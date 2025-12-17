Leesik a budapestiek álla, akkorák az érkező új buszok, garantált az újévi meglepetés

Korszerű autóbuszok érkeznek a fővárosba: január 5-től vadonatúj és a korábbinál 40 százalékkal nagyobb kapacitású, csuklós autóbuszok közlekednek a 110-es és a 112-es vonalakon – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

Jövőre nagyobb befogadóképességgel és korszerű fedélzeti rendszerekkel felszerelt csuklós Mercedes-Benz Citaro autóbuszok állnak forgalomba Budapesten / Fotó: BKK

A tágas utastérrel, modern utastájékoztatással és USB-töltőcsatlakozóval felszerelt, az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében megjelenő új Mercedes-Benz Citaro csuklós autóbuszokkal, elsőként december 20–21-én ideiglenesen, majd 2026. január 5-től állandó jelleggel is lehet utazni.

A 110-es és 112-es vonalak Buda fontos területeit a Hegyalja úton keresztül kapcsolják be a Rákóczi út–Thököly út tengelyre, ahol számos lakó- és irodaház-beruházás zajlik.

A csuklós autóbuszok különösen a forgalmas időszakokban járulhatnak hozzá a zsúfoltság mérsékléséhez és a kiszámíthatóbb közlekedéshez. A járművek a tágas férőhely mellett korszerű klímarendszerrel és fedélzeti kamerákkal is szolgálják az utasok kényelmét és biztonságát, a járművezetőket pedig a legújabb közlekedésbiztonsági megoldásokkal segítik, úgymint holttér- vagy éberségfigyelő rendszer.

A szolgáltató szerint az új buszok érkezése a szolgáltatási színvonal emelése mellett környezetvédelmi szempontból is fontos lépés. A BKK megrendelésére 2027-ig több mint 330 új, dízel- és elektromos meghajtású autóbusszal bővül a fővárosi járműflotta, ezek közül 2025-ben 145 már meg is érkezett és forgalomba állt. Ennek eredményeként a fővárosi buszállomány döntő többségét korszerű, alacsonyabb kibocsátású járművek alkotják majd, ami érdemben hozzájárul Budapest levegőminőségének javításához – zárta sorait a BKK.

Más budapesti útvonalon már a nyáron forgalomba álltak Mercedes-Benz Citaro autóbuszok

Idén nyáron az egyik legforgalmasabb útvonalon, a belvárost Újpalotával és a budai városrészekkel (például Budafok, Nagytétény, Gazdagrét) összekötő 8E és 133E vonalakon új Mercedes Citaro dízeles autóbuszok álltak szolgálatba.

Karácsony Gergely főpolgármester akkor felidézte, hogy az elmúlt közel öt évben 360 új busz, 50 új troli, 26 új CAF-villamos állt forgalomba Budapesten, az alacsony padlós, klimatizált, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott új autóbuszok érkezésével pedig új korszakba lép a budapesti közösségi közlekedés.