszolgálni.

Hozzátették, hogy amennyire lehetséges volt, a fejlesztéshez szükséges munkálatokat a háttérben, az ügyfelek számára láthatatlanul végezték el, de vannak olyan komplex feladatok, amelyek zökkenőmentes lebonyolításához hosszabb ideig korlátozni szükséges egyes szolgáltatásokat. A bankszünnap idejét az MBH Bank igyekezett a pénzforgalmi adatok és ügyfélszokások figyelembevételével úgy kiválasztani, hogy az a legkevesebb irritációt okozza.

Mi történik a bankszünnap alatt?

Az MBH Bank közleményében ismertette, hogy mi várható a leállás ideje alatt.

A bankszünnap ideje alatt is folyamatosan biztosított a hitelkártya- és SZÉP-kártya-használat, valamint a kereskedői kártyaelfogadás.

A bankszünnap idején a Telebank (06 80 350 350) csak általános információkérésre lesz elérhető, ugyanakkor az ügyfelek biztonsága érdekében a bankkártyaletiltás végig elérhető lesz.

Az MBH Bank fiókjai 2025. december 31-én az ünnepi nyitvatartási rend szerint működnek, a munkaszüneti napokon zárva tartanak, és 2026. január 5-én már újra a szokásos nyitvatartási rend szerint várják az ügyfeleket.

2025. december 31. 22 órától a netbank, mobilapp, directbank és videóbank szolgáltatások átmenetileg, várhatóan 2026. január 4-én este 20 óráig nem lesznek elérhetők.

Ugyanebben az időszakban az azonnali fizetési kérelmek, az utalások indítása és fogadása, valamint az elektronikus befektetési szolgáltatások is szünetelnek.

Az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés a teljes bankszünnap alatt szünetel, a készpénzfelvételben viszont csak 2026. január 2–4. között fordulhat elő átmeneti, részleges kimaradás. A bankkártyahasználatban, valamint az internetes vásárlások során előfordulhatnak fennakadások a bankszünnap ideje alatt. A bankkártyák a 2025. december 31. 22 órakor ismert egyenleg erejéig használhatók 2026. január 4. 20 óráig.

A szolgáltatások 2026. január 5-én lesznek újra teljeskörűen elérhetők, ugyanakkor a bank azon dolgozik, hogy egyes funkciók már korábban visszatérjenek.

Változás a korábban Takarékbank-ügyfelek elektronikus csatornáiban

A bankszünnapot követően azok a vállalati ügyfelek, akik korábban az MBH Bank jogelődjénél, a Takarékbanknál bankoltak, számláikat és befektetéseiket új online felületeken (MBH Vállalati Netbank, MBH Vállalati App, MBH Netbroker, MBH Mobilbroker) érhetik el.